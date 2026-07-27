Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildi

·34·Texno
Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda koʻpchilik kuchli grafik tezlatgichlar va gigabaytlab tezkor xotiraga ega qimmatbaho qurilmalargagina tayanadi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ukrainalik dasturchi Slava S (slvDev) barcha qoliplarni buzib, lokal til modelini narxi atigi 10 dollar atrofida boʻlgan oʻta arzon mikrokontrollerda muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ESP32-AI deb nomlangan ushbu loyiha doirasida butun jarayon internetga ulanmasdan va bulutli xizmatlardan foydalanmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri ESP32-S3 mikrokontrollerida amalga oshirildi. Mazkur yutuq kelgusida sunʼiy intellekt imkoniyatlarini hatto eng oddiy maishiy texnika va oʻrnatilgan tizimlarga ham olib kirish mumkinligini koʻrsatib berdi.

Resurslar cheklangan sharoitdagi texnik yechim

Dastlabki qarashda bu vazifa deyarli imkonsizdek tuyulishi aniq edi. Gap shundaki, ESP32-S3 atigi 512 KB ichki tezkor xotira (SRAM), 8 MB PSRAM va 16 MB флеш-память bilan jihozlangan. Odatda bunday cheklangan resurslar hatto eng ixcham til modellari uchun ham yetarli emas deb hisoblanadi.

Ushbu jiddiy cheklovni chetlab oʻtish uchun dasturchi Google Gemma oilasidagi modellarda qoʻllaniladigan Per-Layer Embeddings meʼmoriy yondashuvidan foydalandi. Modelni 4 bitgacha kvantlash jarayonidan oʻtkazilgach, uning hajmini 14,9 MB gacha qisqartirishga erishildi.

Lokal intellektning kelajagi va istiqbollari

Taxminan 25 million parametrni oʻz ichiga olgan eng hajmli jadval флеш-памятьga joylashtirildi, SRAM xotirasi esa faqatgina hisob-kitoblar uchun ishlatildi. Natijada tezkor xotiraga qoʻyiladigan talablar keskin kamaytirildi va tizim barqaror ishlashi taʼminlandi.

Loyihada qoʻllanilgan model 28,9 million parametrni oʻz ichiga olib, TinyStories maʼlumotlar bazasida oʻqitilgan. U faqat qisqa badiiy matnlarni generatsiya qilishga qodir boʻlib, muloqot qilish, kod yozish yoki faktlarni izlashga moʻljallanmagan. Shu bois loyiha yirik til modellarining toʻlaqonli oʻrnini bosishdan koʻra, zamonaviy meʼmorlik imkoniyatlarini yaqqol namoyish etadi.

Muallifning fikricha, bunday yondashuv maʼlumotlarni lokal tarzda qayta ishlash muhim boʻlgan avtonom qurilmalar uchun juda qoʻl keladi. Xususan, maishiy texnika, sanoat kontrollerlari va turli oʻrnatilgan tizimlar doimiy internet aloqasiga muhtoj boʻlmagan holda sunʼiy intellektdan foydalanishi mumkin boʻladi.

MikrokontrollerSunʼiy intellektESP32DasturlashTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob