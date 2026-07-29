Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildi
AQShda raqamli detoks jarayonini yangi bosqichga olib chiqadigan va smartfonga qaramlikni jismoniy yoʻl bilan cheklovchi Autonomous Key nomli oʻziga xos aksessuar yaratildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qurilma foydalanuvchilarga ijtimoiy tarmoqlar va chalgʻituvchi ilovalar ustidan qatʼiy nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jismoniy toʻsiq va NFC texnologiyasiMazkur gadjet ixcham NFC-kalit koʻrinishida ishlab chiqarilgan boʻlib, muayyan dasturlar, xususan, TikTok yoki Telegram kabi platformalarga kirishni vaqtincha bloklashga moʻljallangan. Dasturiy cheklovlardan farqli oʻlaroq, ularni oddiy sozlamalar orqali oʻchirib qoʻyish oson, biroq Autonomous Key real jismoniy toʻsiq vazifasini bajaradi.
Foydalanuvchi tanlangan ilovalardan foydalanishi uchun avval kalitni smartfonga tekkizishi shart. Aks holda, dasturlar yopiqligicha qoladi. Qurilma batareyasiz ishlaydi — uning ichiga oʻrnatilgan passiv NFC-chip quvvat talab qilmaydi va istalgan vaqtda doimiy yordam berishga tayyor turadi.
Universal moslik va sunʼiy intellekt imkoniyatlariIshlab chiqaruvchilarning maʼlumot qilishicha, yangi aksessuar ham Android operatsion tizimidagi smartfonlarga, ham iPhone qurilmalariga toʻliq mos tushadi. Maxsus mobil ilova orqali qaysi dasturlar cheklanishini oʻzingiz belgilaysiz, tizim esa kalitdan necha marta foydalanilgani va tarmoqlarda qancha vaqt oʻtkazilganini aniq qayd etib boradi.
- Kalit yordamida ilovalarga kirishni qатʼiy nazorat qilish
- Ijtimoiy tarmoqlarda sarflanadigan vaqtni deyarli ikki barobar qisqartirish
- Sunʼiy intellekt yordamida foydalanuvchi odatlarini tahlil qilish
- Uyqu sifatini yaxshilash va impulsiv harakatlarni jilovlash
Mutaxassislarning fikricha, bunday qurilmalar uyqu sifatini yaxshilash va foydalanuvchining smartfonga boʻlgan impulsiv bogʻliqligini nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda Autonomous Key AQSh bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi atigi 9 dollarni tashkil etadi.
…