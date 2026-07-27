Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladi

·35·Texno
Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri Ilya Sutskever tomonidan asos solingan Safe Superintelligence (SSI) laboratoriyasi oʻz tadqiqotlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun Nvidia bilan uzoq muddatli hamkorlik kelishuvini imzoladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur shartnoma doirasida Nvidia bir necha milliard dollarlik sarmoya kiritadi va bu startapga Nvidia’ning ilgʻor Vera Rubin GPU platformasidan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ikki yillik sukunatdan soʻng eʼlon qilingan bu hamkorlik SSI tadqiqot resurslarini bir necha barobar oshirishi kutilmoqda. Chipsozlik giganti Nvidia kompaniyaning maxfiy tadqiqotlariga kirish huquqini qoʻlga kiritgach, sunʼiy intellekt xavfsizligi va uning kelajagini taʼminlash yoʻlidagi qadamlarni tezlashtirish maqsadida ushbu shartnomani imzolaganini maʼlum qildi.

Xavfsiz sunʼiy intellekt sari “toʻgʻri yoʻl”

SSI tijorat mahsulotlarini chiqarish yoki qisqa muddatli daromad keltiruvchi davrlarga chalgʻimagan holda, xavfsiz hamda toʻlaqonli umumiy muhokama qobiliyatiga ega sunʼiy intellektni yaratishga eʼtibor qaratmoqda. Laboratoriya asoschisi Ilya Sutskeverning soʻzlariga koʻra, ularda miqyosni kengaytirishga loyiq tadqiqotlar mavjud boʻlib, yirik Nvidia kompyuteridan foydalanish imkoniyati bu ishni yangi bosqichga koʻtaradi.

Hozirgi kunda texnologiya bozorida tijoriy bosimlar kuchayib, sunʼiy intellekt laboratoriyalari tezroq natijaga erishish uchun xavfsizlik talablarini pasaytirishi mumkin boʻlgan bir paytda, SSI yondashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, OpenAI’ning oʻziga xos ilgʻor modellari xavfsizlik muhitidan chiqib ketishga urinishi bilan bogʻliq xabarlar sunʼiy intellektni jilovlash va uning xavfsizligini taʼminlash qanchalik murakkab ekanini yana bir bor koʻrsatdi.

Tarixiy tajriba va kelajak rejalari

Nvidia maʼlumotlariga koʻra, kelgusida ikki kompaniya oʻzining joriy va kelgusi hisoblash platformalarini rivojlantirish ustida hamkorlik qiladi. Bunda SSI’ning texnologik salohiyati hamda sunʼiy intellekt kelajagiga oid noyob yondashuvlari muhim oʻrin tutadi. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yili SSI oʻz tadqiqotlarini quvvatlantirish uchun Google Cloud bilan ham hamkorlik shartnomasini tuzgan edi.

Ilya Sutskever sunʼiy intellekt sohasining haqiqiy kashshoflaridan biri sanaladi. U Alex Krizhevsky va Geoffrey Hinton bilan birgalikda AlexNet modelini yaratgan boʻlib, bu GPU resurslari va chuqur neyron tarmoqlarining samaradorligini amalda isbotlagan edi. Ushbu ilmiy ish bugungi kunda rivojlanib borayotgan generativ sunʼiy intellekt texnologiyalariga asos solgan. SSI’ni boshlashdan avval esa u OpenAI’da Superalignment jamoasiga rahbarlik qilgan edi.

Safe SuperintelligenceNvidiaIlya SutskeverSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob