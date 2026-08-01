Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablar
Kremniy vodiysida sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli investorlar o‘n yoshli o‘smirlar va talabalarga millionlab dollarlik sarmoyalar kiritishga tayyor holga keldi. Qozog‘istonda tug‘ilib o‘sgan 19 yoshli Arlan Raxmetjanov asos solgan Nozomio kompaniyasi Y Combinator tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, 6 million dollardan ortiq sarmoya jalb qildi.
Kremniy vodiysi har doim yosh va o‘qishni tashlab ketgan startapchilarni qo‘llab-quvvatlashi bilan mashhur bo‘lgan, biroq bugungi kunda bu boradagi yondashuvlar keskin o‘zgardi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tajribali mutaxassislar va yirik kompaniyalarda ishlaganlik haqidagi rezyumelarga bo‘lgan talabni ikkinchi darajaga tushirib yubordi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, hozirda investorlar o‘n yoshli o‘smirlar va talabalarga millionlab dollarlik sarmoyalar kiritishga tayyor, biroq buning evaziga ulardan misli ko‘rilmagan tezlik va o‘sishni talab qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Qozog‘istonda tug‘ilib o‘sgan, hozirda 19 yoshda bo‘lgan Arlan Raxmetjanov bu boradagi yaqqol misollardan biridir. U 15 yoshidan boshlab dasturlash bilan shug‘ullana boshlagan, San-Fransiskodagi yozgi dasturlarda qatnashgan va LinkedIn tarmog‘i orqali Y Combinator asoschilariga tinimsiz murojaat yo‘llagan. Natijada uning sa'y-harakatlari o‘z samarasini berib, 17 yoshidayoq ilk investoridan moliyaviy ko‘mak olgan. Hozirda uning sun'iy intellekt agentlari uchun API indeksini yaratuvchi Nozomio kompaniyasi Y Combinator tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda va 6 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq bo‘ldi.
Yangi avlod uchun yengillashgan yo‘l va kuchaygan bosimArlan Raxmetjanovning fikricha, yosh asoschilar uchun o‘rta yo‘lning o‘zi yo‘q: yo u Google'dek qimmat kompaniya quradi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrab ko‘chada qoladi. Uning ta'kidlashicha, ko‘plab tengdoshlari aynan shunday maksimalistik dunyoqarash bilan harakat qilmoqda va ular faqat g‘alaba qozonishni xohlaydi. Shunga qaramay, bunday yosh rahbarlar mutlaqo yangi bosimlar ostida ishlamoqda. Investorlar ularga ko‘proq kapital tikayotgan bo‘lsa-da, asosiy ko‘rsatkichlarga erishish talabi hech qanday yengillik yaratgani yo‘q va har qanday kichik xato darhol ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda.
Avvallari VCh (VC) investorlari yosh talabalarni asosan texnik asoschilar bilan juftlashtirishni yoki ularning Meta, Amazon, Apple, Netflix va Google kabi yirik FAANG kompaniyalarida tajribaga ega bo‘lishini afzal ko‘rishardi. Biroq sun'iy intellekt vositalari dasturiy ta'minot yaratish jarayonini barcha uchun ochiq qilib, muvaffaqiyatga erishish muddatlarini qisqartirdi. Natijada yoshlar yirik texnologik gigantlarda ishlamasdan turib ham muvaffaqiyatli kompaniyalar asoschisiga aylanishmoqda.
Tajriba o‘rnini bosuvchi raqamli faollikYana bir yorqin misol sifatida 19 yoshli Pranjali Awaschini keltirish mumkin. U o‘rta maktabni, so‘ngra Jorjiya texnologiya institutini tashlab, elektron pochtani boshqarishga yordam beruvchi Slashy startapiga asos solgan. Bir yildan ortiq vaqt davomida ushbu loyihani boshqargach, u hozirda maxfiy rejimda ishlayotgan yana yangi startap ustida ish boshlaganini e'lon qildi. Uning eslashicha, 14-15 yoshlarida investorlar undan nima sababdan kompaniya qurmoqchi ekanligini tez-tez so‘rashgan bo‘lsa, hozir 18 yoshdan oshganlar uchun bu holat oddiy holga aylangan.
Vermilion erta bosqich fondining bosh hamkori Eshli Smitning so‘zlariga ko‘ra, bugungi kunda investorlar yosh nomzodlarni ularning GitHub faolligi, ochiq kodli loyihalarga qo‘shgan hissasi hamda sun'iy intellekt sohasidagi eng so‘nggi vositalarni qanchalik yaxshi bilishi orqali baholamoqda. Ko‘pgina yosh dasturchilar to‘liq stavkada ishlaydigan va ipoteka to‘lovi bor insonlardan farqli o‘laroq, o‘qish davrida ochiq kodli loyihalarda qatnashib, ko‘proq tajriba orttirishga vaqt topadilar.
Eshli Smit o‘z portfelidagi kompaniyalarning salmoqli qismi 30 yoshga to‘lmagan, hatto ba'zilari 21 yoshdan ham kichik bo‘lgan asoschilar tomonidan boshqarilishini, u yoshlikdan umuman qo‘rqmasligini ta'kidladi. Ular tajribasizliklarini tajriba o‘tkazishga bo‘lgan ishtiyoqi va qo‘rquvsizligi evaziga qoplaydilar. Biroq mutaxassisning tan olishiga ko‘ra, bozor endi juda shafqatsizlashgan va yoshlarga sekin o‘rganish uchun hech qanday imkoniyat qoldirmayapti.
…