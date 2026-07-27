Sidny Lopes Kabral Argentina jamoasiga urgan goli uchun sovrin oldi

·49·Sport
Sidny Lopes Kabral Argentina jamoasiga urgan goli uchun sovrin oldi

Futbol olamida 2026-yilgi jahon chempionatining eng chiroyli goli egasi rasman eʼlon qilildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Kaberde orollari terma jamoasi aʼzosi Sidny Lopes Kabral Argentina darvozasiga kiritgan muhtasham zarbasi bilan musobaqaning eng yaxshi goli uchun taʼsis etilgan Hyundai Goal of the Tournament sovrinini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rotterdamda tugʻilgan 23 yoshli himoyachi ushbu nufuzli mukofot uchun kurashda dunyoning eng yulduzli futbolchilari, jumladan Lionel Messi, Kylian Mbappe va Julian Alvarez kabi nomzodlarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Mundialning 1/64 final bosqichida sodir boʻlgan bu voqea global miqyosdagi futbol muxlislarining eʼtiborini tortdi.

Tarixiy gol va individual mahorat

Mayamida oʻtgan bahsda Kaberde orollari terma jamoasi boʻlajak finalchilarga qarshi maydonga tushdi. Sidny Lopes Kabral raqib yarim himoyachisi Aleksis Mak Allister ustidan chiroyli harakat bilan oʻtib ketib, jarima maydonchasi tashqarisidan toʻpni darvozaning yuqori burchagiga burab yoʻlladi. Emiliano Martines esa bu zarbaning yoʻlini toʻsa olmadi.

Himoyachi pozitsiyasida harakat qiluvchi futbolchining bunday texnik murakkablikdagi gol urishi mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. Ushbu eʼtirof orqali Lopes Cabral oʻz nomini JCh tarixidagi eng chiroyli gollar mualliflari boʻlgan Xames Rodriges, Benjamin Pavard va Risharlison kabi afsonaviy gʻoliblar qatoriga qoʻshdi.

Taʼsirli lahzalar va Marseloning eʼtirofi

Gol kiritilgach stadiondagi hissiyotlar avjiga chiqdi va futbolchining onasi hayajondan hushini yoʻqotib qoʻydi. Ushbu holat 1998-yilgi jahon chempionatida Lilian Tyuramning onasi boshidan kechirgan voqeani yodga soldi. Xayriyatki, onasiga yaqin atrofdagilar oʻz vaqtida yordam koʻrsatishdi.

Lopes Cabral oʻsha vaziyatni eslab shunday dedi: «Toʻp yuqori burchakka ketayotganini koʻrib, oʻzimga oʻzim: ‘Men hozir nima qildim?’ dedim. Bunga ishona olmadim. Oʻylab ham oʻtirmasdan yugurib ketgandim, keyin esa jahon chempionatida ajoyib gol urganimni angladim».

Gollarning sifati shunchalik yuqori ediki, u hatto Real Madrid va Braziliya afsonasi Marseloning ham eʼtiborini tortdi. Kabralning kumiri boʻlgan Marseloyoqshoh futbolchiga shaxsan xabar yuborib, uning goliga ovoz berganini tasdiqladi va tabrikladi.

Sidny Lopes CabralLionel MessiKylian MbappeJCh-2026Futbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33Bredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBredli Barkola PSJni tark etib, Angliya Premyer-ligasiga oʻtmoqchiBugun, 02:31Jon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaJon Stounz faoliyatini Italiyada davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 02:10Inter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaInter Curtis Jons transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:36Italiya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiItaliya futbolida shov-shuvli voqea: Maldini va Leonardo iste’foga chiqdiKecha, 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi