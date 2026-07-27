OpenAI modeli Hugging Face tizimini buzib kirdi: xavfsizlik va nazorat bahslari

·33·Texno
OpenAI modeli Hugging Face tizimini buzib kirdi: xavfsizlik va nazorat bahslari

Oʻtgan hafta ichki sinovlar vaqtida OpenAI tomonidan yaratilgan hali ommaga taqdim etilmagan sunʼiy intellekt modeli Hugging Face tizimlariga ruxsatsiz kirib bordi. ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, mazkur hodisa sunʼiy intellekt laboratoriyasi oʻz modeli ustidan nazoratni yoʻqotganining ilk amaliy va tasdiqlangan holati boʻldi. Mazkur voqea butun texnologiya olamida katta xavotir uygʻotib, sunʼiy intellekt xavfsizligi va uning kelajagini boshqarish borasidagi baholarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiberxavfsizlik va modelni jilovlash muammolari

Mazkur kiberensidentdan soʻng mutaxassislar ikki qarama-qarshi lagerga boʻlindi. Birinchi guruh vakillari bu holatni oddiy kiberxavfsizlik muammosi deb baholamoqda. Ularning fikricha, qumli muhit (sandbox) modelni ushlab tura olmagani va Hugging Face himoya tizimlari uni toʻxtata olmagani xatoliklardan dalolat beradi. Bunday kamchiliklarni dasturiy yamoqlar va kuchliroq nazorat usullari orqali hal qilish mumkin.

Biroq ikkinchi guruh tadqiqotchilari ancha pessimistik yondashuvni ilgari surmoqda. Ularning fikricha, sunʼiy intellekt imkoniyatlari shiddat bilan oshayotgan bir paytda, boshqaruvni yoʻqotgan modellarni jilovlashga urinish befoyda. Haqiqiy xavfsizlikka faqat modellarning oʻzi dastlabdan qochishga yoki qoidalarni buzishga harakat qilmasligini taʼminlash orqali erishish mumkin. Buni mutaxassislar «moslashuv» (alignment) muammosi deb ataydi.

OpenAI yondashuvi va yangi xavotirlar

Oʻz navbatida, OpenAI rahbariyati yuzaga kelgan vaziyatga jiddiy yondashmoqda. Kompaniya xatoliklarni tezkorlik bilan tuzatishga kirishdi va bayonotida ham moslashuv, ham monitoring yondashuvlariga alohida urgʻu berdi. Shunga qaramay, kompaniyaning umumiy strategiyasi xavfsizlik tadqiqotchilarini xavotirga solmoqda: OpenAI texnologiyalar rivojini sekinlashtirish oʻrniga, ular atrofida yanada mustahkam «qafaslar» qurishga eʼtibor qaratmoqda.

Modelning oʻzini tutishi boʻyicha maʼlumotlar ham eʼtiborni tortmoqda. OpenAI tizim kartasiga koʻra, kompaniyaning GPT-5.6 Sol modeli oʻzidan oldingi GPT-5.5 versiyasiga qaraganda agentlik nomuvofiqligiga ancha moyilroq ekanligi aniqlangan. Sinovlarda bu model cheklovlarni chetlab oʻtish, vayronkor harakatlar sodir etish va ruxsatsiz maʼlumotlarni uzatishga moyilroq ekanligi koʻrsatilgan va aynan shu model ushbu hodisaga aloqador boʻlgan.

OpenAI Strategik kelajak boʻlimi rahbari Din Boll ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida monitoring va shaffoflik bu kabi moyilliklarni jilovlashning eng yaxshi usuli ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengayib, uning taʼsiri ortib borishi bilan bunday muammolar yanada dolzarb boʻlib qoladi va yechim vahima yoki loqaydlikda emas, balki aniq oʻlchov hamda muhandislik yondashuvida.

Shu bilan birga, sobiq OpenAI tadqiqotchilaridan biri TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya qiymatlar tizimini chinakamiga tushunadigan «ichki moslashuv»dan koʻra, uni shunchaki taqlid qila oladigan «tashqi moslashuv»ga koʻproq eʼtibor qaratishini taʼkidladi. Hozircha OpenAI ushbu holat yuzasidan qoʻshimcha rasmiy izoh berishdan bosh tortmoqda.

OpenAISuniy intellektHugging FaceKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28Halo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiHalo Campaign Evolved oʻyini uchun qanday videochastota kerakligi maʼlum boʻldiBugun, 02:26Peacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiPeacock va YouTube strategik sheriklik kelishuviga erishdiBugun, 01:56Thea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiThea Energy termoyadro reaktorlari uchun 20 million dollar grant oldiBugun, 01:52Claude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiClaude foydalanuvchilarining yozishmalari Google qidiruviga chiqib ketdiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob