Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqda

·0·Avto
Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqda

Britaniyaning mashhur Mini avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining xaridorlar doirasini kengaytirish va oʻziga xos maxsus versiyalar qatorini boyitish maqsadida Mini Countryman krossoverining yangi yoʻltanlamas модификациясини taqdim etishga hozirlanmoqda. Hozircha rasman shunchaki «yangi Countryman versiyasi» deb nomlanayotgan ushlab boʻlmas prototip oshkor qilindi. Mazkur avtomobil koʻtarilgan osma tizim (podveska), yirik yoʻltanlamas shinalar hamda tomga oʻrnatilgan maxsus chodir bilan jihozlangani holda, uning ochiq tabiat qoʻynidagi sayohatlarga moʻljallanganidan darak beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Mini Countryman modeli brendning oʻz mahsulotlar qatorini turli xil yangi modellar va modifikatsiyalar hisobiga yangilab borish strategiyasining bir qismidir. Kompaniya rahbariyatining soʻzlariga koʻra, ushlab turilgan prototip hozirda AQShning Kolorado shtatidagi Qoyali togʻlar milliy bogʻida sinovdan oʻtkazilmoqda. Aynan Shimoliy Amerika bozorida oddiy oilaviy krossoverlarning mustahkamlangan va qoʻpolroq versiyalariga talab tobora ortib borayotgani kuzatilmoqda.

Yoʻltanlamas avtomobillar bozoridagi yangi tendensiyalar

Mazkur segmentdagi raqobat ham keskinlashib bormoqda. Ikki yil muqaddam Hyundai kompaniyasi kichikroq klirens hamda yirik kuzov himoya qoplamalarini oʻzida mujassam etgan Ioniq 5 XRT modelini bozorga chiqargan edi. Shuningdek, Yaponiya avtogiganti Honda AQSh bozorida oʻzining CR-V, Pilot va Passport krossoverlari uchun maxsus «Trailsport» bezak paketlarini taklif qilib kelmoqda. Mini ham ushbu ommaviy yoʻnalishdan ortda qolmaslikka harakat qilmoqda.

Mini dizayn boʻlimi rahbari Holger Hampfning taʼkidlashicha, soʻnggi yillarda shahardan tashqariga chiqib, tabiat qoʻynida dam olishga intiluvchi ochiq turmush tarzi ishqibozlari soni keskin koʻpaygan. «Bizning avtomobilimiz bunga qodirmi? Albatta, shuning uchun aynan shu yoʻnalishdagi mahsulotni kutishingiz mumkin», — deya qayd etgan Hampf.

Maxsus versiyalar va kelajakdagi hamkorliklar

Mutaxassislarning fikricha, tayyor avtomobil joriy yilda namoyish etilgan Vagabund konsepsiyalari gʻoyalariga tayanadi. Festival madaniyatidan ilhomlangan holda yaratilgan mazkur konsepsiyalar Mini oilaviy krossoverining yoʻltanlamas talqindagi oʻzgarishlarini namoyish etgan edi. Hampf kelgusida turli brendlar bilan hamkorlik qilish Mini uchun yanada muhim ahamiyat kasb etishini, bu esa xaridorlarga kengroq shaxsiylashtirish imkoniyatlari hamda yangi maxsus versiyalarni taqdim etishini bildirdi.

Mini rahbariyati bergan maʼlumotlarga koʻra, ushbu loyihaning yakuniy tayyor versiyasi joriy yilning oktyabr oyida toʻliq namoyish etiladi. Hozirda kompaniya yakuniy bosqichdagi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda va avtomobilning texnik xususiyatlari hamda sotuvga chiqish muddati taqdimot vaqtida rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

MiniCountrymanAvtomobillarKrossoverYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiKecha, 19:25Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniKecha, 17:30BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaKecha, 17:23Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiZeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiKecha, 16:58Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiKecha, 15:25Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi