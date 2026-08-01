Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildi

·21·Texno
Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildi
Qisqacha

Pensilvaniya universiteti, Kaliforniya texnologiya instituti hamda Kaliforniya universiteti (Los-Anjeles) muhandislari nazariy fizikadagi lazerni qoʻllagan holda yulduzlararo parvozlar konsepsiyasini amalda sinovdan oʻtkazishdi. Ushbu tadqiqot davomida olimlar yuqori qaytarish qobiliyati va samarali issiqlik chiqarish xususiyatiga ega nanolaminatli yorugʻlik elkaning prototipini yaratishdi.

Pensilvaniya universiteti, Kaliforniya texnologiya instituti hamda Kaliforniya universiteti (Los-Anjeles) muhandislari nazariy fizikadagi lazerni qoʻllagan holda yulduzlararo parvozlar konsepsiyasini amalda sinovdan oʻtkazishdi. Nature Communications nashrida eʼlon qilingan tadqiqot natijalariga koʻra, olimlar yuqori qaytarish qobiliyati va samarali issiqlik chiqarish xususiyatiga ega nanolaminatli yorugʻlik elkaning prototipini yaratishdi. Ushbu yutuq minimal massa, optik samaradorlik va yuqori termal turgʻunlik oʻrtasidagi oʻzaro zid muammolarni muvaffaqiyatli hal etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi zamonaviy kimyoviy raketalar yordamida Yerga eng yaqin boʻlgan Alpha Centauri yulduzlar tizimiga yetib borish uchun 75 mingdan 165 ming yilgacha vaqt talab etiladi. Biroq Breakthrough Starshot tashabbusi butunlay boshqa yondashuvni taklif qiladi: energiya manbasini Yerda qoldirib, quvvati 100 gigavatt boʻlgan lazerlar majmuasi yordamida ogʻirligi taxminan 1 gramm keladigan mikrozondni harakatga keltirish koʻzda tutilgan. Ushbu fotonlar oqimi apparatni yorugʻlik tezligining beshdan bir qismiga (sekundiga qariyb 60 ming kilometr) atigi 7 daqiqada yetkazib, parvoz vaqtini 20 yilgacha qisqartirishi mumkin.

Qiyin fizik cheklovlarning yechimi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha gigavattli lazer quvvatiga bardosh bera oladigan material mavjud emas edi. Juda yupqa pelyonka lazer nurlarining kichik qismini yutganda ham darhol erib ketar yoki kuchli bosim ostida yirtilib qolar edi. Ushbu jismoniy cheklovni chetlab oʻtish uchun muhandislar har bir qatlami maʼlum bir vazifani bajaruvchi uch qatlamli tuzilmani ishlab chiqishdi. Elkaning asosi infraqizil nurlarni yaxshi qaytaruvchi molibden disulfididan (MoS2) iborat boʻlib, u ikki qatlamli alyuminiy oksidi (Al2O3) orasiga joylashtirilgan.

Yangi konstruksiya nafaqat ichki qatlamni himoya qiladi, balki oʻta qizib ketishning oldini olib, ortiqcha issiqlikni radiator kabi kosmosga tarqatadi. Bundan tashqari, mexanik mustahkamlikni taʼminlash maqsadida olimlar geksagonal gofrirovka usulini qoʻllashdi. Pilla shaklidagi mikroskopik naqshlar materialning ogʻirligini oshirmasdan uning egilishga boʻlgan mustahkamligini bir necha bor oshirdi va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan mikro-yorliqlarning tarqalishiga toʻsqinlik qildi.

Amaliy natijalar va istiqbollar

Laboratoriya sinovlari natijalari koʻrsatishicha, yaratilgan prototiplarning ogʻirligi bir kvadrat metr uchun 1 grammdan ham kam boʻlib, bu oddiy qogʻozdan taxminan 100 marta yengil ekanini bildiradi. Mazkur yorugʻlik elkaning tushayotgan lazer nurlanishining 50 foizdan ortigʻini qaytarib, atigi 4 foizdan kamrogʻini yutadi va yorugʻlikni kinetik energiyaga samarali aylantiradi. Hozirgi kunda bu prototip oʻlchamlari boʻyicha oʻta tezlikdagi maqsadlarga erisha oladigan yagona material hisoblanadi.

Kelgusida mutaxassislar termostabillikni yanada oshirish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va mexanik barqarorlik masalalarini hal etish ustida ish olib borishni rejalashtirmoqda. Xususan, amorf alyuminiy oksidini kristall safirga aylantirish, sirt mikrostrukturalari orqali issiqlik tarqalishini yaxshilash hamda rulonli nanolitografiya usullarini qoʻllash koʻzda tutilgan. Bu esa kelgusida nafaqat yulduzlararo tadqiqotlarni amalga oshirish, balki Yupiterga atigi 4 kunda yetib boruvchi zondlarni uchirish imkonini beradi.

TexnologiyaKosmosIlm-fanLazerTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55Hindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaHindiston mobil ilovalar bozorida daromad keltiruvchi davlatga aylanmoqdaBugun, 02:26Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiBugun, 02:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi