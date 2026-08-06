Ditto ilovasi tanishuvlarda skeyping oʻrniga sunʼiy intellektni joriy etmoqda

·36·Texno
Ditto ilovasi tanishuvlarda skeyping oʻrniga sunʼiy intellektni joriy etmoqda
Qisqacha

UC Berkeley universitetini tark etgan Allen Vang va Erik Lyu asos solgan Ditto platformasi tanishuvlarda cheksiz skeyp qilish o'rniga sun'iy intellekt orqali real uchrashuvlar tashkil etadi. Foydalanuvchilar oddiy iMessage orqali chatbot bilan muloqot qilib, shaxsiy ma'lumotlari, qiziqishlari va tanishuv afzalliklarini taqdim etadi, algoritm esa ularning xarakteri va mosligini tahlil qiladi.

Gen Z avlod vakillari Tinder va Hinge kabi anʼanaviy tanishuv ilovalaridagi cheksiz skeyp qilish jarayonidan charchagani bois sunʼiy intellektga asoslangan muqobil yechimlarni sinab koʻrmoqda. UC Berkeley universitetini tark etgan Allen Vang va Erik Lyu tomonidan asos solingan Ditto platformasi yoshlarga ortiqcha xabarlar yozish va vaqt sarflashsiz real uchrashuvlarni tashkil etishga ixtisoslashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda yigirma yoshli foydalanuvchilar orasida tanishuv ilovalariga nisbatan hafsalasi pir boʻlish holati keskin oshgan. Asoschilar oʻz tengdoshlari duch kelayotgan bu muammoni bartaraf etish maqsadida mutlaqo yangi yondashuvni ishlab chiqishdi. Yangi loyiha doirasida foydalanuvchilar tanishuv jarayonidan butunlay voz kechib, oddiy iMessage orqali sunʼiy intellekt bilan muloqotga kirishadilar.

Sunʼiy intellekt qanday ishlaydi?

Ditto chatboti foydalanuvchilarni roʻyxatdan oʻtkazish jarayonida ularning shaxsiy maʼlumotlari, qiziqishlari va tanishuv afzalliklarini aniqlaydi. Baʼzi foydalanuvchilar hatto oʻzlarining sevimli aktrisa yoki aktyorlari suratlarini ham yuklab, sunʼiy intellektga oʻzining didini tushuntirishda yordam beradi. Algoritm shunchaki oʻxshash xobbilarni emas, balki bu qiziqishlar ortida yotgan inson xarakterini tahlil qiladi.

Masalan, ochiq sport turlari bilan shugʻullanuvchi yigit hamda skeytbordingga qiziquvchi qiz sirtqi jihatdan farq qilsada, chuqur tahlilda ularning har ikkisi sarguzashtlarni xush koʻradigan va oʻziga xos shaxslar ekanligi aniqlanadi. Asoschining taʼkidlashicha, toʻgʻri signallar yordamida insonlar orasidagi kimyoviy moslikni oldindan bashorat qilish mumkin.

Haftada bir marta real uchrashuv

Platforma har chorshanba kuni soat 19:00 da foydalanuvchilarga mos juftlikni, belgilangan vaqt va manzilni taqdim etadi. Foydalanuvchining vazifasi faqat belgilangan joyga borib, suhbatlashishdan iborat boʻladi. Uchrashuvdan soʻng yigʻilgan fikr-mulohazalar asosida sunʼiy intellekt oʻzining juftlashtirish qobiliyatini yanada yaxshilab boradi.

Hozirgi kunga kelib Ditto platformasida 150 mingdan ortiq kishi roʻyxatdan oʻtgan boʻlib, ularning taxminan 20 foizi real uchrashuvlarga bormoqda. Anʼanaviy ilovalar bilan solishtirganda bu koʻrsatkich yuqori natija hisoblanadi. Shuningdek, ilova yoshlar orasida ommabash boʻlgan estetik kollajlar koʻrinishida foydalanuvchilarga bir-biri haqida maʼlumot beradi.

Sunʼiy intellektTanishuv ilovalariGen ZTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi