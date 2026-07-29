Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi

·24·Texno
Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi

Xitoy kosmik apparatlar uchun moʻljallangan dunyodagi ilk 400 voltli elektr taʼminoti tizimining orbital sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Mazkur texnologiya kelgusida Oy va Marsni oʻzlashtirish boʻyicha keng koʻlamli ekspeditsiyalar uchun asosiy energetik poydevor boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov majmuasi Xitoy kosmik texnologiyalar akademiyasi (CAST) tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, Tianzhou-10 yuk kemasi orqali orbitaga yetkazilgan. Tizim koinotda ikkita muvaffaqiyatli sinov seriyasidan oʻtgan va barcha koʻrsatkichlar hisob-kitob talablariga toʻliq mos kelgan.

Yangi ishlanma energiya generatorlari va akkumulyatorlardan tortib, uni boshqarish, taqsimlash hamda uzatishni oʻz ichiga olgan toʻliq kompleksni tashkil etadi. Mutaxassislar ushbu texnologik zanjirni toʻliq oʻz nazoratiga olib, xorijiy texnologiyalarga bogʻliqlikni bartaraf etishga erishgan.

Yuqori kuchlanishning afzalliklari

Kosmik texnika sohasi mutaxassisi Pan Chjihaoning tushuntirishicha, anʼanaviy 28V va 100V quvvat shinalaridan 400V tizimga oʻtish bir qator muhim ustunliklarni taqdim etadi. Oʻz navbatida, bu elektr toki kuchini sezilarli darajada kamaytirib, kabel ogʻirligi va energiya yoʻqotishlarini qisqartiradi.

Shuningdek, karbid kremniy (SiC) asosidagi komponentlarning qoʻllanilishi energiya konvertatsiyasi samaradorligini oshiradi. Natijada butun tizim ixchamroq hamda yengilroq koʻrinishga kelib, foydali yuk uchun qoʻshimcha joy boʻshatiladi va meagavatt sinfidagi uskunalar barqaror quvvat bilan taʼminlanadi.

Kelajakdagi Oy va Mars dasturlari

Mazkur yuqori voltli arxitektura kelgusida eng yirik kosmik loyihalar uchun tayanch platforma vazifasini bajaradi. Tizim elektr dvigatellari, boshqariladigan oy kemalari, qoʻnish modullari va oyoxarlar, shuningdek, kelgusi oy stansiyasi infratuzilmasini quvvatlantirishga moʻljallangan.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, ushbu texnologiyaning sinovdan oʻtkazilishi uzoq koinotda quvvatli energiya tizimlarini barpo etishdagi asosiy cheklovlardan birini yoʻq qilgan. Bu esa kelgusidagi chuqur kosmik ekspeditsiyalar uchun mustahkam zamin yaratadi.

XitoyKoinotOy ekspeditsiyasiTexnologiyaKosmik energetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59Runlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqdaRunlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqdaBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob