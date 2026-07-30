Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkin
Yandex Market xaridorlari o'zlariga yoqmagan yoki mos kelmagan buyurtmalarni Rossiya bo'ylab Pyatyorochka savdo tarmoqlari orqali qaytarib berish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ushbu qulay xizmat doirasida mamlakat bo'ylab qariyb 9 mingga yaqin do'konlar ushlab turuvchi tizimga ulandi.
Yandeks matbuot xizmatining xabar berishicha, endilikda Yandex Market xaridorlari oʻzlariga yoqmagan yoki mos kelmagan buyurtmalarni Rossiya boʻylab Pyatyorochka savdo tarmoqlari orqali ham qaytarib berish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Mazkur qulay xizmat doirasida mamlakat boʻylab qariyb 9 mingga yaqin doʻkonlar ushlab turuvchi tizimga ulandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi xizmatdan foydalanish tartibi juda oddiy va qulay tarzda ishlab chiqilgan boʻlib, xaridor oʻz buyurtmasini avvaldan qadoqlashi, Yandex Market ilovasi yoki rasmiy veb-saytida maxsus qaytarish QR-kodini ochishi va uni Pyatyorochka doʻkonining kassiriga taqdim etishi kifoya qiladi.
Hududlar uchun qoʻshimcha imkoniyatlarKompaniya vakillarining fikricha, ushbu yangi imkoniyat ayniqsa yaqin atrofida Yandex Market buyurtmalarini topshirish punktlari mavjud boʻlmagan, biroq Pyatyorochka doʻkonlari faoliyat yuritadigan kichik shaharchalar hamda qishloq joylarida yashovchi aholi uchun gʻoyatda foydali boʻladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu hamkorlik natijasida Yandex Market tovarlarini qaytarib olish punktlarining umumiy soni ayrim hududlarda bir necha barobar oshdi. Xususan, Krasnoyarsk oʻlkasida shunday nuqtalar 2,5 baravarga, Chelyabinsk viloyatida 2,2 baravarga, Kemerovo viloyatida esa 2,8 baravarga koʻpaydi.
Logistika tarmoqlarining kengayishiShuningdek, mazkur infratuzilmaning yoʻlga qoʻyilishi tufayli Rossiyaning yana oltita hududida xaridorlarga internetdan qilingan buyurtmalarni hech qanday ortiqcha qiyinchiliklarsiz ortga qaytarish imkoniyati ilk bor taqdim etildi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yirik elektron tijorat platformalarining anʼanaviy chakana savdo tarmoqlari bilan integratsiyalashuvi logistika jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi hamda oxirgi isteʼmolchi uchun xarid tajribasini yanada qulay va ishonchli darajaga olib chiqadi.
…