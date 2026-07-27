Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqda

·24·Texno
Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqda

SpaceX kompaniyasining oʻta ogʻir Starship transport tizimining navbatdagi sinovi muhim natijalar bilan yakunlandi. Hind okeaniga muvaffaqiyatli qoʻngan kemaning fazodan olingan ilk sunʼiy yoʻldosh surati eʼlon qilindi, u hatto suv ostiga choʻkmagani va yuzadan 100 kilometrdan ortiq masofaga suzib ketgani maʼlum boʻldi. Ushbu bosqich koinot kemalarini yaratish dasturida yangi sahna ochishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻninchi va undan keyingi sinovlar qatorida amalga oshirilgan 13-parvoz chogʻida Ship 40 kosmik kemasi oʻz yaxlitligini toʻla saqlab qolgan. Avvalroq bosh direktor Ilon Mask Starship kemasining yangi issiqlikdan himoya qoplami yuqori samaradorlik koʻrsatganini alohida taʼkidlab, uning tashqi koʻrinishini yuqori baholagan edi. Shuningdek, muhandislar ushbu havo kemasi konstruktsiyasi uchun nega aynan zanglamaydigan poʻlat tanlanganining sabablarini ham tushuntirib berishgan.

Fazodan kelgan noyob kadrlar

Mutaxassislar tomonidan qayd etilishicha, kema suv yuzasida nafaqat omon qoldi, balki qoʻnish nuqtasidan sezilarli darajada uzoqlashdi. Internetda tarqalgan ilk kosmik suratda Starship Hind okeani suzish havzasida xavfsiz holda turgani yaqqol koʻrinib turibdi. Uning yonida SpaceX kompaniyasiga qarashli GO Australis yordamchi kemasi hamrohlik qilayotgani kuzatildi.

Hozirgi vaqtda muhandislik guruhlari kema uzoq vaqt davomida suvda qolganidan keyingi holatini chuqur tahlil qilmoqda. Olingan maʼlumotlar kelgusi sinov parvozlarini yanada xavfsiz va samarali tashkil etishda asosiy manba boʻlib xizmat qiladi. Kompaniya rahbariyati hozircha Ship 40 taqdiri nima boʻlishi va uni qirgʻoqqa olib kelish rejalari haqida rasmiy maʼlumot taqdim etgani yoʻq.

Kelajak sari yana bir qadam

Mazkur sinov SpaceX kompaniyasining toʻliq qayta foydalaniladigan transport tizimini yaratish boʻyicha ulkan strategiyasining bir qismidir. Dasturning muvaffaqiyati kelgusida Oy va Marsga yuk hamda astronavtlarni yetkazib berish imkoniyatlarini keskin kengaytiradi. Shu bilan birga, kompaniya boshqa yoʻnalishlarda ham faol ish olib bormoqda.

Xususan, SpaceX mutaxassisi Maykl Nikolls Starlink loyihasi va sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi muvaffaqiyatli qadamlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, barcha 20 ta yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini sinovdan oʻtkazish bosqichi muvaffaqiyatli yakunlangan. Bu esa global internet tarmogʻining imkoniyatlarini yanada oshiradi.

StarshipSpaceXIlon MaskStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob