Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqda
Britaniyaning mashhur Mini avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining xaridorlar doirasini kengaytirish va oʻziga xos maxsus versiyalar qatorini boyitish maqsadida Mini Countryman krossoverining yangi yoʻltanlamas модификациясини taqdim etishga hozirlanmoqda. Hozircha rasman shunchaki «yangi Countryman versiyasi» deb nomlanayotgan ushlab boʻlmas prototip oshkor qilindi. Mazkur avtomobil koʻtarilgan osma tizim (podveska), yirik yoʻltanlamas shinalar hamda tomga oʻrnatilgan maxsus chodir bilan jihozlangani holda, uning ochiq tabiat qoʻynidagi sayohatlarga moʻljallanganidan darak beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Mini Countryman modeli brendning oʻz mahsulotlar qatorini turli xil yangi modellar va modifikatsiyalar hisobiga yangilab borish strategiyasining bir qismidir. Kompaniya rahbariyatining soʻzlariga koʻra, ushlab turilgan prototip hozirda AQShning Kolorado shtatidagi Qoyali togʻlar milliy bogʻida sinovdan oʻtkazilmoqda. Aynan Shimoliy Amerika bozorida oddiy oilaviy krossoverlarning mustahkamlangan va qoʻpolroq versiyalariga talab tobora ortib borayotgani kuzatilmoqda.
Yoʻltanlamas avtomobillar bozoridagi yangi tendensiyalarMazkur segmentdagi raqobat ham keskinlashib bormoqda. Ikki yil muqaddam Hyundai kompaniyasi kichikroq klirens hamda yirik kuzov himoya qoplamalarini oʻzida mujassam etgan Ioniq 5 XRT modelini bozorga chiqargan edi. Shuningdek, Yaponiya avtogiganti Honda AQSh bozorida oʻzining CR-V, Pilot va Passport krossoverlari uchun maxsus «Trailsport» bezak paketlarini taklif qilib kelmoqda. Mini ham ushbu ommaviy yoʻnalishdan ortda qolmaslikka harakat qilmoqda.
Mini dizayn boʻlimi rahbari Holger Hampfning taʼkidlashicha, soʻnggi yillarda shahardan tashqariga chiqib, tabiat qoʻynida dam olishga intiluvchi ochiq turmush tarzi ishqibozlari soni keskin koʻpaygan. «Bizning avtomobilimiz bunga qodirmi? Albatta, shuning uchun aynan shu yoʻnalishdagi mahsulotni kutishingiz mumkin», — deya qayd etgan Hampf.
Maxsus versiyalar va kelajakdagi hamkorliklarMutaxassislarning fikricha, tayyor avtomobil joriy yilda namoyish etilgan Vagabund konsepsiyalari gʻoyalariga tayanadi. Festival madaniyatidan ilhomlangan holda yaratilgan mazkur konsepsiyalar Mini oilaviy krossoverining yoʻltanlamas talqindagi oʻzgarishlarini namoyish etgan edi. Hampf kelgusida turli brendlar bilan hamkorlik qilish Mini uchun yanada muhim ahamiyat kasb etishini, bu esa xaridorlarga kengroq shaxsiylashtirish imkoniyatlari hamda yangi maxsus versiyalarni taqdim etishini bildirdi.
Mini rahbariyati bergan maʼlumotlarga koʻra, ushbu loyihaning yakuniy tayyor versiyasi joriy yilning oktyabr oyida toʻliq namoyish etiladi. Hozirda kompaniya yakuniy bosqichdagi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda va avtomobilning texnik xususiyatlari hamda sotuvga chiqish muddati taqdimot vaqtida rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…