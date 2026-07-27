Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqda
SpaceX kompaniyasining oʻta ogʻir Starship transport tizimining navbatdagi sinovi muhim natijalar bilan yakunlandi. Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngan kemaning fazodan olingan ilk sunʼiy yoʻldosh surati eʼlon qilindi, u hatto suv ostiga choʻkmagani va yuzadan 100 kilometrdan ortiq masofaga suzib ketgani maʼlum boʻldi. Ushbu bosqich koinot kemalarini yaratish dasturida yangi sahna ochishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻninchi va undan keyingi sinovlar qatorida amalga oshirilgan 13-parvoz chogʻida Ship 40 kosmik kemasi oʻz yaxlitligini toʻla saqlab qolgan. Avvalroq bosh direktor Ilon Mask Starship kemasining yangi issiqlikdan himoya qoplami yuqori samaradorlik koʻrsatganini alohida taʼkidlab, uning tashqi koʻrinishini yuqori baholagan edi. Shuningdek, muhandislar ushbu havo kemasi konstruktsiyasi uchun nega aynan zanglamaydigan poʻlat tanlanganining sabablarini ham tushuntirib berishgan.
Fazodan kelgan noyob kadrlarMutaxassislar tomonidan qayd etilishicha, kema suv yuzasida nafaqat omon qoldi, balki qoʻnish nuqtasidan sezilarli darajada uzoqlashdi. Internetda tarqalgan ilk kosmik suratda Starship Hind okeani suzish havzasida xavfsiz holda turgani yaqqol koʻrinib turibdi. Uning yonida SpaceX kompaniyasiga qarashli GO Australis yordamchi kemasi hamrohlik qilayotgani kuzatildi.
Hozirgi vaqtda muhandislik guruhlari kema uzoq vaqt davomida suvda qolganidan keyingi holatini chuqur tahlil qilmoqda. Olingan maʼlumotlar kelgusi sinov parvozlarini yanada xavfsiz va samarali tashkil etishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Kompaniya rahbariyati hozircha Ship 40 taqdiri nima boʻlishi va uni qirgʻoqqa olib kelish rejalari haqida rasmiy maʼlumot taqdim etgani yoʻq.
Kelajak sari yana bir qadamMazkur sinov SpaceX kompaniyasining toʻliq qayta foydalaniladigan transport tizimini yaratish boʻyicha ulkan strategiyasining bir qismidir. Dasturning muvaffaqiyati kelgusida Oy va Marsga yuk hamda astronavtlarni yetkazib berish imkoniyatlarini keskin kengaytiradi. Shu bilan birga, kompaniya boshqa yoʻnalishlarda ham faol ish olib bormoqda.
Xususan, SpaceX mutaxassisi Maykl Nikolls Starlink loyihasi va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi muvaffaqiyatli qadamlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, barcha 20 ta yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini sinovdan oʻtkazish bosqichi muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu esa global internet tarmogʻining imkoniyatlarini yanada oshiradi.
…