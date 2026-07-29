Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdi
Maxsus oʻyin smartfonlari bozorining mashhur vakillaridan biri boʻlgan Black Shark oʻz faoliyatini yakuniy bosqichda toʻxtatdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya nafaqat yangi qurilmalar ishlab chiqarishni toʻxtatgan, balki qoʻlga kiritilgan mobil qurilmalar uchun rasmiy taʼmirlash hamda sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatish jarayonlarini ham butunlay yopgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qaror kompaniya biznes tuzilmasidagi yirik koʻlamli qayta qurish jarayonlari bilan bogʻliqligi aytilmoqda. Ishlab chiqaruvchi oʻz vaqtida foydalanuvchilarni qoʻllab-quvvatlashga harakat qilgan boʻlsa-da, mobil telefonlarga xizmat koʻrsatish rasman toʻxtatildi. Ushbu qadam brend muxlislari uchun uzoq kutilgan, ammo muqarrar yakun boʻldi.
Oʻyin telefonlari davrining yakuniBlack Shark brendi oʻz vaqtida kuchli apparat taʼminoti, faol sovutish tizimlari hamda qoʻshimcha oʻyin funksiyalariga ega qurilmalarga eʼtibor qaratgan dastlabki Xitoy kompaniyalaridan biri edi. Ular mobil geyming ixlosmandlari orasida tezda oʻz oʻrnini topib, bozorga oʻziga xos yondashuv olib kirgan edi.
Biroq 2022-yilda Black Shark 5 seriyali smartfonlar taqdim etilgandan soʻng, kompaniya tomonidan yangi flagman modellar chiqmadi. Vaqt oʻtishi bilan ishlab chiqaruvchi smartfonlar chiqarishdan voz kechib, eʼtiborni turli oʻyin aksessuarlariga qaratishga majbur boʻlgan edi.
Infratuzilmaning oʻzgarishiYopiq jarayonlar shu yilning yozidayoq boshlangan boʻlib, oʻshanda kompaniya oʻz jamoatchilik serverlarini boshqa manzilga koʻchirish va eski platformani asta-sekin yopish ishlarini boshlagandi. Asosiy funksiyalar hamda rasmiy internet-doʻkon Black Shark Gearbox ilovasiga koʻchirildi.
Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, bu strategik oʻzgarishlar yangi infratuzilmaga oʻtish zaruriyati bilan izohlanadi. Kelgusida aynan shu ilova brend xizmatlari uchun asosiy maydon vazifasini bajaradi, biroq smartfonlarning oʻzi tarix sahifasiga koʻchdi.
…