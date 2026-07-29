Kikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqda
Soʻnggi yillarda shahar transporti infratuzilmasi va foydalanish madaniyati sezilarli oʻzgarishlarga yuz tutmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, «Yurent» kikshering servisi 2026-yilgi mavsumda elektr samokatlardan foydalanish xarakterida tub burilish yasalganini qayd etdi. Tahliliy maʼlumotlarga koʻra, shahar aholisi endilikda boʻsh vaqtni chalgʻitish yoki sayr qilish maqsadida emas, balki aniq logistik ehtiyojlar uchun transport vositalariga murojaat qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Statistik koʻrsatkichlarga nazar tashlasak, joriy mavsumda bir martalik qatnovning oʻrtacha davomiyligi rekord darajadagi 9,6 daqiqani tashkil etdi. Taqqoslash uchun, 2023-yilda oʻn daqiqagacha boʻlgan qatnovlar ulushi umumiy hajmning atigi 50 foizini tashkil qilgan boʻlsa, 2026-yilga kelib bu koʻrsatkich 88,3 foizgacha sakradi. Toʻrt yil ichida qisqa masofali safarlar soni deyarli uch barobarga koʻpaydi.
Transportda «oxirgi milya» konsepsiyasiMutaxassislarning fikricha, elektr samokatlar endilikda shahar aholisining kundalik hayotida ajralmas yordamchiga aylangan. Ular koʻpincha jamoat transporti bekatlari, uy hamda ish joyi oʻrtasidagi masofani bogʻlovchi «oxirgi milya» vositasi sifatida qoʻllanilmoqda. Odamlar vaqtni tejash maqsadida qisqa marshrutlarni tanlayotgani ushbu bozordagi asosiy tendensiyaga aylandi.
Shahar kesimida olib borilgan kuzatuvlar ham qiziq manzarani namoyon etdi. Xususan, eng qisqa oʻrtacha qatnov davomiyligi Moskva shahrida qayd etilib, 8,1 daqiqani tashkil etdi. Sankt-Peterburgda bu koʻrsatkich 9,1 daqiqa, Yekaterinburgda 9 daqiqa va Chelyabinskda 9,3 daqiqaga teng boʻldi. Mazkur raqamlar yirik megapolislar aholisi tezkor harakatlanishga intilishini koʻrsatadi.
Tungi safarlar sonining oshishiKunduzgi qatnovlardan tashqari, tun davomida amalga oshiriladigan safarlar soni ham oʻsish tendensiyasiga ega ekani maʼlum boʻldi. Joriy yilning yanvar-iyul oylari oraligʻida tungi vaqtdagi qatnovlar oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga koʻpaygan. Bunda tungi safarlarning oʻrtacha davomiyligi biroz qisqarib, 10,2 daqiqani tashkil qilgan.
Mazkur talab ayniqsa kechki payt jamoat transporti harakati cheklangan yoki imkoniyatlari kam boʻlgan hududlarda yaqqol sezilmoqda. Shahar aholisi tungi vaqtda manzuziga tezroq yetib olish uchun shaxsiy kikshering qurilmalariga tayanmoqda. Bu esa xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalardan texnik va logistika jarayonlarini yangi talablarga moslashtirishni talab etmoqda.
…