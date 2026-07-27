Poco M8 Power uch kunlik avtonomiyaga ega yangi smartfonini taqdim etadi
Poco brendi oʻzining navbatdagi qiziqarli qurilmasi — Poco M8 Power smartfoni haqidagi dastlabki rasmiy tafsilotlarni oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur modelning rasmiy debyuti joriy yilning 4-avgust kuni Hindiston bozorida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlib, qurilma oʻta yirik akkumulyatori bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartofonning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati sifatida ulkan quvvatli akkumulyator tanlangan. Ishlab chiqaruvchining rasmiy bayonotiga koʻra, Poco M8 Power modeli 8000 mA•ch sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy mobil bozor uchun rekord darajadagilardan biri boʻlib, kompaniya taʼkidlashicha, batareyaning bir martalik toʻliq quvvati qurilmaning faol holatda uch kungacha uzluksiz ishlashini taʼminlaydi.
Displey va dizayn xususiyatlariTaqdim etilgan dastlabki tizerlarga tayanib aytganda, smartfon oʻziga xos va yorqin toʻq sariq rangdagi korpusda ishlab chiqariladi. Tashqi koʻrinishidan uning orqa panelida sezilarli darajada turtib chiqqan kamera bloki joylashgani koʻrinib turibdi. Ushbu modul ikkita asosiy unsur — 50 megapikselli bosh kamera sensoridan va anʼanaviy LED-chiroqli chaqnoqdan iborat.
Shuningdek, kompaniya boʻlajak smartfon zamonaviy va sifatli AMOLED-displeyga ega boʻlishini ham rasman tasdiqladi. Biroq hozircha ekran matritsasining aniq diagonali, tasvir aniqligi va yangilanish chastotasi kabi texnik tafsilotlar sir saqlanmoqda va taqdimot kuni eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Bozorga chiqarilish rejalari va qardosh modellarQurilmaning savdosi Hindiston bozorida yirik Flipkart savdo maydonchasi orqali tashkil etilishi maʼlum qilindi. Qolgan texnik tavsilotlar hozircha sir tutilayotgan boʻlsa-da, soha insayderlari va tahlilchilar Poco M8 Power aslida Redmi Note 17 modeli smartfonining boshqa nom ostidagi global versiyasi boʻlishini taxmin qilishmoqda.
Shu bilan birga, Poco brendi shu kunlarda yana bir yangi qurilma — Poco X8 5G modelini ham chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mutaxassislarning fikricha, ushbu ikkinchi qurilma Redmi Note 17 Pro 5G smartfonining xalqaro bozorlardagi muqobil versiyasi sifatida xaridorlarga taqdim etiladi.
…