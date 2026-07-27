Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqda
O‘zbekistonda avgust oyi qanday ob-havo bilan o‘tishi ma’lum bo‘ldi. “O‘zgidromet” tomonidan e’lon qilingan prognozga ko‘ra, oyning dastlabki kunlarida respublika bo‘ylab juda issiq va quruq havo hukm suradi. Biroq oy oxiriga kelib harorat asta-sekin pasayib, nisbatan salqin kunlar kuzatilishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning ma’lum qilishicha, 1–2 avgust kunlari havo harorati hududlarning aksariyatida 38–41 daraja, janubiy va cho‘l hududlarda esa 42–43 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Keyingi kunlarda harorat 3–5 darajaga pasayib, kunduzi asosan 33–38 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.
Avgust oyining ikkinchi yarmida esa O‘zbekiston hududiga nisbatan salqin havo oqimi kirib kelishi ehtimoli yuqori. Shu sababli oy oxirida kunduzgi harorat 25–30 darajagacha tushishi kutilmoqda. Kechalari ham havo bosqichma-bosqich salqinlashib, oy oxiriga borib 12–15 daraja atrofida bo‘lishi mumkin.
Sinoptiklar ta’kidlashicha, avgust odatda yilning eng quruq oylaridan biri hisoblanadi. Tekislik hududlarda yog‘ingarchilik juda kam kuzatiladi, janubiy va cho‘l hududlarda esa ayrim yillarda umuman yomg‘ir yog‘masligi ham mumkin.
Shu bilan birga, joriy yil avgust oyida ayrim hududlarda yog‘ingarchilik miqdori ko‘p yillik me’yordan biroz yuqori bo‘lishi ehtimoli bor. Asosan oyning ikkinchi yarmida qisqa muddatli va kuchsiz yomg‘irlar kuzatilishi mumkin.
Shunday qilib, avgust oyi O‘zbekistonda kuchli issiq bilan boshlanadi, ammo oy yakuniga yaqin havo sezilarli darajada salqinlashishi kutilmoqda. Mutaxassislar aholidan issiq kunlarda ehtiyot choralariga amal qilishni tavsiya etmoqda.
…