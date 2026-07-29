Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi
Xitoy kosmik apparatlar uchun moʻljallangan dunyodagi ilk 400 voltli elektr taʼminoti tizimining orbital sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Mazkur texnologiya kelgusida Oy va Marsni oʻzlashtirish boʻyicha keng koʻlamli ekspeditsiyalar uchun asosiy energetik poydevor boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov majmuasi Xitoy kosmik texnologiyalar akademiyasi (CAST) tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, Tianzhou-10 yuk kemasi orqali orbitaga yetkazilgan. Tizim koinotda ikkita muvaffaqiyatli sinov seriyasidan oʻtgan va barcha koʻrsatkichlar hisob-kitob talablariga toʻliq mos kelgan.
Yangi ishlanma energiya generatorlari va akkumulyatorlardan tortib, uni boshqarish, taqsimlash hamda uzatishni oʻz ichiga olgan toʻliq kompleksni tashkil etadi. Mutaxassislar ushbu texnologik zanjirni toʻliq oʻz nazoratiga olib, xorijiy texnologiyalarga bogʻliqlikni bartaraf etishga erishgan.
Yuqori kuchlanishning afzalliklariKosmik texnika sohasi mutaxassisi Pan Chjihaoning tushuntirishicha, anʼanaviy 28V va 100V quvvat shinalaridan 400V tizimga oʻtish bir qator muhim ustunliklarni taqdim etadi. Oʻz navbatida, bu elektr toki kuchini sezilarli darajada kamaytirib, kabel ogʻirligi va energiya yoʻqotishlarini qisqartiradi.
Shuningdek, karbid kremniy (SiC) asosidagi komponentlarning qoʻllanilishi energiya konvertatsiyasi samaradorligini oshiradi. Natijada butun tizim ixchamroq hamda yengilroq koʻrinishga kelib, foydali yuk uchun qoʻshimcha joy boʻshatiladi va meagavatt sinfidagi uskunalar barqaror quvvat bilan taʼminlanadi.
Kelajakdagi Oy va Mars dasturlariMazkur yuqori voltli arxitektura kelgusida eng yirik kosmik loyihalar uchun tayanch platforma vazifasini bajaradi. Tizim elektr dvigatellari, boshqariladigan oy kemalari, qoʻnish modullari va oyoxarlar, shuningdek, kelgusi oy stansiyasi infratuzilmasini quvvatlantirishga moʻljallangan.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiyaning sinovdan oʻtkazilishi uzoq koinotda quvvatli energiya tizimlarini barpo etishdagi asosiy cheklovlardan birini yoʻq qilgan. Bu esa kelgusidagi chuqur kosmik ekspeditsiyalar uchun mustahkam zamin yaratadi.
…