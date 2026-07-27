Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdi
«Aeromaks» kompaniyalar guruhi samolyot turkumiga kiruvchi hamda vertikal uchib qoʻna oladigan «A-5 M/Л» nomli yangi uchuvchisiz aviatsiya tizimini jamoatchilikka namoyish etdi. Mazkur qurilma sanoat hamda transport infratuzilmalarini masofadan turib nazorat qilish, geodeziya tadqiqotlarini oʻtkazish, shuningdek, sifatli foto va videotasvirga olish ishlarini bajarishga moʻljallangan boʻlib, zamonaviy texnologiyalar bozorida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion dronning maksimal uchish ogʻirligi 30 kilogrammgacha yetadi. U soatiga 144 kilometr tezlikda harakatlanish imkoniyatiga ega boʻlib, bitta parvoz davomida 800 kilometrgacha boʻlgan masofani bosib oʻta oladi. Bu esa oʻta yirik hududlarni qisqa fursat ichida toʻliq tekshirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va jihozlanishTaqdim etilgan havo kemasi 4 ming metr balandlikkacha boʻlgan masofada oʻz vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi mumkin. Qurilma oʻz bortida umumiy ogʻirligi 5 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni tashish imkoniyatiga ega. Qilingan vazifalar xarakteriga qarab, ushbu tizim yuqori aniqlikdagi kamera, issiqlik kamerasi (teplovizor) yoki zamonaviy lazerli skaner bilan jihozlanadi.
Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri uning vertikal ravishda uchish va qoʻnish xususiyatidir. Aynan shu funksiya tufayli dron maxsus tayyorlangan uchish-qoʻnish yoʻlagiga muhtoj emas. U cheklangan va tor maydonlarda ham hech qanday qiyinchiliksiz oʻz ishini bajarishni boshlay olishi amaliyotda oʻz tasdiqini topdi.
Sinov jarayonlari va amaliy natijalarYangi platformaning texnik imkoniyatlari va ishonchliligi Rossiyaning Tyumen viloyatida oʻtkazilgan tajriba-sanoat sinovlari chogʻida toʻliq tasdiqlandi. Sinov jarayonida dron neft qazib chiqarish korxonasiga qarashli magistral quvur uchastkasini muvaffaqiyatli koʻzdan kechirdi.
Mazkur test parvozi davomida qurilma tomonidan aerofotosuratga olish ishlari bajarildi. Olingan maʼlumotlar va materiallar chiziqli infratuzilmaning holatini baholash hamda hududning aniq raqamli modellarini barpo etishda muvaffaqiyatli foydalanildi, bu esa sanoat obʼektlarini boshqarish samaradorligini keskin oshiradi.
…