Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklari
Londonning Arsenal klubi futbol tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan birini amalga oshirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "kancarlar" Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorni oʻz safiga qoʻshib olish variantini oʻrganmoqda. Ushbu qiziqish vaqt mosligi va madridliklarning transfer bozoridagi faolligi fonida yanada jiddiylashmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Real Madrid RB Leyptsig jamoasining iqtidorli qanot futbolchisi Yan Diomandeni qoʻlga kiritish uchun oʻz harakatlarini keskin kuchaytirgan. Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, ijaraga olingan yoki transfer qilinishi kutilayotgan umumiy summa 120 million yevrodan oshishi mumkin. Bu esa qirollik klubi tarkibida yangi oʻzgarishlar boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keltirib chiqardi.
Shartnoma masalasi va muzokaralardagi tanaffusVinisius Juniorning Madrid klubi bilan amaldagi kelishuvi yakuniga yetib borayotgani va futbolchi hali ham yangi shartnoma imzolagani yoʻq. Aynan shu omil Yevropaning yetakchi jamoalari, jumladan, Angliya Premer-ligasi vakillarida ham qiziqish uygʻotmoqda. Hujumchi klub bilan shartnomani uzaytirish borasida oxirgi 18 oy davomida kelisha olmayapti.
Maʼlum boʻlishicha, braziliyalik futbolchi allaqachon haftasiga 400 000 funt-sterling maosh olayotgan boʻlsa-da, bu koʻrsatkichni haftasiga 470 000 funtga yetkazishni talab qilmoqda. Aynan moliyaviy talablar va kelishuvning choʻzilib ketishi tomonlar oʻrtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqargan. Agar tomonlar kelishuvga erishmasa, Madrid klubi oʻyinchini kelasi yili tekinga boy bermaslik uchun uni sotib yuborish haqida oʻylashi mumkin.
Arsenal uchun qulay imkoniyatArsenal klubi aynan shunday bozor vaziyatidan foydalanib qolishni maqsad qilgan. Hozircha ingliz jamoasining qiziqishi boshlangʻich bosqichda turgani aytilmoqda. Ispaniya OAVda futbolchi uchun 160 million yevro atrofida narx belgilangani xabar qilingan boʻlsa-da, London klubi narxning qulay kelishuvini kutmoqda.
Yan Diomandening transferi Real Madridning qanot chizigʻida oʻzgarishlar boʻlishidan darak berishi mumkin. Pari Sen-Jermen va Liverpul kabi jamoalar ham dastlabki bosqichda faollik koʻrsatgan boʻlsa-da, hozirda Real Madrid ushbu kurashda yetakchilik qilmoqda. Yozgi transfer oynasi yakuniga qadar mazkur vaziyat futbol olamidagi eng asosiy mavzulardan biri boʻlib qolishi kutilmoqda.
…