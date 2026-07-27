Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)

·0·Sport
Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga urgan goli JCH-2026ning eng yorqin epizodlaridan biriga aylandi. FIFA muxlislari uni guruh bosqichida kiritilgan eng chiroyli gol deb topdi.

Biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan «Shomurodovning goli butun turnirda ikkinchi bo‘ldi» degan xabarga hozircha ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. FIFAning so‘nggi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, turnirning mutlaq eng yaxshi golini aniqlash uchun yakuniy ovoz berishda Kabo-Verde futbolchisi Sidni Lopes Kabralning 1/16 finalda Argentina darvozasiga urgan goli eng chiroyli deb tan olindi.

Bir zarba O‘zbekistonning mundialdagi ramziga aylandi

Shomurodov golni O‘zbekistonning guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvida, Kongo DRga qarshi bahsda urdi.

O‘zbekiston hujumchisi murakkab burchakdan darvozabon ustidan nihoyatda aniq zarba yo‘llab, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. FIFA bu epizodni «aniq hisoblangan parabola» sifatida ta’riflab, uni guruh bosqichining 12 ta eng yaxshi goli qatoriga kiritgandi.

O‘zbekiston yakunda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, pley-offga chiqa olmadi. Ammo Shomurodovning goli jamoaning tarixiy debyut turniridagi eng esda qolarli lahzalardan biri bo‘lib qoldi.

Shomurodov Messi va Vinisiusni ham ortda qoldirdi

Guruh bosqichi yakunlanganidan keyin FIFA.com saytida muxlislar o‘rtasida 48 soatlik ovoz berish o‘tkazildi.

Natijalarga ko‘ra:

O‘rin

Futbolchi

Ovozlar

1

Eldor Shomurodov — O‘zbekiston

36 foiz

2

Uilson Isidor — Gaiti

26,5 foiz

3

Kerim Alyajbegovich — Bosniya va Gersegovina

24,9 foiz

Shomurodov ovoz berishda Lionel Messi, Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi jahon yulduzlaridan ham yuqori natija qayd etdi. FIFA uning g‘alabasini «Hyundai Goal of the Tournament» mukofoti uchun dastlabki bosqichdagi birinchi o‘rin sifatida e’lon qildi.

Ayrim xabarlarda quyidagi yakuniy reyting keltirilmoqda:

  1. Sidni Lopes Kabral;

  2. Eldor Shomurodov;

  3. Uilson Isidor.

Sidni Lopes Kabralning Argentinaga qarshi urgan goli 1/16 final bosqichining eng yaxshi goli deb topilgan. Kabo-Verde futbolchisi o‘sha bosqichda ovozlarning 88,7 foizini qo‘lga kiritgan.

Shomurodov esa guruh bosqichi ovoz berishida birinchi o‘rinni olgan. Uilson Isidor aynan shu so‘rovda Shomurodovdan keyin ikkinchi bo‘lgan.

FIFA g‘olibni qanday aniqlamoqda?

JCH-2026 davomida eng yaxshi golni aniqlash jarayoni bir nechta bosqichga bo‘lindi:

  • guruh bosqichi;

  • 1/16 final;

  • 1/8 final;

  • chorak va yarim finallar;

  • turnir yakunlanganidan keyingi hal qiluvchi ovoz berish.

Har bir bosqich g‘olibi yakuniy ro‘yxatdan joy oldi. Masalan, Shomurodov guruh bosqichida, Sidni Lopes Kabral 1/16 finalda, Erling Holand esa 1/8 finaldagi ovoz berishda g‘olib chiqqan.

FIFAning rasmiy sahifasida turnir yakunlanganidan keyin 12 ta gol ishtirokida yakuniy ovoz berish boshlangan edi. Ushbu ovoz berish natijalariga ko‘ra Sidni Lopes Kabralning 1/16 finalda Argentina darvozasiga urgan goli eng chiroyli deb tan olindi.

Nega aynan Shomurodovning bu goli muxlislarni hayratga soldi?

Shomurodovning zarbasi bir nechta jihati bilan ajralib turdi:

  • hujumchi to‘pni murakkab burchakda qabul qildi;

  • darvozabonning oldinga chiqqanini bir zumda payqadi;

  • kuchli emas, o‘ta aniq zarbani tanladi;

  • to‘p darvozabon ustidan o‘tib, uzoq burchakka tushdi;

  • harakat yuqori tezlikda bajarildi.

Bu golda kuchdan ko‘ra texnika, vaziyatni tez baholash va sovuqqonlik hal qiluvchi bo‘ldi.

FIFA uni «tor burchakdan yo‘llangan mukammal zarba» deb baholadi. Eng muhimi, gol faqat chiroyli emas, O‘zbekistonga hisobda ustunlik ham bergan edi.

Jamoa ketdi, ammo Shomurodov iz qoldirdi

O‘zbekiston JCH-2026da guruhdan chiqa olmagan bo‘lsa-da, jamoa tarixiy ilk mundialida bir nechta unutilmas lahzalarni taqdim etdi.

Shomurodovning goli ular orasida alohida o‘rin tutadi. U nafaqat O‘zbekiston muxlislari, balki dunyo bo‘ylab ovoz bergan futbol ishqibozlarining e’tirofiga sazovor bo‘ldi.

FIFAning guruh bosqichidagi so‘rovida Messi va Vinisius kabi yulduzlarni ortda qoldirishning o‘ziyoq o‘zbek futboli uchun tarixiy natijadir. Endi asosiy intriga — ushbu gol yakuniy ovoz berishda qaysi o‘rinni egallashida.

Asosiy xulosa

Hozircha rasman tasdiqlangan natija quyidagicha:

Eldor Shomurodovning Kongo DRga qarshi urgan goli JCH-2026 guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topilgan.

Uning butun turnir bo‘yicha ikkinchi o‘rinni egallagani haqidagi ma’lumot esa FIFA tomonidan hozircha rasman e’lon qilinmagan.

Ammo yakuniy natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, Shomurodov allaqachon O‘zbekiston futbol tarixidagi eng chiroyli va eng ko‘p muhokama qilingan gollardan biriga mualliflik qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi