iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildi

·42·Texno
iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro'da 27 milliard parametrli Bonsai-27B til modeli muvaffaqiyatli ishga tushirildi, bu esa qurilmaning o'zida sun'iy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi.
  • Yangi Apple A20 Pro chipi va 12 GB LPDDR5X tezkor xotirasi tufayli matn va so'rovlarni generatsiya qilish tezligi iPhone 17 Pro'ga nisbatan ikki baravar oshdi.
  • Bu texnologiya foydalanuvchilarga internetga ulanmasdan, maxfiylikni saqlagan holda sun'iy intellektdan foydalanish imkonini beradi.

Apple kompaniyasining boʻlajak flagmani iPhone 18 Pro qurilmaning oʻzida sunʼiy intellekt imkoniyatlarini bajarishda misli koʻrilmagan natijalarni koʻrsatdi. ixbt.com nashrining yozishicha, texnologiya ishqibozi Adriyen Grondin smartfonda 27 milliard parametrga ega boʻlgan ulkan Bonsai-27B til modelini toʻliq lokal tarzda muvaffaqiyatli ishga tushirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov jarayonida maʼlum boʻlishicha, yangi smartfonda matn va soʻrovlarni generatsiya qilish tezligi oʻtgan avlod – iPhone 17 Pro qurilmasiga nisbatan salkam ikki baravar yuqori boʻlgan. Mutaxassisning taʼkidlashicha, mazkur yuqori natijaga erishishda yangi avlod protsessori hal qiluvchi rol oʻynagan.

Yangi Apple A20 Pro chipining imkoniyatlari

Ekspertlar va ixlosmandlar tomonidan «chinakam daxshatli kuch» deb taʼriflanayotgan yangi Apple A20 Pro protsessori mobil qurilmalar tarixida ilk bor ikkita 16 yadroli neyroprotsessor bilan jihozlandi. Ushbu arxitektura sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi.

Shuningdek, qurilmaning xotira quyi tizimi ham jiddiy modernizatsiyadan oʻtkazildi. iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari 96 bitli shina hamda soniyasiga 115,2 gigabayt oʻtkazish qobiliyatiga ega boʻlgan 12 GB hajmldagi LPDDR5X tezkor xotirasi bilan taʼminlandi.

Lokal sunʼiy intellektning afzalliklari

Maʼlumki, katta hajmli til modellarini ishga tushirishda tezkor xotiraning oʻtkazish qobiliyati eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Yangi smartfondagi texnik koʻrsatkichlar sunʼiy intellektni bulutli serverlarga murojaat qilmasdan, toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonning oʻzida ishlatish imkonini berdi.

Bonsai modeli bilan oʻtkazilgan sinovlar foydalanuvchi soʻrovlarini internetga ulanmasdan, maxfiylikni toʻliq saqlagan holda bajarish davri yaqinlashib kelayotganini koʻrsatmoqda. Bu esa mobil qurilmalardagi neyrotarmoq texnologiyalarining yangi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi.

iPhone 18 ProApple A20 ProSunʼiy intellektSmartfonlarTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiAsus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiBugun, 18:58AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiAQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadiBugun, 17:57Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiBugun, 16:55iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiBugun, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi