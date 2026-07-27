Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdi

·0·Texno
Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdi

«Aeromaks» kompaniyalar guruhi samolyot turkumiga kiruvchi hamda vertikal uchib qoʻna oladigan «A-5 M/Л» nomli yangi uchuvchisiz aviatsiya tizimini jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur qurilma sanoat hamda transport infratuzilmalarini masofadan turib nazorat qilish, geodeziya tadqiqotlarini oʻtkazish, shuningdek, sifatli foto va videotasvirga olish ishlarini bajarishga moʻljallangan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar bozorida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion dronning maksimal uchish ogʻirligi 30 kilogrammgacha yetadi. U soatiga 144 kilometr tezlikda harakatlanish imkoniyatiga ega boʻlib, bitta parvoz davomida 800 kilometrgacha boʻlgan masofani bosib oʻta oladi. Bu esa oʻta yirik hududlarni qisqa fursat ichida toʻliq tekshirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va jihozlanish

Taqdim etilgan havo kemasi 4 ming metr balandlikkacha boʻlgan masofada oʻz vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi mumkin. Qurilma oʻz bortida umumiy ogʻirligi 5 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni tashish imkoniyatiga ega. Qilingan vazifalar xarakteriga qarab, ushbu tizim yuqori aniqlikdagi kamera, issiqlik kamerasi (teplovizor) yoki zamonaviy lazerli skaner bilan jihozlanadi.

Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning vertikal ravishda uchish va qoʻnish xususiyatidir. Aynan shu funksiya tufayli dron maxsus tayyorlangan uchish-qoʻnish yoʻlagiga muhtoj emas. U cheklangan va tor maydonlarda ham hech qanday qiyinchiliksiz oʻz ishini bajarishni boshlay olishi amaliyotda oʻz tasdiqini topdi.

Sinov jarayonlari va amaliy natijalar

Yangi platformaning texnik imkoniyatlari va ishonchliligi Rossiyaning Tyumen viloyatida oʻtkazilgan tajriba-sanoat sinovlari chogʻida toʻliq tasdiqlandi. Sinov jarayonida dron neft qazib chiqarish korxonasiga qarashli magistral quvur uchastkasini muvaffaqiyatli koʻzdan kechirdi.

Mazkur test parvozi davomida qurilma tomonidan aerofotosuratga olish ishlari bajarildi. Olingan maʼlumotlar va materiallar chiziqli infratuzilmaning holatini baholash hamda hududning aniq raqamli modellarini barpo etishda muvaffaqiyatli foydalanildi, bu esa sanoat obʼektlarini boshqarish samaradorligini keskin oshiradi.

AeromaksDronTexnologiyaInfratuzilmaSinov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob