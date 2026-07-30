Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkin

·22·Texno
Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkin
Qisqacha

Yandex Market xaridorlari o'zlariga yoqmagan yoki mos kelmagan buyurtmalarni Rossiya bo'ylab Pyatyorochka savdo tarmoqlari orqali qaytarib berish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ushbu qulay xizmat doirasida mamlakat bo'ylab qariyb 9 mingga yaqin do'konlar ushlab turuvchi tizimga ulandi.

Yandeks matbuot xizmatining xabar berishicha, endilikda Yandex Market xaridorlari oʻzlariga yoqmagan yoki mos kelmagan buyurtmalarni Rossiya boʻylab Pyatyorochka savdo tarmoqlari orqali ham qaytarib berish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Mazkur qulay xizmat doirasida mamlakat boʻylab qariyb 9 mingga yaqin doʻkonlar ushlab turuvchi tizimga ulandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi xizmatdan foydalanish tartibi juda oddiy va qulay tarzda ishlab chiqilgan boʻlib, xaridor oʻz buyurtmasini avvaldan qadoqlashi, Yandex Market ilovasi yoki rasmiy veb-saytida maxsus qaytarish QR-kodini ochishi va uni Pyatyorochka doʻkonining kassiriga taqdim etishi kifoya qiladi.

Hududlar uchun qoʻshimcha imkoniyatlar

Kompaniya vakillarining fikricha, ushbu yangi imkoniyat ayniqsa yaqin atrofida Yandex Market buyurtmalarini topshirish punktlari mavjud boʻlmagan, biroq Pyatyorochka doʻkonlari faoliyat yuritadigan kichik shaharchalar hamda qishloq joylarida yashovchi aholi uchun gʻoyatda foydali boʻladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu hamkorlik natijasida Yandex Market tovarlarini qaytarib olish punktlarining umumiy soni ayrim hududlarda bir necha barobar oshdi. Xususan, Krasnoyarsk oʻlkasida shunday nuqtalar 2,5 baravarga, Chelyabinsk viloyatida 2,2 baravarga, Kemerovo viloyatida esa 2,8 baravarga koʻpaydi.

Logistika tarmoqlarining kengayishi

Shuningdek, mazkur infratuzilmaning yoʻlga qoʻyilishi tufayli Rossiyaning yana oltita hududida xaridorlarga internetdan qilingan buyurtmalarni hech qanday ortiqcha qiyinchiliklarsiz ortga qaytarish imkoniyati ilk bor taqdim etildi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yirik elektron tijorat platformalarining anʼanaviy chakana savdo tarmoqlari bilan integratsiyalashuvi logistika jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi hamda oxirgi isteʼmolchi uchun xarid tajribasini yanada qulay va ishonchli darajaga olib chiqadi.

Yandex MarketPyatyorochkaE-commerceInternet-magazinLogistika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiNetflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldiBugun, 20:29Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiKosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi