Optoma kompaniyasi 24/7 rejimida ishlaydigan yangi 4K-displeylar seriyasini taqdim etdi
Optoma brendi biznes va jamoat joylari uchun moʻljallangan professional N-Series displeylar turkumini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangi liniya savdo markazlari, mehmonxonalar, tibbiyot muassasalari hamda transport tugunlarida kechayu kunduz uzluksiz ishlashga moʻljallangan boʻlib, zamonaviy tashkilotlar uchun muhim axborot vositasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan qurilmalar qatoriga oʻlchamlari 55 dyuymdan boshlanib, 98 dyuymgacha yetuvchi 5 xil model kiritilgan. Barcha modellar 4K Ultra HD yuqori aniqlikdagi panellar bilan jihozlangan boʻlib, ularni istalgan talabga koʻra ham gorizontal, ham vertikal holatda oʻrnatish imkoniyati mavjud.
Texnik imkoniyatlar va himoya funksiyalariIshlab chiqaruvchi qurilmalarning tashqi koʻrinishi va foydalanish qulayligiga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, ekranlar yupqa hoshiyali ramka hamda 25 foizli matlash darajasiga ega maxsus anti-blik oynasi bilan taʼminlangan. Bu yorugʻligi baland jamoat joylarida ham tasvirning tiniq koʻrinishini taʼminlaydi.
Shuningdek, foydalanuvchilarning koʻrish qobiliyatini himoya qilish maqsadida Low Blue Light texnologiyasi va miltillashdan himoya tizimi oʻrnatilgan. Keng koʻrish burchaklari esa maʼlumotlarni istalgan nuqtadan qulay oʻqish imkonini beradi.
Dasturiy taʼminot va boshqaruvN-Series liniyasining asosiy afzalliklaridan biri bu Android 14 operatsion tizimiga asoslangan oʻrnatilgan media-tizimdir. Mazkur tizim alohida tashqi pleerdan foydalanmagan holda kontentni bevosita namoyish etish va uning namoyish vaqtini rejalashtirish imkonini beradi.
Markazlashtirilgan boshqaruvni taʼminlash uchun Optoma Management Suite (OMS) dasturiy taʼminoti koʻzda tutilgan. Uning yordamida mutaxassislar masofadan turib ekranlar holatini nazorat qilish, dasturiy taʼminot yangilanishlarini oʻrnatish, yoqish-oʻchirish jadvallarini tuzish va kontentni bir vaqtning oʻzida bir nechta qurilmaga tarqatish ishlarini bajarishi mumkin.
Ulanish imkoniyatlari va ekologiyaQurilmalarni ulash uchun HDMI, DisplayPort, USB Type-C va LAN interfeyslari mavjud. Diagonal oʻlchami 65 dyuymdan boshlanadigan modellar mini-kompyuterlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan qoʻshimcha OPS (Open Pluggable Specification) sloti bilan ham boyitilgan. Simli ulanishdan tashqari, qoʻshimcha ravishda simsiz ulanish opsiyasi ham taklif etiladi.
Optoma ekologik barqarorlik masalasiga ham eʼtibor qaratgan boʻlib, aqlli jadval va quvvatni boshqarish funksiyalari elektr energiyasini tejashga xizmat qiladi. Qadoqlash materiallarining esa 99 foizi qayta ishlanadigan xomashyodan tayyorlangan. Ushbu displeylar reklama lavhalari, elektron menyular, navigatsiya va korporativ maʼlumotlar panellari kabi turli stsenariylarda samarali qoʻllaniladi.
…