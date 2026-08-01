Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablar

·19·Texno
Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablar
Qisqacha

Kremniy vodiysida sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli investorlar o‘n yoshli o‘smirlar va talabalarga millionlab dollarlik sarmoyalar kiritishga tayyor holga keldi. Qozog‘istonda tug‘ilib o‘sgan 19 yoshli Arlan Raxmetjanov asos solgan Nozomio kompaniyasi Y Combinator tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, 6 million dollardan ortiq sarmoya jalb qildi.

Kremniy vodiysi har doim yosh va o‘qishni tashlab ketgan startapchilarni qo‘llab-quvvatlashi bilan mashhur bo‘lgan, biroq bugungi kunda bu boradagi yondashuvlar keskin o‘zgardi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tajribali mutaxassislar va yirik kompaniyalarda ishlaganlik haqidagi rezyumelarga bo‘lgan talabni ikkinchi darajaga tushirib yubordi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, hozirda investorlar o‘n yoshli o‘smirlar va talabalarga millionlab dollarlik sarmoyalar kiritishga tayyor, biroq buning evaziga ulardan misli ko‘rilmagan tezlik va o‘sishni talab qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qozog‘istonda tug‘ilib o‘sgan, hozirda 19 yoshda bo‘lgan Arlan Raxmetjanov bu boradagi yaqqol misollardan biridir. U 15 yoshidan boshlab dasturlash bilan shug‘ullana boshlagan, San-Fransiskodagi yozgi dasturlarda qatnashgan va LinkedIn tarmog‘i orqali Y Combinator asoschilariga tinimsiz murojaat yo‘llagan. Natijada uning sa'y-harakatlari o‘z samarasini berib, 17 yoshidayoq ilk investoridan moliyaviy ko‘mak olgan. Hozirda uning sun'iy intellekt agentlari uchun API indeksini yaratuvchi Nozomio kompaniyasi Y Combinator tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda va 6 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq bo‘ldi.

Yangi avlod uchun yengillashgan yo‘l va kuchaygan bosim

Arlan Raxmetjanovning fikricha, yosh asoschilar uchun o‘rta yo‘lning o‘zi yo‘q: yo u Google'dek qimmat kompaniya quradi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrab ko‘chada qoladi. Uning ta'kidlashicha, ko‘plab tengdoshlari aynan shunday maksimalistik dunyoqarash bilan harakat qilmoqda va ular faqat g‘alaba qozonishni xohlaydi. Shunga qaramay, bunday yosh rahbarlar mutlaqo yangi bosimlar ostida ishlamoqda. Investorlar ularga ko‘proq kapital tikayotgan bo‘lsa-da, asosiy ko‘rsatkichlarga erishish talabi hech qanday yengillik yaratgani yo‘q va har qanday kichik xato darhol ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda.

Avvallari VCh (VC) investorlari yosh talabalarni asosan texnik asoschilar bilan juftlashtirishni yoki ularning Meta, Amazon, Apple, Netflix va Google kabi yirik FAANG kompaniyalarida tajribaga ega bo‘lishini afzal ko‘rishardi. Biroq sun'iy intellekt vositalari dasturiy ta'minot yaratish jarayonini barcha uchun ochiq qilib, muvaffaqiyatga erishish muddatlarini qisqartirdi. Natijada yoshlar yirik texnologik gigantlarda ishlamasdan turib ham muvaffaqiyatli kompaniyalar asoschisiga aylanishmoqda.

Tajriba o‘rnini bosuvchi raqamli faollik

Yana bir yorqin misol sifatida 19 yoshli Pranjali Awaschini keltirish mumkin. U o‘rta maktabni, so‘ngra Jorjiya texnologiya institutini tashlab, elektron pochtani boshqarishga yordam beruvchi Slashy startapiga asos solgan. Bir yildan ortiq vaqt davomida ushbu loyihani boshqargach, u hozirda maxfiy rejimda ishlayotgan yana yangi startap ustida ish boshlaganini e'lon qildi. Uning eslashicha, 14-15 yoshlarida investorlar undan nima sababdan kompaniya qurmoqchi ekanligini tez-tez so‘rashgan bo‘lsa, hozir 18 yoshdan oshganlar uchun bu holat oddiy holga aylangan.

Vermilion erta bosqich fondining bosh hamkori Eshli Smitning so‘zlariga ko‘ra, bugungi kunda investorlar yosh nomzodlarni ularning GitHub faolligi, ochiq kodli loyihalarga qo‘shgan hissasi hamda sun'iy intellekt sohasidagi eng so‘nggi vositalarni qanchalik yaxshi bilishi orqali baholamoqda. Ko‘pgina yosh dasturchilar to‘liq stavkada ishlaydigan va ipoteka to‘lovi bor insonlardan farqli o‘laroq, o‘qish davrida ochiq kodli loyihalarda qatnashib, ko‘proq tajriba orttirishga vaqt topadilar.

Eshli Smit o‘z portfelidagi kompaniyalarning salmoqli qismi 30 yoshga to‘lmagan, hatto ba'zilari 21 yoshdan ham kichik bo‘lgan asoschilar tomonidan boshqarilishini, u yoshlikdan umuman qo‘rqmasligini ta'kidladi. Ular tajribasizliklarini tajriba o‘tkazishga bo‘lgan ishtiyoqi va qo‘rquvsizligi evaziga qoplaydilar. Biroq mutaxassisning tan olishiga ko‘ra, bozor endi juda shafqatsizlashgan va yoshlarga sekin o‘rganish uchun hech qanday imkoniyat qoldirmayapti.

StartapSun'iy intellektInvestitsiyaTexnologiyaKremniy vodiysi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi