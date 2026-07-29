Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildi

·27·Texno
Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildi

AQShning Florida shtatida joylashgan Spur Intelligence kiberxavfsizlik startapi Insight Partners boshchiligidagi investisiya raundida 200 million dollar mablagʻ toʻpladi. Ushbu moliyalashtirish raqamli makonda botlar faolligi keskin oshib, internet trafik hajmi boʻyicha insonlardan oʻzib ketgan davrga toʻgʻri keldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2017-yilda asos solingan Spur kompaniyasi ChatGPT ommaviy taqdim etilishidan besh yil oldinoq botlarni aniqlash texnologiyasini ishlab chiqqan edi. Startap texnologiyasi korxonalarga qonuniy foydalanuvchilarni murakkab tarzda yashirinayotgan bot trafigidan ajratib olishga, shuningdek, soxta foydalanuvchilar va tahdidlarni aniqlashga yordam beradi.

Kiberxavfsizlikdagi koʻr nuqtalar

Insight Partners vakili Tomas Kranning taʼkidlashicha, bugungi kunda murakkab jinoiy VPN tarmoqlari, rezidensial proksi serverlar va anonimlashtirish infratuzilmalari jadal rivojlanmoqda. Natijada tashkilotlar faoliyatida jiddiy muammo yuzaga kelmoqda — ular faollikni koʻradi, biroq uning ortidagi asl infratuzilmani aniqlay olmaydi.

Zararli trafikni aniqlash korporativ xavfsizlik jamoalari uchun doimiy muammo boʻlib kelgan. Biroq mutaxassislarning fikricha, hozirgi kunda kompaniyalar duch kelayotgan hujumlar koʻlami avvalgilaridan tubdan farq qiladi va ularni bartaraf etish tobora qiyinlashib bormoqda.

Internetda botlar ustunligi

Cloudflare kompaniyasining oxirgi hisobotiga koʻra, 2026-yilning oʻrtalariga kelib internetdagi botlar faolligi insonlar faolligidan oshib ketdi. Bu holat butun internet tarixi davomida ilk bor kuzatilmoqda.

Cloudflare asoschisi va bosh direktori Metyu Prins oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida agentik trafikning juda tez oʻsayotganini qayd etgan. Uning soʻzlariga koʻra, dastlab bu holat 2027-yil oxiri yoki boshlarida sodir boʻlishi kutilgan edi, biroq jarayonlar kutilganidan ham tezroq kechmoqda.

KiberxavfsizlikStartapInvestitsiyaBotlarCloudflare
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob