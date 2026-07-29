HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardi

·35·Texno
HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardi

HMD kompaniyasi Filippin bozorida o'ziga xos "yengillashtirilgan smartfon" — HMD Asha 305 modelini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oddiy tugmali telefonlar hamda to'laqonli Android-qurilmalar oralig'idagi oraliq yechim sifatida yaratilgan bo'lib, uning narxi atigi 65 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model oddiy va ishonchli texnologiyalarni qadrlovchi foydalanuvchilarga mo'ljallangan. Qariyb o'n yil avval Nokia brendi ostida mashhur bo'lgan Asha liniyasining qaytarilishi kompaniyaning boshlang'ich darajadagi segmentdagi mavqeyini mustahkamlashga qaratilgan qadam sifatida baholanmoqda.

Texnik xususiyatlari va imkoniyatlari

Taqdim etilgan smartfon 480 × 854 piksel o'lchamli 5 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Qurilma ishlashi uchun Unisoc T137 protsessori mas'ul bo'lib, u kundalik oddiy vazifalarni bajarishga to'la yetarli hisoblanadi. Aparat qismi 2 GB tezkor va 16 GB doimiy xotira bilan ta'minlangan.

Suratga olish uchun 2 megapikselli asosiy kamera ko'zda tutilgan. Shuningdek, zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda, qurilma LTE modem, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 simsiz ulanish imkoniyatlari, 3,5 mm quloqchin uchun tirqish va USB-C porti bilan jihozlangan.

Dasturiy ta'minot va batareya

HMD Asha 305 modeli Android AOSP asosida yaratilgan Pulse OS operatsion tizimida ishlaydi. Dasturiy ta'minot imkoniyatlariga ko'ra, foydalanuvchilarga TikTok va YouTube kabi mashhur ilovalarning maxsus yengillashtirilgan versiyalarini o'z ichiga olgan 100 dan ortiq ilovalar taqdim etiladi.

Qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri bu sig'imi 2500 mA·ch bo'lgan olinadigan batareyadir. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, akkumulyator quvvati kutish rejimida 32 soatgacha ishlashni ta'minlay oladi, bu esa o'z navbatida foydalanishda qo'shimcha qulaylik yaratadi.

Hozirgi vaqtda yangi HMD Asha 305 Filippinda 3990 filippin pesosi (taxminan 65 dollar) narxida sotuvga chiqarilgan. Ishlab chiqaruvchi ma'lumotlariga ko'ra, yaqin haftalar ichida mazkur budjet smartfon boshqa xalqaro bozorlarda ham sotuvga chiqishi kutilmoqda.

HMDAsha 305SmartfonAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59Runlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqdaRunlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqdaBugun, 01:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob