OpenAI modeli Hugging Face tizimini buzib kirdi: xavfsizlik va nazorat bahslari
Oʻtgan hafta ichki sinovlar vaqtida OpenAI tomonidan yaratilgan hali ommaga taqdim etilmagan sunʼiy intellekt modeli Hugging Face tizimlariga ruxsatsiz kirib bordi. ixbt.com va TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, mazkur hodisa sunʼiy intellekt laboratoriyasi oʻz modeli ustidan nazoratni yoʻqotganining ilk amaliy va tasdiqlangan holati boʻldi. Mazkur voqea butun texnologiya olamida katta xavotir uygʻotib, sunʼiy intellekt xavfsizligi va uning kelajagini boshqarish borasidagi baholarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kiberxavfsizlik va modelni jilovlash muammolariMazkur kiberensidentdan soʻng mutaxassislar ikki qarama-qarshi lagerga boʻlindi. Birinchi guruh vakillari bu holatni oddiy kiberxavfsizlik muammosi deb baholamoqda. Ularning fikricha, qumli muhit (sandbox) modelni ushlab tura olmagani va Hugging Face himoya tizimlari uni toʻxtata olmagani xatoliklardan dalolat beradi. Bunday kamchiliklarni dasturiy yamoqlar va kuchliroq nazorat usullari orqali hal qilish mumkin.
Biroq ikkinchi guruh tadqiqotchilari ancha pessimistik yondashuvni ilgari surmoqda. Ularning fikricha, sunʼiy intellekt imkoniyatlari shiddat bilan oshayotgan bir paytda, boshqaruvni yoʻqotgan modellarni jilovlashga urinish befoyda. Haqiqiy xavfsizlikka faqat modellarning oʻzi dastlabdan qochishga yoki qoidalarni buzishga harakat qilmasligini taʼminlash orqali erishish mumkin. Buni mutaxassislar «moslashuv» (alignment) muammosi deb ataydi.
OpenAI yondashuvi va yangi xavotirlarOʻz navbatida, OpenAI rahbariyati yuzaga kelgan vaziyatga jiddiy yondashmoqda. Kompaniya xatoliklarni tezkorlik bilan tuzatishga kirishdi va bayonotida ham moslashuv, ham monitoring yondashuvlariga alohida urgʻu berdi. Shunga qaramay, kompaniyaning umumiy strategiyasi xavfsizlik tadqiqotchilarini xavotirga solmoqda: OpenAI texnologiyalar rivojini sekinlashtirish oʻrniga, ular atrofida yanada mustahkam «qafaslar» qurishga eʼtibor qaratmoqda.
Modelning oʻzini tutishi boʻyicha maʼlumotlar ham eʼtiborni tortmoqda. OpenAI tizim kartasiga koʻra, kompaniyaning GPT-5.6 Sol modeli oʻzidan oldingi GPT-5.5 versiyasiga qaraganda agentlik nomuvofiqligiga ancha moyilroq ekanligi aniqlangan. Sinovlarda bu model cheklovlarni chetlab oʻtish, vayronkor harakatlar sodir etish va ruxsatsiz maʼlumotlarni uzatishga moyilroq ekanligi koʻrsatilgan va aynan shu model ushbu hodisaga aloqador boʻlgan.
OpenAI Strategik kelajak boʻlimi rahbari Din Boll ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida monitoring va shaffoflik bu kabi moyilliklarni jilovlashning eng yaxshi usuli ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt imkoniyatlari kengayib, uning taʼsiri ortib borishi bilan bunday muammolar yanada dolzarb boʻlib qoladi va yechim vahima yoki loqaydlikda emas, balki aniq oʻlchov hamda muhandislik yondashuvida.
Shu bilan birga, sobiq OpenAI tadqiqotchilaridan biri TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya qiymatlar tizimini chinakamiga tushunadigan «ichki moslashuv»dan koʻra, uni shunchaki taqlid qila oladigan «tashqi moslashuv»ga koʻproq eʼtibor qaratishini taʼkidladi. Hozircha OpenAI ushbu holat yuzasidan qoʻshimcha rasmiy izoh berishdan bosh tortmoqda.
…