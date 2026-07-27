Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqda

·29·Sport
Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqda

Angliya terma jamoasi va Manchester Siti klubining tajribali himoyachisi Jon Stounz faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli futbolchining xizmatiga Italiyaning yetakchi jamoalari — Inter va Yuventus klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda va uning vakillari bilan muzokaralarga kirishgan. Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgach, erkin agentga aylangan futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochishga ochiq ekanini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Jon Stounz Manchester Siti safida oʻtkazgan 10 mavsum davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Ushbu davr mobaynida u olti bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi hamda 2022/23-yilgi mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovriniga sazovor boʻldi. Pep Gvardiola qoʻl ostida shakllangan oʻyin uslubi, maydonni koʻra olish qobiliyati va taktik yetukligi uni Yevropadagi eng talabgir himoyachilardan biriga aylantirdi.

A Seriya gigantlari raqobati

Futbolchining yoshiga qaramay, uning xalqaro maydondagi tajribasi hamon yuqori baholanmoqda. Xususan, u yaqinda yakuniga yetgan jahon chempionatida Angliya terma jamoasining yarim finalga qadar yetib borishida muhim rol oʻynadi. Turnir davomida u uchta uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi, shuningdek, Meksikaga qarshi kechgan 1/8 final bahsida zaxiradan maydonga tushdi. Bunday yuqori savyerdagi futbolchining transfer qiymatisiz tekinga qoʻlga kiritilishi Yevropaning top-klublari uchun noyob imkoniyat sifatida qaralmoqda.

Inter va Yuventus klublari hozirda futbolchining vakillari bilan rasmiy muzokaralarni boshlab yuborgan. Taniqli insayder Fabrisio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya terma jamoasi aʼzosi Italiyaga koʻchib oʻtish variantini jiddiy oʻylamoqda. A Seriya grandlari oʻz himoya chizigʻini kuchaytirish uchun tajribali futbolchini ustuvor maqsad sifatida belgilagan.

Angliya ichidagi qiziqishlar

Biroq Italiya chempionati Jon Stounz uchun yagona variant emas. Transfer bozorida uning ortidan poyga qilayotgan jamoalar qatoriga Angliya Premyer-ligasi vakillari ham qoʻshilgan. Xususan, Arsenal bosh murabbiy Mikel Arteta jarohat olgan Vilyam Salibaning oʻrnini qoplash maqsadida ushbu futbolchining vaziyatini diqqat bilan kuzatmoqda. Eslatib oʻtamiz, Arteta ilgari Manchester Siti klubida Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan davrida Stounzning imkoniyatlarini yaqindan oʻrgangan.

Arsenal bilan bir qatorda Londonning Chelsi klubi ham himoyachining harakatlarini kuzatib borayotgan jamoalar sirasiga kiradi. Biroq futbolchining transfer narxi nolga teng ekanini hisobga olsak, yakuniy qaror toʻliq Jon Stounzning oʻziga va uning kelgusidagi faoliyatini qayerda davom ettirishni istashiga bogʻliq boʻladi.

Jon StounzInterYuventusManchester SitiA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiJamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi