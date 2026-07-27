Poco M8 Power uch kunlik avtonomiyaga ega yangi smartfonini taqdim etadi

·31·Texno
Poco M8 Power uch kunlik avtonomiyaga ega yangi smartfonini taqdim etadi

Poco brendi oʻzining navbatdagi qiziqarli qurilmasi — Poco M8 Power smartfoni haqidagi dastlabki rasmiy tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur modelning rasmiy debyuti joriy yilning 4-avgust kuni Hindiston bozorida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlib, qurilma oʻta yirik akkumulyatori bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartofonning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati sifatida ulkan quvvatli akkumulyator tanlangan. Ishlab chiqaruvchining rasmiy bayonotiga koʻra, Poco M8 Power modeli 8000 mA•ch sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy mobil bozor uchun rekord darajadagilardan biri boʻlib, kompaniya taʼkidlashicha, batareyaning bir martalik toʻliq quvvati qurilmaning faol holatda uch kungacha uzluksiz ishlashini taʼminlaydi.

Displey va dizayn xususiyatlari

Taqdim etilgan dastlabki tizerlarga tayanib aytganda, smartfon oʻziga xos va yorqin toʻq sariq rangdagi korpusda ishlab chiqariladi. Tashqi koʻrinishidan uning orqa panelida sezilarli darajada turtib chiqqan kamera bloki joylashgani koʻrinib turibdi. Ushbu modul ikkita asosiy unsur — 50 megapikselli bosh kamera sensoridan va anʼanaviy LED-chiroqli chaqnoqdan iborat.

Shuningdek, kompaniya boʻlajak smartfon zamonaviy va sifatli AMOLED-displeyga ega boʻlishini ham rasman tasdiqladi. Biroq hozircha ekran matritsasining aniq diagonali, tasvir aniqligi va yangilanish chastotasi kabi texnik tafsilotlar sir saqlanmoqda va taqdimot kuni eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Bozorga chiqarilish rejalari va qardosh modellar

Qurilmaning savdosi Hindiston bozorida yirik Flipkart savdo maydonchasi orqali tashkil etilishi maʼlum qilindi. Qolgan texnik tavsilotlar hozircha sir tutilayotgan boʻlsa-da, soha insayderlari va tahlilchilar Poco M8 Power aslida Redmi Note 17 modeli smartfonining boshqa nom ostidagi global versiyasi boʻlishini taxmin qilishmoqda.

Shu bilan birga, Poco brendi shu kunlarda yana bir yangi qurilma — Poco X8 5G modelini ham chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mutaxassislarning fikricha, ushbu ikkinchi qurilma Redmi Note 17 Pro 5G smartfonining xalqaro bozorlardagi muqobil versiyasi sifatida xaridorlarga taqdim etiladi.

PocoSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarYangi mahsulotlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob