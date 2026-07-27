Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?

·0·Sport
Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?

Turkiyaning gigant klubi “Besiktas” safiga erkin agent sifatida qoʻshilishi kutilgan hujumchi Muhammad Saloh transferi atrofidagi muzokaralar jiddiy toʻsiqlarga uchradi. Liverpul bilan amaldagi shartnomasi nihoyasiga yetgan misrlik futbolchining Istanbulga koʻchib oʻtishi qator moliyaviy va huquqiy kelishmovchiliklar sababli barbod boʻlish arafasida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football Italia va boshqa yetakchi manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Turkiya klubi rahbariyati yulduz hujumchiga yillik 12,5 million yevro miqdorida maosh toʻlashga tayyor edi. Biroq shartnomaning ikkinchi darajali tafsilotlari, xususan, tijorat huquqlari va agent komissiyasi borasida kelishuvga erishib boʻlmadi.

Moliyaviy cheklovlar va agent talablari

“Besiktas” sport direktori Önder Özen vaziyatga oydinlik kiritib, dastlabki kunlardagi ijobiy muhit 21-iyuldan boshlab oʻzgarganini taʼkidladi. Klub rasmiylarining soʻzlariga koʻra, futbolchining vakillari tomonidan bildirilgan qoʻshimcha talablar muzokaralarni berk koʻchaga olib kirib qoʻygan.

Asosiy ziddiyat koʻylaklar savdosidan tushadigan tushumlarni taqsimlash va agent komissiyasining qonuniy belgilangan meʼyorlardan oshib ketishi bilan bogʻliq. “Besiktas” rahbariyati klub moliyaviy barqarorligini xavf ostiga qoʻymaslik hamda qonunbuzarliklarga yoʻl qoʻymaslik uchun muzokaralarni vaqtincha toʻxtatishga qaror qildi.

Milan klubi yulduzi asosiy nishonga aylandi

Muhammad Saloh transferidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng, Istanbul klubi vaqtni boy bermay, Seriya A vakillariga eʼtibor qaratdi. Joriy vaziyatdan kelib chiqib, “Besiktas” rahbariyati Milan safida toʻp surayotgan portugaliyalik qanot hujumchisi Rafael Leao variantini jiddiy oʻrganishni boshladi.

Hozirgi vaqtda turk jamoasi Milan klubi bilan aloqa oʻrnatib, futbolchining transfer qiymati va uning mavjudligi borasida dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Saloh transferi yakuniga yetmagan taqdirda, Leao “Besiktas”ning hujum chizigʻidagi asosiy transfer maqsadiga aylanishi kutilmoqda.

Muhammad SalohBesiktasRafael LeaoTransferSuperliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiJamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi