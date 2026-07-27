Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqda
Angliya terma jamoasi va Manchester Siti klubining tajribali himoyachisi Jon Stounz faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Goal.com xabar berishicha, 32 yoshli futbolchining xizmatiga Italiyaning yetakchi jamoalari — Inter va Yuventus klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda va uning vakillari bilan muzokaralarga kirishgan. Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgach, erkin agentga aylangan futbolchi faoliyatida yangi sahifa ochishga ochiq ekanini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Jon Stounz Manchester Siti safida oʻtkazgan 10 mavsum davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishdi. Ushbu davr mobaynida u olti bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi hamda 2022/23-yilgi mavsumda Chempionlar ligasi bosh sovriniga sazovor boʻldi. Pep Gvardiola qoʻl ostida shakllangan oʻyin uslubi, maydonni koʻra olish qobiliyati va taktik yetukligi uni Yevropadagi eng talabgir himoyachilardan biriga aylantirdi.
A Seriya gigantlari raqobatiFutbolchining yoshiga qaramay, uning xalqaro maydondagi tajribasi hamon yuqori baholanmoqda. Xususan, u yaqinda yakuniga yetgan jahon chempionatida Angliya terma jamoasining yarim finalga qadar yetib borishida muhim rol oʻynadi. Turnir davomida u uchta uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi, shuningdek, Meksikaga qarshi kechgan 1/8 final bahsida zaxiradan maydonga tushdi. Bunday yuqori savyerdagi futbolchining transfer qiymatisiz tekinga qoʻlga kiritilishi Yevropaning top-klublari uchun noyob imkoniyat sifatida qaralmoqda.
Inter va Yuventus klublari hozirda futbolchining vakillari bilan rasmiy muzokaralarni boshlab yuborgan. Taniqli insayder Fabrisio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya terma jamoasi aʼzosi Italiyaga koʻchib oʻtish variantini jiddiy oʻylamoqda. A Seriya grandlari oʻz himoya chizigʻini kuchaytirish uchun tajribali futbolchini ustuvor maqsad sifatida belgilagan.
Angliya ichidagi qiziqishlarBiroq Italiya chempionati Jon Stounz uchun yagona variant emas. Transfer bozorida uning ortidan poyga qilayotgan jamoalar qatoriga Angliya Premyer-ligasi vakillari ham qoʻshilgan. Xususan, Arsenal bosh murabbiy Mikel Arteta jarohat olgan Vilyam Salibaning oʻrnini qoplash maqsadida ushbu futbolchining vaziyatini diqqat bilan kuzatmoqda. Eslatib oʻtamiz, Arteta ilgari Manchester Siti klubida Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan davrida Stounzning imkoniyatlarini yaqindan oʻrgangan.
Arsenal bilan bir qatorda Londonning Chelsi klubi ham himoyachining harakatlarini kuzatib borayotgan jamoalar sirasiga kiradi. Biroq futbolchining transfer narxi nolga teng ekanini hisobga olsak, yakuniy qaror toʻliq Jon Stounzning oʻziga va uning kelgusidagi faoliyatini qayerda davom ettirishni istashiga bogʻliq boʻladi.
…