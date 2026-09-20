AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSh prezidenti Donald Tramp sun'iy intellekt (SI) sohasi uchun «SI tsari» lavozimini joriy etishini va «SI kuchlari»ni tashkil etishini ma'lum qildi.
- Bu tuzilma Kosmik kuchlariga o'xshash bo'ladi, biroq aniq vazifalari va tarkibi hozircha oshkor etilmagan.
- Tramp SI sanoatining o'sishiga to'sqinlik qilmaslikni, lekin qonunbuzarliklarni nazorat qilishni ta'kidladi.
AQSh prezidenti Donald Tramp sunʼiy intellekt yoʻnalishi boʻyicha yangi maxsus maslahatchi — norasmiy ravishda «SI tsari» lavozimiga tayinlov amalga oshirilishini hamda mamlakatda maxsus «SI kuchlari» tashkil etilishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu tuzilma oʻxshashligi jihatidan AQSh Kosmik kuchlarini eslatadi, biroq hozircha yangi tuzilmaning aniq vazifalari, unga kimlar kirishi va ish boshlash muddati Oq uy tomonidan oshkor etilmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur bayonot Qoʻshma Shtatlarda sunʼiy intellekt xavfsizligi masalalari yuzasidan qizgʻin munozaralar avj olgan bir paytda yangradi. Xususan, Anthropic kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi Jeykob Kokson avvalroq ayrim mutaxassislar SI oʻn yillikning oxiriga borib bashariyat uchun real xavf tugʻdirishi mumkinligini jiddiy muhokama qilayotganini taʼkidlagandi. Shunga qaramay, Tramp sohaga qoʻshimcha cheklovlar kiritilishiga qatʼiy qarshi chiqmoqda.
«Biz ushbu ulkan sanoatning oʻsishiga hech qanday holatda toʻsqinlik qilmaymiz», — deb yozdi Donald Tramp oʻzining Truth Social sahifasida. Siyosatchining fikricha, davlat sunʼiy intellekt taraqqiyotini har tomonlama qoʻllab-quvvatlashi va ayni paytda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan qonunbuzarliklarni nazorat qilishi kerak. Buning uchun esa yangi tarmoq cheklovlarini joriy etgan maʼqulmi yoki mavjud huquqiy mexanizmlar yetarlimi degan savol muhokama markazida turibdi.
Sanoatni tartibga solish va xavfsizlik borasidagi yondashuvlarAgar reja muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, bu Tramp maʼmuriyati davrida «SI tsari» lavozimiga ikkinchi marta tayinlov boʻladi. Bungacha ushbu vazifani venchur investori Devid Saks bajarib kelgan edi. Biroq bahor oylarida u lavozimini tark etib, tashqi maslahatchi maqomiga oʻtgan. Saks ham sunʼiy intellektga oid yangi federal qoidalarga qarshi chiqib, dasturchilar oʻz mahsulotlari xavfsizligi va yetkazilgan zarar uchun mustaqil javobgar boʻlishi lozimligini taʼkidlagan.
Trampning ushbu tashabbusi AQSh va Xitoy oʻrtasidagi keskin texnologik raqobat fonida eʼlon qilindi. Har ikki davlat sunʼiy intellektni iqtisodiy va milliy qudratning eng muhim omili sifatida baholamoqda. Amerika texnologiya sanoatida ortiqcha byurokratik tartibga solish mahalliy kompaniyalar rivojini sekinlashtirib, xitoylik raqobatchilarga ustunlik berib qoʻyishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Biroq qatʼiy xavfsizlik choralarini talab qiluvchi taraflar bu yondashuvga qoʻshilmaydi.
Xalqaro muzokaralar va istiqbolShu kunlarda Nyu-York shahrida AQSh moliya vaziri Skott Bessent va Xitoy bosh vaziri oʻrinbosari Xe Lifen oʻrtasida muhim muzokaralar oʻtkazilmoqda. Tomonlar savdo va iqtisodiy masalalar qatorida sunʼiy intellekt xavfsizligi hamda ochiq va yopiq vaznga ega modellarni muhokama qilmoqdalar. Mazkur muzokaralar Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinning Vashingtonda boʻlib oʻtadigan uchrashuvi oldidan tashkil etilgani bilan ahamiyatlidir.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq maxsus GPT-6 Astra ney tarmogʻiga robotni boshqarish ishonib topshirilgan va u 60 ta xavfli eksperiment davomida barcha vazifalarni oxirigacha bajargandi. Bu esa mutaxassislar oʻrtasida SI tizimlarining muxtoriyati va nazorati qanchalik xavfli boʻlishi mumkinligi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirgan edi.
Izohlar 0
…