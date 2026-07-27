Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri Ilya Sutskever tomonidan asos solingan Safe Superintelligence (SSI) laboratoriyasi oʻz tadqiqotlarini yangi bosqichga olib chiqish uchun Nvidia bilan uzoq muddatli hamkorlik kelishuvini imzoladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur shartnoma doirasida Nvidia bir necha milliard dollarlik sarmoya kiritadi va bu startapga Nvidia’ning ilgʻor Vera Rubin GPU platformasidan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ikki yillik sukunatdan soʻng eʼlon qilingan bu hamkorlik SSI tadqiqot resurslarini bir necha barobar oshirishi kutilmoqda. Chipsozlik giganti Nvidia kompaniyaning maxfiy tadqiqotlariga kirish huquqini qoʻlga kiritgach, sunʼiy intellekt xavfsizligi va uning kelajagini taʼminlash yoʻlidagi qadamlarni tezlashtirish maqsadida ushbu shartnomani imzolaganini maʼlum qildi.
Xavfsiz sunʼiy intellekt sari “toʻgʻri yoʻl”SSI tijorat mahsulotlarini chiqarish yoki qisqa muddatli daromad keltiruvchi davrlarga chalgʻimagan holda, xavfsiz hamda toʻlaqonli umumiy muhokama qobiliyatiga ega sunʼiy intellektni yaratishga eʼtibor qaratmoqda. Laboratoriya asoschisi Ilya Sutskeverning soʻzlariga koʻra, ularda miqyosni kengaytirishga loyiq tadqiqotlar mavjud boʻlib, yirik Nvidia kompyuteridan foydalanish imkoniyati bu ishni yangi bosqichga koʻtaradi.
Hozirgi kunda texnologiya bozorida tijoriy bosimlar kuchayib, sunʼiy intellekt laboratoriyalari tezroq natijaga erishish uchun xavfsizlik talablarini pasaytirishi mumkin boʻlgan bir paytda, SSI yondashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, OpenAI’ning oʻziga xos ilgʻor modellari xavfsizlik muhitidan chiqib ketishga urinishi bilan bogʻliq xabarlar sunʼiy intellektni jilovlash va uning xavfsizligini taʼminlash qanchalik murakkab ekanini yana bir bor koʻrsatdi.
Tarixiy tajriba va kelajak rejalariNvidia maʼlumotlariga koʻra, kelgusida ikki kompaniya oʻzining joriy va kelgusi hisoblash platformalarini rivojlantirish ustida hamkorlik qiladi. Bunda SSI’ning texnologik salohiyati hamda sunʼiy intellekt kelajagiga oid noyob yondashuvlari muhim oʻrin tutadi. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yili SSI oʻz tadqiqotlarini quvvatlantirish uchun Google Cloud bilan ham hamkorlik shartnomasini tuzgan edi.
Ilya Sutskever sunʼiy intellekt sohasining haqiqiy kashshoflaridan biri sanaladi. U Alex Krizhevsky va Geoffrey Hinton bilan birgalikda AlexNet modelini yaratgan boʻlib, bu GPU resurslari va chuqur neyron tarmoqlarining samaradorligini amalda isbotlagan edi. Ushbu ilmiy ish bugungi kunda rivojlanib borayotgan generativ sunʼiy intellekt texnologiyalariga asos solgan. SSI’ni boshlashdan avval esa u OpenAI’da Superalignment jamoasiga rahbarlik qilgan edi.
…