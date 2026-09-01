Optoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdi

·31·Texno
Optoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdi

Optoma brendi biznes va jamoat joylari uchun moʻljallangan professional N-Series displeylar turkumini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi liniya savdo markazlari, mehmonxonalar, tibbiyot muassasalari hamda transport tugunlarida kechayu kunduz uzluksiz ishlashga moʻljallangan boʻlib, zamonaviy tashkilotlar uchun muhim axborot vositasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan qurilmalar qatoriga oʻlchamlari 55 dyuymdan boshlanib, 98 dyuymgacha yetuvchi 5 xil model kiritilgan. Barcha modellar 4K Ultra HD yuqori aniqlikdagi panellar bilan jihozlangan boʻlib, ularni istalgan talabga koʻra ham gorizontal, ham vertikal holatda oʻrnatish imkoniyati mavjud.

Texnik imkoniyatlar va himoya funksiyalari

Ishlab chiqaruvchi qurilmalarning tashqi koʻrinishi va foydalanish qulayligiga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, ekranlar yupqa hoshiyali ramka hamda 25 foizli matlash darajasiga ega maxsus anti-blik oynasi bilan taʼminlangan. Bu yorugʻligi baland jamoat joylarida ham tasvirning tiniq koʻrinishini taʼminlaydi.

Shuningdek, foydalanuvchilarning koʻrish qobiliyatini himoya qilish maqsadida Low Blue Light texnologiyasi va miltillashdan himoya tizimi oʻrnatilgan. Keng koʻrish burchaklari esa maʼlumotlarni istalgan nuqtadan qulay oʻqish imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot va boshqaruv

N-Series liniyasining asosiy afzalliklaridan biri bu Android 14 operatsion tizimiga asoslangan oʻrnatilgan media-tizimdir. Mazkur tizim alohida tashqi pleerdan foydalanmagan holda kontentni bevosita namoyish etish va uning namoyish vaqtini rejalashtirish imkonini beradi.

Markazlashtirilgan boshqaruvni taʼminlash uchun Optoma Management Suite (OMS) dasturiy taʼminoti koʻzda tutilgan. Uning yordamida mutaxassislar masofadan turib ekranlar holatini nazorat qilish, dasturiy taʼminot yangilanishlarini oʻrnatish, yoqish-oʻchirish jadvallarini tuzish va kontentni bir vaqtning oʻzida bir nechta qurilmaga tarqatish ishlarini bajarishi mumkin.

Ulanish imkoniyatlari va ekologiya

Qurilmalarni ulash uchun HDMI, DisplayPort, USB Type-C va LAN interfeyslari mavjud. Diagonal oʻlchami 65 dyuymdan boshlanadigan modellar mini-kompyuterlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan qoʻshimcha OPS (Open Pluggable Specification) sloti bilan ham boyitilgan. Simli ulanishdan tashqari, qoʻshimcha ravishda simsiz ulanish opsiyasi ham taklif etiladi.

Optoma ekologik barqarorlik masalasiga ham eʼtibor qaratgan boʻlib, aqlli jadval va quvvatni boshqarish funksiyalari elektr energiyasini tejashga xizmat qiladi. Qadoqlash materiallarining esa 99 foizi qayta ishlanadigan xomashyodan tayyorlangan. Ushbu displeylar reklama lavhalari, elektron menyular, navigatsiya va korporativ maʼlumotlar panellari kabi turli stsenariylarda samarali qoʻllaniladi.

Optoma4K DispleylarAndroid 14TexnologiyalarBiznes Uchun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiBugun, 23:49Turkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiTurkiya Oy va Marsni oʻrganish boʻyicha Artemis bitimiga qoʻshildiBugun, 23:26Apple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqdaApple yana bir afsonaviy top-menejeri Fil Shillerdan ayrilmoqdaBugun, 21:22Maktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiMaktablarda AI kameralar ishlay boshlaydi: Jarimalar haqida xabar tarqaldiBugun, 20:39Google Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiGoogle Pixel 11 Pro Max va Galaxy S26 Ultra tezlik sinovida toʻqnash keldiBugun, 19:56Xiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia No-Mist Humidifier 3 sotuvga chiqarildiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi