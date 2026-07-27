Sidny Lopes Kabral Argentina jamoasiga urgan goli uchun sovrin oldi
Futbol olamida 2026-yilgi jahon chempionatining eng chiroyli goli egasi rasman eʼlon qilildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Kaberde orollari terma jamoasi aʼzosi Sidny Lopes Kabral Argentina darvozasiga kiritgan muhtasham zarbasi bilan musobaqaning eng yaxshi goli uchun taʼsis etilgan Hyundai Goal of the Tournament sovrinini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rotterdamda tugʻilgan 23 yoshli himoyachi ushbu nufuzli mukofot uchun kurashda dunyoning eng yulduzli futbolchilari, jumladan Lionel Messi, Kylian Mbappe va Julian Alvarez kabi nomzodlarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Mundialning 1/64 final bosqichida sodir boʻlgan bu voqea global miqyosdagi futbol muxlislarining eʼtiborini tortdi.
Tarixiy gol va individual mahoratMayamida oʻtgan bahsda Kaberde orollari terma jamoasi boʻlajak finalchilarga qarshi maydonga tushdi. Sidny Lopes Kabral raqib yarim himoyachisi Aleksis Mak Allister ustidan chiroyli harakat bilan oʻtib ketib, jarima maydonchasi tashqarisidan toʻpni darvozaning yuqori burchagiga burab yoʻlladi. Emiliano Martines esa bu zarbaning yoʻlini toʻsa olmadi.
Himoyachi pozitsiyasida harakat qiluvchi futbolchining bunday texnik murakkablikdagi gol urishi mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. Ushbu eʼtirof orqali Lopes Cabral oʻz nomini JCh tarixidagi eng chiroyli gollar mualliflari boʻlgan Xames Rodriges, Benjamin Pavard va Risharlison kabi afsonaviy gʻoliblar qatoriga qoʻshdi.
Taʼsirli lahzalar va Marseloning eʼtirofiGol kiritilgach stadiondagi hissiyotlar avjiga chiqdi va futbolchining onasi hayajondan hushini yoʻqotib qoʻydi. Ushbu holat 1998-yilgi jahon chempionatida Lilian Tyuramning onasi boshidan kechirgan voqeani yodga soldi. Xayriyatki, onasiga yaqin atrofdagilar oʻz vaqtida yordam koʻrsatishdi.
Lopes Cabral oʻsha vaziyatni eslab shunday dedi: «Toʻp yuqori burchakka ketayotganini koʻrib, oʻzimga oʻzim: ‘Men hozir nima qildim?’ dedim. Bunga ishona olmadim. Oʻylab ham oʻtirmasdan yugurib ketgandim, keyin esa jahon chempionatida ajoyib gol urganimni angladim».
Gollarning sifati shunchalik yuqori ediki, u hatto Real Madrid va Braziliya afsonasi Marseloning ham eʼtiborini tortdi. Kabralning kumiri boʻlgan Marseloyoqshoh futbolchiga shaxsan xabar yuborib, uning goliga ovoz berganini tasdiqladi va tabrikladi.
…