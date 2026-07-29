Kikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqda

·27·Texno
Kikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqda

Soʻnggi yillarda shahar transporti infratuzilmasi va foydalanish madaniyati sezilarli oʻzgarishlarga yuz tutmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, «Yurent» kikshering servisi 2026-yilgi mavsumda elektr samokatlardan foydalanish xarakterida tub burilish yasalganini qayd etdi. Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, shahar aholisi endilikda boʻsh vaqtni chalgʻitish yoki sayr qilish maqsadida emas, balki aniq logistik ehtiyojlar uchun transport vositalariga murojaat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistik koʻrsatkichlarga nazar tashlasak, joriy mavsumda bir martalik qatnovning oʻrtacha davomiyligi rekord darajadagi 9,6 daqiqani tashkil etdi. Taqqoslash uchun, 2023-yilda oʻn daqiqagacha boʻlgan qatnovlar ulushi umumiy hajmning atigi 50 foizini tashkil qilgan boʻlsa, 2026-yilga kelib bu koʻrsatkich 88,3 foizgacha sakradi. Toʻrt yil ichida qisqa masofali safarlar soni deyarli uch barobarga koʻpaydi.

Transportda «oxirgi milya» konsepsiyasi

Mutaxassislarning fikricha, elektr samokatlar endilikda shahar aholisining kundalik hayotida ajralmas yordamchiga aylangan. Ular koʻpincha jamoat transporti bekatlari, uy hamda ish joyi oʻrtasidagi masofani bogʻlovchi «oxirgi milya» vositasi sifatida qoʻllanilmoqda. Odamlar vaqtni tejash maqsadida qisqa marshrutlarni tanlayotgani ushbu bozordagi asosiy tendensiyaga aylandi.

Shahar kesimida olib borilgan kuzatuvlar ham qiziq manzarani namoyon etdi. Xususan, eng qisqa oʻrtacha qatnov davomiyligi Moskva shahrida qayd etilib, 8,1 daqiqani tashkil etdi. Sankt-Peterburgda bu koʻrsatkich 9,1 daqiqa, Yekaterinburgda 9 daqiqa va Chelyabinskda 9,3 daqiqaga teng boʻldi. Mazkur raqamlar yirik megapolislar aholisi tezkor harakatlanishga intilishini koʻrsatadi.

Tungi safarlar sonining oshishi

Kunduzgi qatnovlardan tashqari, tun davomida amalga oshiriladigan safarlar soni ham oʻsish tendensiyasiga ega ekani maʼlum boʻldi. Joriy yilning yanvar-iyul oylari oraligʻida tungi vaqtdagi qatnovlar oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga koʻpaygan. Bunda tungi safarlarning oʻrtacha davomiyligi biroz qisqarib, 10,2 daqiqani tashkil qilgan.

Mazkur talab ayniqsa kechki payt jamoat transporti harakati cheklangan yoki imkoniyatlari kam boʻlgan hududlarda yaqqol sezilmoqda. Shahar aholisi tungi vaqtda manzuziga tezroq yetib olish uchun shaxsiy kikshering qurilmalariga tayanmoqda. Bu esa xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalardan texnik va logistika jarayonlarini yangi talablarga moslashtirishni talab etmoqda.

KiksheringElektr samokatTransportYurentTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob