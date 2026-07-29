Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvat

·27·Texno
Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvat

Xitoyning taniqli texnologiya brendi Oppo oʻzining yangi va noyob smartfoni — Oppo A7 Pro Max uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma kompaniya tarixidagi ulkan batareya sigʻimiga ega ilk gadjet boʻlib, hozirning oʻzida yirik JD.com savdo maydonchasida sotuvga chiqarilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va asosiy xususiyatlar

Yangi smartfonning eng diqqatga sazovor jihati uning akkumulyatori hisoblanadi. Oppo A7 Pro Max ilk bor 10 000 mA·ch sigʻimli oʻta quvvatli batareya bilan jihozlandi. Shunga qaramay, ishlab chiqaruvchi ixchamlikni saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan: korpusning qalinligi atigi 8,47 millimetrni, ogʻirligi esa 226 grammni tashkil etadi.

Qurilma yuqori sifatli 6,78 dyuymli OLED displey bilan taʼminlangan. Ekranning tasvir aniqligi 1,5K darajasida boʻlib, kadrlar chastotasi 120 Hz ni tashkil etadi. Bu foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilish va interfeysda harakatlanishda oʻta silliq va yoqimli taassurot berishini taʼminlaydi.

Smartfonning unumdorligi Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 protsessoriga tayanadi. Ushbu apparat platformasi kundalik vazifalarni bajarish hamda barqaror ishlash uchun yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi. Shuningdek, batareyani tezkor toʻldirish uchun 80 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi mavjudligi eʼlon qilindi.

Kamera va qoʻshimcha imkoniyatlar

Oppo A7 Pro Max optik imkoniyatlari ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xabarlarga koʻra, old kamera aniqligi 50 megapikselni tashkil etib, sifatli avtoportretlar va videoqoʻngʻiroqlarni kafolatlaydi. Asosiy kamera moduli esa 50 megapikselli bosh sensor va 2 megapikselli yordamchi datchik bilan jihozlangan.

Hozirgi kunda Xitoy bozorida qurilma uchun oldindan buyurtma bergan xaridorlarga maxsus bonus taqdim etilmoqda. Unga koʻra, mijozlar suv kirishi ehtimoliga qarshi maxsus kafolatga ega boʻlishadi. Odatda alohida 30 dollar turadigan ushbu xizmat dastlabki xaridorlarga bepul taqdim etilmoqda.

OppoSmartfonAndroidTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob