Runlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqda
Sunʼiy intellekt infratuzilmasi sohasida faoliyat yurituvchi Runlayer startapi yirik HR dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi Rippling ustidan sudga shikoyat qildi. TechCrunch nashri qoʻlga kiritgan daʼvo arizasiga koʻra, mazkur mojaro yirik korporatsiyalar bilan hamkorlik qilish va oʻz ishlanmalarini taqdim etishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan jiddiy xavf-xatarlardan ogohlantiruvchi muhim прецедент boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Runlayer xavfsiz Model Context Protocol (MCP) shlyuzini taqdim etadi. Ushbu standart sunʼiy intellekt modellari va agentlariga tashqi maʼlumotlar hamda vositalarni xavfsiz jalb qilish imkonini beradi. Biroq, zamonaviy texnologiya kompaniyalari oʻzlarining kuchli muhandislik salohiyatidan kelib chiqqan holda, zarur vositalarni mustaqil ravishda yaratishga intilayotgani mazkur sud ishining asosiy sabablaridan biri boʻldi.
Sinov jarayoni va oshkor etilgan maʼlumotlarDaʼvo arizasida keltirilishicha, Rippling potentsial mijoz sifatida Runlayer mahsulotini uzoq muddat davomida sinovdan oʻtkazgan. Ushbu jarayonda startap oʻzining mahsulot yoʻl xaritasidan tortib, toʻgʻridan-toʻgʻri boshlangʻich kodigacha boʻlgan barcha muhim maʼlumotlarni hamkorlarga taqdim etgan. Tomonlar oʻzaro maxfiylik shartnomasi (NDA) hamda intellektual mulkni nusxalashni taqiqlovchi sinov kelishuvini imzolagan edilar.
Runlayer shikoyatida tomonlar qariyb bir yil davomida intensiv muhandislik hamkorligini amalga oshirganini taʼkidlaydi. Biroq yakunda tijoriy shartlar, xususan, narx borasida kelishuvga erishilmagach, Runlayer sinov jarayonini toʻxtatgan. Shundan soʻng, kompaniya asoschisi va bosh direktori Endryu Bermanga "Rippling ichki xodimi" xabar yuborib, kompaniya ichida aynan Runlayer mahsulotining deyarli 1 ga 1 nusxasini yaratish boʻyicha loyiha boshlanganini maʼlum qilgan.
Sud daʼvosi va tomonlarning pozitsiyasiRunlayer vakillarining fikricha, Rippling tomonidan yaratilgan mahsulot bevosita ularning intellektual mulkiga asoslangan boʻlib, bu tijorat sirlarini oʻzlashtirish, adolatsiz raqobat va shartnomani buzish hisoblanadi. Mazkur ish boʻyicha Runlayer nufuzli Sullivan & Cromwell yuridik firmasining xizmatlaridan foydalanishga qaror qildi. Garchi bu avtomatik ravishda yutishni kafolatlamasa-da, huquqiy jarayonga jiddiylik bagʻishlaydi.
Oʻz navbatida, Rippling vakillari TechCrunch nashriga bergan bayonotida oʻzlarining ham MCP shlyuzini ishga tushirayotganini tasdiqlagan, biroq intellektual mulkni oʻgʻirlash haqidagi ayblovlarni qatʼiyan rad etgan. Rippling vakili Runlayerning daʼvolarini biznesdagi muvaffaqiyatsizliklarni yashirishga urinish deb atab, faqat oʻzlarining xususiy maʼlumotlariga tayangan holda bozorda ustunlik qilishlarini taʼkidlagan.
Ushbu sud ishi murakkab sunʼiy intellekt infratuzilmasini korporativ mijozlarga, ayniqsa texnologik gigantlarga sotish qanchalik qiyin va tavakkalchiliklarga boy jarayon ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Korporativ savdolar koʻpincha uzoq davom etuvchi chuqur sinovlarga tayanadi va bu turdagi nizolar kelgusida IT bozoridagi qoidalar va shartnomaviy munosabatlarga oʻz taʼsirini koʻrsatishi aniq.
…