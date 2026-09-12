11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi
Yevropa Chempionlar Ligasining uzoq kutilgan yangi mavsumi ilk turdanoq shiddatli qarama-qarshiliklar, sensatsion natijalar va individual mahorat portlashlari bilan start oldi. Qit’aning eng nufuzli klublar turnirida 1-tur bahslari yakunlariga ko‘ra tuzilgan haftaning ramziy jamoasi muxlislar va mutaxassislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi. Bu galgi ramziy 11 likning eng o‘ziga xos jihati shunda bo‘ldiki, tarkibdan naq 11 xil klubning bir nafardan yetakchisi o‘rin oldi — ya’ni birorta ham jamoa bu ro‘yxatda yakkahokimlik qilolmadi. Madridning «Real» klubi posboni Tibo Kurtuadan tortib, «Barselona» vingeri Rafinyagacha bo‘lgan yulduzlar o‘z klublari muvaffaqiyatining bosh ijodkoriga aylandi. Xo‘sh, 1-turning eng mukammal jamoasiga kimlar kirdi, himoya chizig‘idagi kutilmagan nomlar kimlar va yangi formatdagi YECHL yulduzlari safida qanday kutilmagan tanlovlar bor?
Ishonchli posbon va kutilmagan himoya to‘rtligi
Darvoza va mudofaa chizig‘i turli chempionatlarning eng ishonchli va sovuqqon vakillaridan tashkil topdi:
Darvozabon — Tibo Kurtua («Real Madrid»): «Qirollik klubi»ning ishonchli qo‘rg‘oni muhim seyvlari va xavfli hujumlarni bartaraf etishdagi sovuqqonligi bilan ramziy termaning mutlaq 1-raqamli posboniga aylandi;
Braun («Fenerbahche»): Turkiya grandi vakili qanotdagi tezkor harakatlari va raqib vingerlariga imkon qoldirmagani uchun himoyaga munosib ko‘rildi;
Pau Torres («Aston Villa»): Premer-liga klubining markaziy himoyachisi pozitsion xatosiz o‘yini va hujumlarni boshlab berishdagi aniq paslari bilan ajralib turdi;
Mark Bartra («Betis»): La Liganing tajribali himoyachisi maydondagi yetakchiligi va raqib hujumlarini o‘qish mahorati bilan markazda mustahkam qalqon bo‘ldi;
Serjino Dest (PSV): Eyndxoven klubi qanot himoyachisi himoyadagi faolligidan tashqari, oldingi chiziqqa tinimsiz uyushtirgan xavfli reydlari evaziga ramziy jamoaga kirdi.
Yarim himoyadagi «miyalar»: Edegordan Olisegacha bo‘lgan kreativ kuch
Maydon markazi va yarim himoya qanotlari to‘liq hujumkor, chaqqon va noodatiy qarorlar chiqaruvchi iqtidorlar bilan to‘ldirildi:
Martin Edegor («Arsenal»): Londonliklar sardori maydon markazini to‘liq nazorat qilib, o‘z jamoasining hujumlariga aql va aniq ritm bag‘ishladi;
Martin Baturina («Komo»): Italiya klubining ushbu iqtidori turning eng katta kashfiyotlaridan biri bo‘lib, kreativ o‘yini bilan ekspertlar e’tirofiga sazovor bo‘ldi;
Maykl Olise («Bavariya»): Myunxenliklarning yangi qanot quroli o‘zining driblingi, portlovchi tezligi va raqib himoyasini shoshirib qo‘ygan harakatlari bilan loyiq topildi;
Ferran Torres («PSJ»): Parij grandi yarim himoyasida o‘tkir harakatlari va hujumkor samaradorligi bilan ajralib turib, 11 talikdan joy oldi.
Hujum tandemi: Gol mashinasi Demirovich va charchamas Rafinya!
Hujumning eng oldingi chizig‘i tur davomida raqib darvozabonlarini tinimsiz sarosimaga solgan ikki to‘purarga topshirildi:
Ermedin Demirovich («Shtutgart»): Bundesliga jamoasining markaziy hujumchisi jarima maydonidagi kurashchanligi, chaqqonligi va muhim pallada sovuqqonlik ko‘rsatgani uchun tanlandi;
Rafinya («Barselona»): Kataloniyaliklarning braziliyalik vingeri maydondagi mislsiz mehnatkashligi, pressingdagi faolligi va yaratgan xavfli vaziyatlari evaziga hafta ramziy termasining eng yorqin yulduzlaridan biri bo‘ldi;
Mutlaq balans: 11 xil jamoadan 11 futbolchining kiritilishi Chempionlar Ligasida grandlar va yangi da’vogarlar o‘rtasidagi raqobat tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, YECHL 1-turining ushbu ramziy terma jamoasida qaysi futbolchining bo‘lishi eng katta sensatsiya yoki haqli e’tirof bo‘ldi? Sizning nazaringizda ramziy jamoaga kirmay qolgan, lekin bunga to‘liq loyiq bo‘lgan yana qaysi yulduz futbolchi bor edi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Chempionlar Ligasining eng qaynoq voqealari tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!
…