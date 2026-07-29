Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdi

·0·Texno
Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdi

Maxsus oʻyin smartfonlari bozorining mashhur vakillaridan biri boʻlgan Black Shark oʻz faoliyatini yakuniy bosqichda toʻxtatdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya nafaqat yangi qurilmalar ishlab chiqarishni toʻxtatgan, balki qoʻlga kiritilgan mobil qurilmalar uchun rasmiy taʼmirlash hamda sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatish jarayonlarini ham butunlay yopgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qaror kompaniya biznes tuzilmasidagi yirik koʻlamli qayta qurish jarayonlari bilan bogʻliqligi aytilmoqda. Ishlab chiqaruvchi oʻz vaqtida foydalanuvchilarni qoʻllab-quvvatlashga harakat qilgan boʻlsa-da, mobil telefonlarga xizmat koʻrsatish rasman toʻxtatildi. Ushbu qadam brend muxlislari uchun uzoq kutilgan, ammo muqarrar yakun boʻldi.

Oʻyin telefonlari davrining yakuni

Black Shark brendi oʻz vaqtida kuchli apparat taʼminoti, faol sovutish tizimlari hamda qoʻshimcha oʻyin funksiyalariga ega qurilmalarga eʼtibor qaratgan dastlabki Xitoy kompaniyalaridan biri edi. Ular mobil geyming ixlosmandlari orasida tezda oʻz oʻrnini topib, bozorga oʻziga xos yondashuv olib kirgan edi.

Biroq 2022-yilda Black Shark 5 seriyali smartfonlar taqdim etilgandan soʻng, kompaniya tomonidan yangi flagman modellar chiqmadi. Vaqt oʻtishi bilan ishlab chiqaruvchi smartfonlar chiqarishdan voz kechib, eʼtiborni turli oʻyin aksessuarlariga qaratishga majbur boʻlgan edi.

Infratuzilmaning oʻzgarishi

Yopiq jarayonlar shu yilning yozidayoq boshlangan boʻlib, oʻshanda kompaniya oʻz jamoatchilik serverlarini boshqa manzilga koʻchirish va eski platformani asta-sekin yopish ishlarini boshlagandi. Asosiy funksiyalar hamda rasmiy internet-doʻkon Black Shark Gearbox ilovasiga koʻchirildi.

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, bu strategik oʻzgarishlar yangi infratuzilmaga oʻtish zaruriyati bilan izohlanadi. Kelgusida aynan shu ilova brend xizmatlari uchun asosiy maydon vazifasini bajaradi, biroq smartfonlarning oʻzi tarix sahifasiga koʻchdi.

Black SharkSmartfonlarXiaomiOʻyin telefonlariTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob