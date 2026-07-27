Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqda

·97·Jamiyat
Avgustda 43 daraja issiq va keyin keskin salqin kutilmoqda

O‘zbekistonda avgust oyi qanday ob-havo bilan o‘tishi ma’lum bo‘ldi. “O‘zgidromet” tomonidan e’lon qilingan prognozga ko‘ra, oyning dastlabki kunlarida respublika bo‘ylab juda issiq va quruq havo hukm suradi. Biroq oy oxiriga kelib harorat asta-sekin pasayib, nisbatan salqin kunlar kuzatilishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning ma’lum qilishicha, 1–2 avgust kunlari havo harorati hududlarning aksariyatida 38–41 daraja, janubiy va cho‘l hududlarda esa 42–43 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Keyingi kunlarda harorat 3–5 darajaga pasayib, kunduzi asosan 33–38 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.

Avgust oyining ikkinchi yarmida esa O‘zbekiston hududiga nisbatan salqin havo oqimi kirib kelishi ehtimoli yuqori. Shu sababli oy oxirida kunduzgi harorat 25–30 darajagacha tushishi kutilmoqda. Kechalari ham havo bosqichma-bosqich salqinlashib, oy oxiriga borib 12–15 daraja atrofida bo‘lishi mumkin.

Sinoptiklar ta’kidlashicha, avgust odatda yilning eng quruq oylaridan biri hisoblanadi. Tekislik hududlarda yog‘ingarchilik juda kam kuzatiladi, janubiy va cho‘l hududlarda esa ayrim yillarda umuman yomg‘ir yog‘masligi ham mumkin.

Shu bilan birga, joriy yil avgust oyida ayrim hududlarda yog‘ingarchilik miqdori ko‘p yillik me’yordan biroz yuqori bo‘lishi ehtimoli bor. Asosan oyning ikkinchi yarmida qisqa muddatli va kuchsiz yomg‘irlar kuzatilishi mumkin.

Shunday qilib, avgust oyi O‘zbekistonda kuchli issiq bilan boshlanadi, ammo oy yakuniga yaqin havo sezilarli darajada salqinlashishi kutilmoqda. Mutaxassislar aholidan issiq kunlarda ehtiyot choralariga amal qilishni tavsiya etmoqda.

O'zbekistonUzhydromet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ota chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiOta chetga chiqish uchun 5 yillik alimentni oldindan to‘ladiBugun, 19:08Hisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiHisobotga imzo va muhr uchun 14 million so‘m so‘ragan bog‘cha rahbari ushlandiBugun, 16:29Voyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiVoyaga yetmagan farzand onasi tarbiyasiga olib berildiBugun, 16:10Andijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiAndijonda 1-sinfga kiritib qo‘yish uchun 300 dollar so‘ragan xodim ushlandiBugun, 14:30YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaYPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaBugun, 14:26Samarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiSamarqandda qo‘shnilar janjali ommaviy mushtlashuvga aylandiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi