Ayyub Buaddi kelajakda Real Madrid yoki Manchester Siti darajasiga chiqdimi
Yevropaning eng nufuzli klublari yosh va istiqbolli iqtidorlarni oʻz safiga qoʻshib olish uchun oʻzaro raqobat olib borayotgan bir paytda, Lill safida toʻp surayotgan Ayyub Buaddi Marokash hamda Yevropa futbolining eng porloq yulduzlaridan biriga aylanib bormoqda. Uning yosh boʻlishiga qaramay koʻrsatayotgan yuqori saviyadagi oʻyini mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Elbotola nashri va Record gazetasiga tayanib xabar berishicha, futbolchining nafaqat texnik mahorati, balki uning xotirjam feʼl-atvori va yoshiga nisbatan oʻta yetukligi Marokash milliy jamoasi murabbiylar shtabining ham ishonchini qozongan. Koʻpchilik uni kelgusida Atlas Sherlari deb ataladigan Marokash termasining tayanch ustunlaridan biriga aylanishini taxmin qilmoqda.
Maydondan tashqari intellekt va amaliy matematikaMarokash milliy jamoasi bosh murabbiyining yordamchisi Joau Sakramentu futbolchining kadrorti hayotiga oid qiziqarli tafsilotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Buaddining isteʼdodi faqat yashil maydon bilan cheklanib qolmaydi, uning oʻziga xos tafakkuri va dunyoqarashi mutaxassislarni hayratda qoldiradi.
Sakramentuning taʼkidlashicha, Ayyub professional futbol faoliyati bilan bir qatorda amaliy matematika fanini ham chuqur oʻrganadi. Murabbiy futbolchi agar bu kasbni tanlamaganida ham, har qanday boshqa sohada ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan boʻlishiga ishonch bildirgan.
Real Madrid yoki Manchester Siti darajasidagi kelajakPortugal mutaxassisi futbolchi bilan yaqindan tanishgan har bir kishi uning boshqa oʻyinchilardan keskin farq qilishini darhol anglab yetishini taʼkidladi. Oʻta aqlli va yoshiga nisbatan mantiqiy fikrlaydigan yigitning bunday salohiyati uni Yevropaning eng gigant klublari, jumladan Real Madrid yoki Manchester Siti kabi grand jamoalar eʼtiboriga tushishiga zamin hozirlamoqda.
Shuningdek, Marokash murabbiylar shtabi oʻtgan yilning mart oyida bu iqtidorli futbolchini oʻz milliy jamoasi safiga ogʻish qilib kelishni asosiy vazifalardan biri sifatida belgilagani maʼlum boʻldi. Issa Diopni jalb qilish bilan bir qatorda Buaddini ham jamoaga qoʻshib olish boʻlib oʻtgan qator uchrashuvlardan soʻng muvaffaqiyatli hal etilgan.
Futbolchi bilan oʻtkazilgan koʻplab uchrashuvlar uning kuchli xarakter va yorqin yetuklikka ega ekanini tasdiqlagan. Bu esa yosh yulduzning nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini yanada mustahkamlashi uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.
…