11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi

·58·Sport
11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi

Yevropa Chempionlar Ligasining uzoq kutilgan yangi mavsumi ilk turdanoq shiddatli qarama-qarshiliklar, sensatsion natijalar va individual mahorat portlashlari bilan start oldi. Qit’aning eng nufuzli klublar turnirida 1-tur bahslari yakunlariga ko‘ra tuzilgan haftaning ramziy jamoasi muxlislar va mutaxassislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otdi. Bu galgi ramziy 11 likning eng o‘ziga xos jihati shunda bo‘ldiki, tarkibdan naq 11 xil klubning bir nafardan yetakchisi o‘rin oldi — ya’ni birorta ham jamoa bu ro‘yxatda yakkahokimlik qilolmadi. Madridning «Real» klubi posboni Tibo Kurtuadan tortib, «Barselona» vingeri Rafinyagacha bo‘lgan yulduzlar o‘z klublari muvaffaqiyatining bosh ijodkoriga aylandi. Xo‘sh, 1-turning eng mukammal jamoasiga kimlar kirdi, himoya chizig‘idagi kutilmagan nomlar kimlar va yangi formatdagi YECHL yulduzlari safida qanday kutilmagan tanlovlar bor?

Ishonchli posbon va kutilmagan himoya to‘rtligi

Darvoza va mudofaa chizig‘i turli chempionatlarning eng ishonchli va sovuqqon vakillaridan tashkil topdi:

  • Darvozabon — Tibo Kurtua («Real Madrid»): «Qirollik klubi»ning ishonchli qo‘rg‘oni muhim seyvlari va xavfli hujumlarni bartaraf etishdagi sovuqqonligi bilan ramziy termaning mutlaq 1-raqamli posboniga aylandi;

  • Braun («Fenerbahche»): Turkiya grandi vakili qanotdagi tezkor harakatlari va raqib vingerlariga imkon qoldirmagani uchun himoyaga munosib ko‘rildi;

  • Pau Torres («Aston Villa»): Premer-liga klubining markaziy himoyachisi pozitsion xatosiz o‘yini va hujumlarni boshlab berishdagi aniq paslari bilan ajralib turdi;

  • Mark Bartra («Betis»): La Liganing tajribali himoyachisi maydondagi yetakchiligi va raqib hujumlarini o‘qish mahorati bilan markazda mustahkam qalqon bo‘ldi;

  • Serjino Dest (PSV): Eyndxoven klubi qanot himoyachisi himoyadagi faolligidan tashqari, oldingi chiziqqa tinimsiz uyushtirgan xavfli reydlari evaziga ramziy jamoaga kirdi.

Yarim himoyadagi «miyalar»: Edegordan Olisegacha bo‘lgan kreativ kuch

Maydon markazi va yarim himoya qanotlari to‘liq hujumkor, chaqqon va noodatiy qarorlar chiqaruvchi iqtidorlar bilan to‘ldirildi:

  • Martin Edegor («Arsenal»): Londonliklar sardori maydon markazini to‘liq nazorat qilib, o‘z jamoasining hujumlariga aql va aniq ritm bag‘ishladi;

  • Martin Baturina («Komo»): Italiya klubining ushbu iqtidori turning eng katta kashfiyotlaridan biri bo‘lib, kreativ o‘yini bilan ekspertlar e’tirofiga sazovor bo‘ldi;

  • Maykl Olise («Bavariya»): Myunxenliklarning yangi qanot quroli o‘zining driblingi, portlovchi tezligi va raqib himoyasini shoshirib qo‘ygan harakatlari bilan loyiq topildi;

  • Ferran Torres («PSJ»): Parij grandi yarim himoyasida o‘tkir harakatlari va hujumkor samaradorligi bilan ajralib turib, 11 talikdan joy oldi.

Hujum tandemi: Gol mashinasi Demirovich va charchamas Rafinya!

Hujumning eng oldingi chizig‘i tur davomida raqib darvozabonlarini tinimsiz sarosimaga solgan ikki to‘purarga topshirildi:

  • Ermedin Demirovich («Shtutgart»): Bundesliga jamoasining markaziy hujumchisi jarima maydonidagi kurashchanligi, chaqqonligi va muhim pallada sovuqqonlik ko‘rsatgani uchun tanlandi;

  • Rafinya («Barselona»): Kataloniyaliklarning braziliyalik vingeri maydondagi mislsiz mehnatkashligi, pressingdagi faolligi va yaratgan xavfli vaziyatlari evaziga hafta ramziy termasining eng yorqin yulduzlaridan biri bo‘ldi;

  • Mutlaq balans: 11 xil jamoadan 11 futbolchining kiritilishi Chempionlar Ligasida grandlar va yangi da’vogarlar o‘rtasidagi raqobat tobora kuchayib borayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, YECHL 1-turining ushbu ramziy terma jamoasida qaysi futbolchining bo‘lishi eng katta sensatsiya yoki haqli e’tirof bo‘ldi? Sizning nazaringizda ramziy jamoaga kirmay qolgan, lekin bunga to‘liq loyiq bo‘lgan yana qaysi yulduz futbolchi bor edi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Chempionlar Ligasining eng qaynoq voqealari tahlilini barcha futbol ishqibozlariga ulashing!

Yevropa Chempionlar Ligi 1-turReal MadridBarselonaTibo Kurtua
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniKecha, 23:53«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiKecha, 21:27«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiKecha, 21:25To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotKecha, 20:36Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiBrenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchiKecha, 18:57Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi