Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?
Turkiyaning gigant klubi “Besiktas” safiga erkin agent sifatida qoʻshilishi kutilgan hujumchi Muhammad Saloh transferi atrofidagi muzokaralar jiddiy toʻsiqlarga uchradi. Liverpul bilan amaldagi shartnomasi nihoyasiga yetgan misrlik futbolchining Istanbulga koʻchib oʻtishi qator moliyaviy va huquqiy kelishmovchiliklar sababli barbod boʻlish arafasida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football Italia va boshqa yetakchi manbalar tarqatgan xabarlarga koʻra, Turkiya klubi rahbariyati yulduz hujumchiga yillik 12,5 million yevro miqdorida maosh toʻlashga tayyor edi. Biroq shartnomaning ikkinchi darajali tafsilotlari, xususan, tijorat huquqlari va agent komissiyasi borasida kelishuvga erishib boʻlmadi.
Moliyaviy cheklovlar va agent talablari“Besiktas” sport direktori Önder Özen vaziyatga oydinlik kiritib, dastlabki kunlardagi ijobiy muhit 21-iyuldan boshlab oʻzgarganini taʼkidladi. Klub rasmiylarining soʻzlariga koʻra, futbolchining vakillari tomonidan bildirilgan qoʻshimcha talablar muzokaralarni berk koʻchaga olib kirib qoʻygan.
Asosiy ziddiyat koʻylaklar savdosidan tushadigan tushumlarni taqsimlash va agent komissiyasining qonuniy belgilangan meʼyorlardan oshib ketishi bilan bogʻliq. “Besiktas” rahbariyati klub moliyaviy barqarorligini xavf ostiga qoʻymaslik hamda qonunbuzarliklarga yoʻl qoʻymaslik uchun muzokaralarni vaqtincha toʻxtatishga qaror qildi.
Milan klubi yulduzi asosiy nishonga aylandiMuhammad Saloh transferidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng, Istanbul klubi vaqtni boy bermay, Seriya A vakillariga eʼtibor qaratdi. Joriy vaziyatdan kelib chiqib, “Besiktas” rahbariyati Milan safida toʻp surayotgan portugaliyalik qanot hujumchisi Rafael Leao variantini jiddiy oʻrganishni boshladi.
Hozirgi vaqtda turk jamoasi Milan klubi bilan aloqa oʻrnatib, futbolchining transfer qiymati va uning mavjudligi borasida dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Saloh transferi yakuniga yetmagan taqdirda, Leao “Besiktas”ning hujum chizigʻidagi asosiy transfer maqsadiga aylanishi kutilmoqda.
…