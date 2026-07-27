Antares harbiy bazalar uchun kichik yadro reaktorlari qurishga 470 million dollar jalb qildi

·41·Texno
Antares harbiy bazalar uchun kichik yadro reaktorlari qurishga 470 million dollar jalb qildi

Yadro energetikasi sohasida faoliyat yurituvchi Antares startupi AQSh harbiy bazalari uchun kichik reaktorni qurish maqsadida 470 million dollar sarmoya yigʻgani maʼlum boʻldi. Ixbt.com va boshqa texnologiya nashrlarining yozishicha, Series C raundidagi moliyalashtirish jarayoni Paradigm hamda Caffeinated Capital boshchiligida oʻtgan boʻlib, unga Industrious Ventures, Point72 Ventures va Shine Capital kabi kompaniyalar ham oʻz hissasini qoʻshgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur moliyalashtirish raundi 370 million dollarlik aksiya kapitali va 100 million dollarlik qarz mablagʻlarini oʻz ichiga oladi. Antares kompaniyasi 100 kilovatdan 1 megavattgacha elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻlgan kichik modul reaktorini (SMR) ishlab chiqmoqda. Bunday qurilmaning quvvati 750 tagacha xonadonni elektr bilan taʼminlashga yetarli hisoblanadi.

Texnologik xususiyatlar va xavfsizlik

Koʻplab zamonaviy yadro startuplari singari, Antares reaktori ham uranni uglerod va keramika qobigʻiga oʻrovchi TRISO yoqilgʻisidan foydalanadi. Ushbu yoqilgʻi turi anʼanaviy yadro yoqilgʻisiga nisbatan xavfsizroq muqobil sifatida ilgari surib kelinmoqda. Bilyard toʻpi kattaligidagi TRISO sharlarini geliy gazi yoki eritilgan tuzlar yordamida sovutish mumkin.

Ushbu qoplama reaktor haddan tashqari qizib ketganda yoqilgʻi erib ketishining oldini olish uchun moʻljallangan. Antares kompaniyasining Mark-0 deb nomlangan namoyish reaktori joriy yilning 4-iyun kuni Aydaxo milliy laboratoriyasida muhim bosqichga erishdi. Kompaniya Pentagonning harbiy obyektlar uchun ilgʻor yadro energetikasi dasturining uchta finalchisidan biri hisoblanadi.

Sanoatdagi oʻsish tendensiyalari va qiyinchiliklar

Soʻnggi paytlarda sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining jadal qurilishi va iqtisodiyotning elektrifikatsiyasi tufayli elektr energiyasiga talab keskin oshdi. Natijada investorlar yadro energetikasiga, xususan, boʻlinish texnologiyalariga katta qiziqish bildirmoqda. Aprel oyida X-energy IPO orqali 1 milliard dollar yigʻgan boʻlsa, Radiant Energy, Standard Nuclear va Last Energy kabi startuplar ham salmoqli mablagʻlarga ega chiqdi.

Biroq, investorlarning yuqori qiziqishiga qaramamay, ilgʻor yadro startuplari tijoratlashtirish yoʻlida qator toʻqnashuvlarga duch kelmoqda. AQShda yetkazib berish zanjirining yetarli darajada rivojlanmagani va ishlab chiqarishni kengaytirishdagi muammolar shular jumlasidandir. Koʻplab SMR startuplari ommaviy ishlab chiqarish xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishini daʼvo qilsa-da, bu jarayon kamida oʻn yilni talab qiladi va hozircha birorta startup ham bu bosqichga yetib kelgani yoʻq.

Energetika texnologiyalari narxini tahlil qiluvchi Lazard maʼlumotlariga koʻra, yangi SMR reaktorlarining har bir megavatt-soati taxminan 214 dollarga tushishi kutilmoqda. Bu narx ularni eng qimmat gaz turbinalaridan tashqari boshqa barcha yangi elektr stansiyalariga qaraganda qimmatroq qiladi. Shunga qaramay, Antares oʻzining birinchi elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi reaktorini kelasi yili ishga tushirishni va 2028-yilda AQSh harbiy obyektlariga joylashtirishni rejalashtirmoqda.

AntaresYadro energiyasiSMRInvestitsiyaHarbiy baza
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob