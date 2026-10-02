2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2 oktyabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida, turli xotira sig'imi va ranglarda taqdim etildi.
- Masalan, iPhone 18 Pro 256 GB eSIM+eSIM versiyasi 1 649 dollardan boshlanadi, SIM+eSIM versiyasi esa 1 719 dollarni tashkil etadi.
- Smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkinligi ta'kidlangan.
2 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari ma’lum bo‘ldi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida, turli xotira hajmi va ranglarda sotilmoqda.
eSIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 839 dollar
• Silver — 1 879 dollar
• Glacier — 1 859 dollar
• Burgundy — 1 909 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 179 dollar
• Burgundy — 2 179 dollar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollar.
SIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 719 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 979 dollar
• Black — 1 949 dollar
• Silver — 1 979 dollar
• Burgundy — 2 089 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 199 dollar
• Burgundy — 2 349 dollar
• Glacier — 2 299 dollar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dollar.
Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarib turishi mumkin.
Izohlar 0
…