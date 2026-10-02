2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi

·6·Texno
2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2 oktyabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari e'lon qilindi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida, turli xotira sig'imi va ranglarda taqdim etildi.
  • Masalan, iPhone 18 Pro 256 GB eSIM+eSIM versiyasi 1 649 dollardan boshlanadi, SIM+eSIM versiyasi esa 1 719 dollarni tashkil etadi.
  • Smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkinligi ta'kidlangan.

2 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida, turli xotira hajmi va ranglarda sotilmoqda.

eSIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 839 dollar
• Silver — 1 879 dollar
• Glacier — 1 859 dollar
• Burgundy — 1 909 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 179 dollar
• Burgundy — 2 179 dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollar.

SIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 719 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1 979 dollar
• Black — 1 949 dollar
• Silver — 1 979 dollar
• Burgundy — 2 089 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 199 dollar
• Burgundy — 2 349 dollar
• Glacier — 2 299 dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollar.

Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxApple
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!iPhone 18 narxi ma’lum bo‘ldi: yangi Pro modellari yanada qimmatlashadi!13 sentabr 01:41O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardiO‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi28 sentabr 13:53Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdiXitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdiKecha 09:58AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldiAQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi26 sentabr 14:52iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera20 sentabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi