Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklari

·33·Sport
Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklari

Londonning Arsenal klubi futbol tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan birini amalga oshirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "kancarlar" Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish variantini oʻrganmoqda. Ushbu qiziqish vaqt mosligi va madridliklarning transfer bozoridagi faolligi fonida yanada jiddiylashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Real Madrid RB Leyptsig jamoasining iqtidorli qanot futbolchisi Yan Diomandeni qoʻlga kiritish uchun oʻz harakatlarini keskin kuchaytirgan. Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, ijaraga olingan yoki transfer qilinishi kutilayotgan umumiy summa 120 million yevrodan oshishi mumkin. Bu esa qirollik klubi tarkibida yangi oʻzgarishlar boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi.

Shartnoma masalasi va muzokaralardagi tanaffus

Vinisius Juniorning Madrid klubi bilan amaldagi kelishuvi yakuniga yetib borayotgani va futbolchi hali ham yangi shartnoma imzolagani yoʻq. Aynan shu omil Yevropaning yetakchi jamoalari, jumladan, Angliya Premer-ligasi vakillarida ham qiziqish uygʻotmoqda. Hujumchi klub bilan shartnomani uzaytirish borasida oxirgi 18 oy davomida kelisha olmayapti.

Maʼlum boʻlishicha, braziliyalik futbolchi allaqachon haftasiga 400 000 funt-sterling maosh olayotgan boʻlsa-da, bu koʻrsatkichni haftasiga 470 000 funtga yetkazishni talab qilmoqda. Aynan moliyaviy talablar va kelishuvning choʻzilib ketishi tomonlar oʻrtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqargan. Agar tomonlar kelishuvga erishmasa, Madrid klubi oʻyinchini kelasi yili tekinga boy bermaslik uchun uni sotib yuborish haqida oʻylashi mumkin.

Arsenal uchun qulay imkoniyat

Arsenal klubi aynan shunday bozor vaziyatidan foydalanib qolishni maqsad qilgan. Hozircha ingliz jamoasining qiziqishi boshlangʻich bosqichda turgani aytilmoqda. Ispaniya OAVda futbolchi uchun 160 million yevro atrofida narx belgilangani xabar qilingan boʻlsa-da, London klubi narxning qulay kelishuvini kutmoqda.

Yan Diomandening transferi Real Madridning qanot chizigʻida oʻzgarishlar boʻlishidan darak berishi mumkin. Pari Sen-Jermen va Liverpul kabi jamoalar ham dastlabki bosqichda faollik koʻrsatgan boʻlsa-da, hozirda Real Madrid ushbu kurashda yetakchilik qilmoqda. Yozgi transfer oynasi yakuniga qadar mazkur vaziyat futbol olamidagi eng asosiy mavzulardan biri boʻlib qolishi kutilmoqda.

ArsenalVinisius JuniorReal MadridTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Bugun, 21:40Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi