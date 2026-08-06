Ditto ilovasi tanishuvlarda skeyping oʻrniga sunʼiy intellektni joriy etmoqda
UC Berkeley universitetini tark etgan Allen Vang va Erik Lyu asos solgan Ditto platformasi tanishuvlarda cheksiz skeyp qilish o'rniga sun'iy intellekt orqali real uchrashuvlar tashkil etadi. Foydalanuvchilar oddiy iMessage orqali chatbot bilan muloqot qilib, shaxsiy ma'lumotlari, qiziqishlari va tanishuv afzalliklarini taqdim etadi, algoritm esa ularning xarakteri va mosligini tahlil qiladi.
Gen Z avlod vakillari Tinder va Hinge kabi anʼanaviy tanishuv ilovalaridagi cheksiz skeyp qilish jarayonidan charchagani bois sunʼiy intellektga asoslangan muqobil yechimlarni sinab koʻrmoqda. UC Berkeley universitetini tark etgan Allen Vang va Erik Lyu tomonidan asos solingan Ditto platformasi yoshlarga ortiqcha xabarlar yozish va vaqt sarflashsiz real uchrashuvlarni tashkil etishga ixtisoslashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda yigirma yoshli foydalanuvchilar orasida tanishuv ilovalariga nisbatan hafsalasi pir boʻlish holati keskin oshgan. Asoschilar oʻz tengdoshlari duch kelayotgan bu muammoni bartaraf etish maqsadida mutlaqo yangi yondashuvni ishlab chiqishdi. Yangi loyiha doirasida foydalanuvchilar tanishuv jarayonidan butunlay voz kechib, oddiy iMessage orqali sunʼiy intellekt bilan muloqotga kirishadilar.
Sunʼiy intellekt qanday ishlaydi?Ditto chatboti foydalanuvchilarni roʻyxatdan oʻtkazish jarayonida ularning shaxsiy maʼlumotlari, qiziqishlari va tanishuv afzalliklarini aniqlaydi. Baʼzi foydalanuvchilar hatto oʻzlarining sevimli aktrisa yoki aktyorlari suratlarini ham yuklab, sunʼiy intellektga oʻzining didini tushuntirishda yordam beradi. Algoritm shunchaki oʻxshash xobbilarni emas, balki bu qiziqishlar ortida yotgan inson xarakterini tahlil qiladi.
Masalan, ochiq sport turlari bilan shugʻullanuvchi yigit hamda skeytbordingga qiziquvchi qiz sirtqi jihatdan farq qilsada, chuqur tahlilda ularning har ikkisi sarguzashtlarni xush koʻradigan va oʻziga xos shaxslar ekanligi aniqlanadi. Asoschining taʼkidlashicha, toʻgʻri signallar yordamida insonlar orasidagi kimyoviy moslikni oldindan bashorat qilish mumkin.
Haftada bir marta real uchrashuvPlatforma har chorshanba kuni soat 19:00 da foydalanuvchilarga mos juftlikni, belgilangan vaqt va manzilni taqdim etadi. Foydalanuvchining vazifasi faqat belgilangan joyga borib, suhbatlashishdan iborat boʻladi. Uchrashuvdan soʻng yigʻilgan fikr-mulohazalar asosida sunʼiy intellekt oʻzining juftlashtirish qobiliyatini yanada yaxshilab boradi.
Hozirgi kunga kelib Ditto platformasida 150 mingdan ortiq kishi roʻyxatdan oʻtgan boʻlib, ularning taxminan 20 foizi real uchrashuvlarga bormoqda. Anʼanaviy ilovalar bilan solishtirganda bu koʻrsatkich yuqori natija hisoblanadi. Shuningdek, ilova yoshlar orasida ommabash boʻlgan estetik kollajlar koʻrinishida foydalanuvchilarga bir-biri haqida maʼlumot beradi.
…