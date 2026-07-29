Runlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqda

·25·Texno
Runlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqda

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi sohasida faoliyat yurituvchi Runlayer startapi yirik HR dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi Rippling ustidan sudga shikoyat qildi. TechCrunch nashri qoʻlga kiritgan daʼvo arizasiga koʻra, mazkur mojaro yirik korporatsiyalar bilan hamkorlik qilish va oʻz ishlanmalarini taqdim etishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan jiddiy xavf-xatarlardan ogohlantiruvchi muhim прецедент boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Runlayer xavfsiz Model Context Protocol (MCP) shlyuzini taqdim etadi. Ushbu standart sunʼiy intellekt modellari va agentlariga tashqi maʼlumotlar hamda vositalarni xavfsiz jalb qilish imkonini beradi. Biroq, zamonaviy texnologiya kompaniyalari oʻzlarining kuchli muhandislik salohiyatidan kelib chiqqan holda, zarur vositalarni mustaqil ravishda yaratishga intilayotgani mazkur sud ishining asosiy sabablaridan biri boʻldi.

Sinov jarayoni va oshkor etilgan maʼlumotlar

Daʼvo arizasida keltirilishicha, Rippling potentsial mijoz sifatida Runlayer mahsulotini uzoq muddat davomida sinovdan oʻtkazgan. Ushbu jarayonda startap oʻzining mahsulot yoʻl xaritasidan tortib, toʻgʻridan-toʻgʻri boshlangʻich kodigacha boʻlgan barcha muhim maʼlumotlarni hamkorlarga taqdim etgan. Tomonlar oʻzaro maxfiylik shartnomasi (NDA) hamda intellektual mulkni nusxalashni taqiqlovchi sinov kelishuvini imzolagan edilar.

Runlayer shikoyatida tomonlar qariyb bir yil davomida intensiv muhandislik hamkorligini amalga oshirganini taʼkidlaydi. Biroq yakunda tijoriy shartlar, xususan, narx borasida kelishuvga erishilmagach, Runlayer sinov jarayonini toʻxtatgan. Shundan soʻng, kompaniya asoschisi va bosh direktori Endryu Bermanga "Rippling ichki xodimi" xabar yuborib, kompaniya ichida aynan Runlayer mahsulotining deyarli 1 ga 1 nusxasini yaratish boʻyicha loyiha boshlanganini maʼlum qilgan.

Sud daʼvosi va tomonlarning pozitsiyasi

Runlayer vakillarining fikricha, Rippling tomonidan yaratilgan mahsulot bevosita ularning intellektual mulkiga asoslangan boʻlib, bu tijorat sirlarini oʻzlashtirish, adolatsiz raqobat va shartnomani buzish hisoblanadi. Mazkur ish boʻyicha Runlayer nufuzli Sullivan & Cromwell yuridik firmasining xizmatlaridan foydalanishga qaror qildi. Garchi bu avtomatik ravishda yutishni kafolatlamasa-da, huquqiy jarayonga jiddiylik bagʻishlaydi.

Oʻz navbatida, Rippling vakillari TechCrunch nashriga bergan bayonotida oʻzlarining ham MCP shlyuzini ishga tushirayotganini tasdiqlagan, biroq intellektual mulkni oʻgʻirlash haqidagi ayblovlarni qatʼiyan rad etgan. Rippling vakili Runlayerning daʼvolarini biznesdagi muvaffaqiyatsizliklarni yashirishga urinish deb atab, faqat oʻzlarining xususiy maʼlumotlariga tayangan holda bozorda ustunlik qilishlarini taʼkidlagan.

Ushbu sud ishi murakkab sunʼiy intellekt infratuzilmasini korporativ mijozlarga, ayniqsa texnologik gigantlarga sotish qanchalik qiyin va tavakkalchiliklarga boy jarayon ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Korporativ savdolar koʻpincha uzoq davom etuvchi chuqur sinovlarga tayanadi va bu turdagi nizolar kelgusida IT bozoridagi qoidalar va shartnomaviy munosabatlarga oʻz taʼsirini koʻrsatishi aniq.

RunlayerRipplingIntellektualMulkSuniyIntellektSudJarayoni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob