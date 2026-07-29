Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvat
Xitoyning taniqli texnologiya brendi Oppo oʻzining yangi va noyob smartfoni — Oppo A7 Pro Max uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma kompaniya tarixidagi ulkan batareya sigʻimiga ega ilk gadjet boʻlib, hozirning oʻzida yirik JD.com savdo maydonchasida sotuvga chiqarilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va asosiy xususiyatlarYangi smartfonning eng diqqatga sazovor jihati uning akkumulyatori hisoblanadi. Oppo A7 Pro Max ilk bor 10 000 mA·ch sigʻimli oʻta quvvatli batareya bilan jihozlandi. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchi ixchamlikni saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan: korpusning qalinligi atigi 8,47 millimetrni, ogʻirligi esa 226 grammni tashkil etadi.
Qurilma yuqori sifatli 6,78 dyuymli OLED displey bilan taʼminlangan. Ekranning tasvir aniqligi 1,5K darajasida boʻlib, kadrlar chastotasi 120 Hz ni tashkil etadi. Bu foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilish va interfeysda harakatlanishda oʻta silliq va yoqimli taassurot berishini taʼminlaydi.
Smartfonning unumdorligi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga tayanadi. Ushbu apparat platformasi kundalik vazifalarni bajarish hamda barqaror ishlash uchun yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuningdek, batareyani tezkor toʻldirish uchun 80 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi mavjudligi eʼlon qilindi.
Kamera va qoʻshimcha imkoniyatlarOppo A7 Pro Max optik imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xabarlarga koʻra, old kamera aniqligi 50 megapikselni tashkil etib, sifatli avtoportretlar va videoqoʻngʻiroqlarni kafolatlaydi. Asosiy kamera moduli esa 50 megapikselli bosh sensor va 2 megapikselli yordamchi datchik bilan jihozlangan.
Hozirgi kunda Xitoy bozorida qurilma uchun oldindan buyurtma bergan xaridorlarga maxsus bonus taqdim etilmoqda. Unga koʻra, mijozlar suv kirishi ehtimoliga qarshi maxsus kafolatga ega boʻlishadi. Odatda alohida 30 dollar turadigan ushbu xizmat dastlabki xaridorlarga bepul taqdim etilmoqda.
…