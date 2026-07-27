Ayyub Buaddi kelajakda Real Madrid yoki Manchester Siti darajasiga chiqdimi

·36·Sport
Ayyub Buaddi kelajakda Real Madrid yoki Manchester Siti darajasiga chiqdimi

Yevropaning eng nufuzli klublari yosh va istiqbolli iqtidorlarni oʻz safiga qoʻshib olish uchun oʻzaro raqobat olib borayotgan bir paytda, Lill safida toʻp surayotgan Ayyub Buaddi Marokash hamda Yevropa futbolining eng porloq yulduzlaridan biriga aylanib bormoqda. Uning yosh boʻlishiga qaramay koʻrsatayotgan yuqori saviyadagi oʻyini mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Elbotola nashri va Record gazetasiga tayanib xabar berishicha, futbolchining nafaqat texnik mahorati, balki uning xotirjam feʼl-atvori va yoshiga nisbatan oʻta yetukligi Marokash milliy jamoasi murabbiylar shtabining ham ishonchini qozongan. Koʻpchilik uni kelgusida Atlas Sherlari deb ataladigan Marokash termasining tayanch ustunlaridan biriga aylanishini taxmin qilmoqda.

Maydondan tashqari intellekt va amaliy matematika

Marokash milliy jamoasi bosh murabbiyining yordamchisi Joau Sakramentu futbolchining kadrorti hayotiga oid qiziqarli tafsilotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Buaddining isteʼdodi faqat yashil maydon bilan cheklanib qolmaydi, uning oʻziga xos tafakkuri va dunyoqarashi mutaxassislarni hayratda qoldiradi.

Sakramentuning taʼkidlashicha, Ayyub professional futbol faoliyati bilan bir qatorda amaliy matematika fanini ham chuqur oʻrganadi. Murabbiy futbolchi agar bu kasbni tanlamaganida ham, har qanday boshqa sohada ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan boʻlishiga ishonch bildirgan.

Real Madrid yoki Manchester Siti darajasidagi kelajak

Portugal mutaxassisi futbolchi bilan yaqindan tanishgan har bir kishi uning boshqa oʻyinchilardan keskin farq qilishini darhol anglab yetishini taʼkidladi. Oʻta aqlli va yoshiga nisbatan mantiqiy fikrlaydigan yigitning bunday salohiyati uni Yevropaning eng gigant klublari, jumladan Real Madrid yoki Manchester Siti kabi grand jamoalar eʼtiboriga tushishiga zamin hozirlamoqda.

Shuningdek, Marokash murabbiylar shtabi oʻtgan yilning mart oyida bu iqtidorli futbolchini oʻz milliy jamoasi safiga ogʻish qilib kelishni asosiy vazifalardan biri sifatida belgilagani maʼlum boʻldi. Issa Diopni jalb qilish bilan bir qatorda Buaddini ham jamoaga qoʻshib olish boʻlib oʻtgan qator uchrashuvlardan soʻng muvaffaqiyatli hal etilgan.

Futbolchi bilan oʻtkazilgan koʻplab uchrashuvlar uning kuchli xarakter va yorqin yetuklikka ega ekanini tasdiqlagan. Bu esa yosh yulduzning nafaqat klub darajasida, balki xalqaro maydonda ham oʻz mavqeini yanada mustahkamlashi uchun muhim poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Ayyub BuaddiReal MadridManchester SitiMarokashFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi