Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga urgan goli JCH-2026ning eng yorqin epizodlaridan biriga aylandi. FIFA muxlislari uni guruh bosqichida kiritilgan eng chiroyli gol deb topdi.
Biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan «Shomurodovning goli butun turnirda ikkinchi bo‘ldi» degan xabarga hozircha ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. FIFAning so‘nggi rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, turnirning mutlaq eng yaxshi golini aniqlash uchun yakuniy ovoz berishda Kabo-Verde futbolchisi Sidni Lopes Kabralning 1/16 finalda Argentina darvozasiga urgan goli eng chiroyli deb tan olindi.
Bir zarba O‘zbekistonning mundialdagi ramziga aylandi
Shomurodov golni O‘zbekistonning guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvida, Kongo DRga qarshi bahsda urdi.
O‘zbekiston hujumchisi murakkab burchakdan darvozabon ustidan nihoyatda aniq zarba yo‘llab, jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. FIFA bu epizodni «aniq hisoblangan parabola» sifatida ta’riflab, uni guruh bosqichining 12 ta eng yaxshi goli qatoriga kiritgandi.
O‘zbekiston yakunda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, pley-offga chiqa olmadi. Ammo Shomurodovning goli jamoaning tarixiy debyut turniridagi eng esda qolarli lahzalardan biri bo‘lib qoldi.
Shomurodov Messi va Vinisiusni ham ortda qoldirdi
Guruh bosqichi yakunlanganidan keyin FIFA.com saytida muxlislar o‘rtasida 48 soatlik ovoz berish o‘tkazildi.
Natijalarga ko‘ra:
O‘rin
Futbolchi
Ovozlar
1
Eldor Shomurodov — O‘zbekiston
36 foiz
2
Uilson Isidor — Gaiti
26,5 foiz
3
Kerim Alyajbegovich — Bosniya va Gersegovina
24,9 foiz
Shomurodov ovoz berishda Lionel Messi, Kilian Mbappe va Vinisius Junior kabi jahon yulduzlaridan ham yuqori natija qayd etdi. FIFA uning g‘alabasini «Hyundai Goal of the Tournament» mukofoti uchun dastlabki bosqichdagi birinchi o‘rin sifatida e’lon qildi.
Ayrim xabarlarda quyidagi yakuniy reyting keltirilmoqda:
Sidni Lopes Kabral;
Eldor Shomurodov;
Uilson Isidor.
Sidni Lopes Kabralning Argentinaga qarshi urgan goli 1/16 final bosqichining eng yaxshi goli deb topilgan. Kabo-Verde futbolchisi o‘sha bosqichda ovozlarning 88,7 foizini qo‘lga kiritgan.
Shomurodov esa guruh bosqichi ovoz berishida birinchi o‘rinni olgan. Uilson Isidor aynan shu so‘rovda Shomurodovdan keyin ikkinchi bo‘lgan.
FIFA g‘olibni qanday aniqlamoqda?
JCH-2026 davomida eng yaxshi golni aniqlash jarayoni bir nechta bosqichga bo‘lindi:
guruh bosqichi;
1/16 final;
1/8 final;
chorak va yarim finallar;
turnir yakunlanganidan keyingi hal qiluvchi ovoz berish.
Har bir bosqich g‘olibi yakuniy ro‘yxatdan joy oldi. Masalan, Shomurodov guruh bosqichida, Sidni Lopes Kabral 1/16 finalda, Erling Holand esa 1/8 finaldagi ovoz berishda g‘olib chiqqan.
FIFAning rasmiy sahifasida turnir yakunlanganidan keyin 12 ta gol ishtirokida yakuniy ovoz berish boshlangan edi. Ushbu ovoz berish natijalariga ko‘ra Sidni Lopes Kabralning 1/16 finalda Argentina darvozasiga urgan goli eng chiroyli deb tan olindi.
Nega aynan Shomurodovning bu goli muxlislarni hayratga soldi?
Shomurodovning zarbasi bir nechta jihati bilan ajralib turdi:
hujumchi to‘pni murakkab burchakda qabul qildi;
darvozabonning oldinga chiqqanini bir zumda payqadi;
kuchli emas, o‘ta aniq zarbani tanladi;
to‘p darvozabon ustidan o‘tib, uzoq burchakka tushdi;
harakat yuqori tezlikda bajarildi.
Bu golda kuchdan ko‘ra texnika, vaziyatni tez baholash va sovuqqonlik hal qiluvchi bo‘ldi.
FIFA uni «tor burchakdan yo‘llangan mukammal zarba» deb baholadi. Eng muhimi, gol faqat chiroyli emas, O‘zbekistonga hisobda ustunlik ham bergan edi.
Jamoa ketdi, ammo Shomurodov iz qoldirdi
O‘zbekiston JCH-2026da guruhdan chiqa olmagan bo‘lsa-da, jamoa tarixiy ilk mundialida bir nechta unutilmas lahzalarni taqdim etdi.
Shomurodovning goli ular orasida alohida o‘rin tutadi. U nafaqat O‘zbekiston muxlislari, balki dunyo bo‘ylab ovoz bergan futbol ishqibozlarining e’tirofiga sazovor bo‘ldi.
FIFAning guruh bosqichidagi so‘rovida Messi va Vinisius kabi yulduzlarni ortda qoldirishning o‘ziyoq o‘zbek futboli uchun tarixiy natijadir. Endi asosiy intriga — ushbu gol yakuniy ovoz berishda qaysi o‘rinni egallashida.
Asosiy xulosa
Hozircha rasman tasdiqlangan natija quyidagicha:
Eldor Shomurodovning Kongo DRga qarshi urgan goli JCH-2026 guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topilgan.
Uning butun turnir bo‘yicha ikkinchi o‘rinni egallagani haqidagi ma’lumot esa FIFA tomonidan hozircha rasman e’lon qilinmagan.
Ammo yakuniy natija qanday bo‘lishidan qat’i nazar, Shomurodov allaqachon O‘zbekiston futbol tarixidagi eng chiroyli va eng ko‘p muhokama qilingan gollardan biriga mualliflik qildi.
…