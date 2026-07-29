Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildi

·28·Texno
Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildi

AQShda raqamli detoks jarayonini yangi bosqichga olib chiqadigan va smartfonga qaramlikni jismoniy yoʻl bilan cheklovchi Autonomous Key nomli oʻziga xos aksessuar yaratildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qurilma foydalanuvchilarga ijtimoiy tarmoqlar va chalgʻituvchi ilovalar ustidan qatʼiy nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jismoniy toʻsiq va NFC texnologiyasi

Mazkur gadjet ixcham NFC-kalit koʻrinishida ishlab chiqarilgan boʻlib, muayyan dasturlar, xususan, TikTok yoki Telegram kabi platformalarga kirishni vaqtincha bloklashga moʻljallangan. Dasturiy cheklovlardan farqli oʻlaroq, ularni oddiy sozlamalar orqali oʻchirib qoʻyish oson, biroq Autonomous Key real jismoniy toʻsiq vazifasini bajaradi.

Foydalanuvchi tanlangan ilovalardan foydalanishi uchun avval kalitni smartfonga tekkizishi shart. Aks holda, dasturlar yopiqligicha qoladi. Qurilma batareyasiz ishlaydi — uning ichiga oʻrnatilgan passiv NFC-chip quvvat talab qilmaydi va istalgan vaqtda doimiy yordam berishga tayyor turadi.

Universal moslik va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Ishlab chiqaruvchilarning maʼlumot qilishicha, yangi aksessuar ham Android operatsion tizimidagi smartfonlarga, ham iPhone qurilmalariga toʻliq mos tushadi. Maxsus mobil ilova orqali qaysi dasturlar cheklanishini oʻzingiz belgilaysiz, tizim esa kalitdan necha marta foydalanilgani va tarmoqlarda qancha vaqt oʻtkazilganini aniq qayd etib boradi.

  • Kalit yordamida ilovalarga kirishni qатʼiy nazorat qilish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda sarflanadigan vaqtni deyarli ikki barobar qisqartirish
  • Sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchi odatlarini tahlil qilish
  • Uyqu sifatini yaxshilash va impulsiv harakatlarni jilovlash
Tizimga kiritilgan sunʼiy intellekt algoritmlari foydalanuvchining xatti-harakatlarini tahlil qiladi va qaramlikni asta-sekin kamaytirish boʻyicha amaliy tavsiyalar beradi. Bu yondashuv ijtimoiy tarmoqlarda oʻtkaziladigan vaqtni deyarli ikki barobarga qisqartirishga yordam berishi taʼkidlanmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday qurilmalar uyqu sifatini yaxshilash va foydalanuvchining smartfonga boʻlgan impulsiv bogʻliqligini nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda Autonomous Key AQSh bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi atigi 9 dollarni tashkil etadi.

Autonomous KeySmartfon qaramligiNFC texnologiyasiIjtimoiy tarmoqlarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob