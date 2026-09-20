AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadi

·42·Texno
AQShda sunʼiy intellekt sohasi uchun maxsus tuzilma va yangi maslahatchi tayinlanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSh prezidenti Donald Tramp sun'iy intellekt (SI) sohasi uchun «SI tsari» lavozimini joriy etishini va «SI kuchlari»ni tashkil etishini ma'lum qildi.
  • Bu tuzilma Kosmik kuchlariga o'xshash bo'ladi, biroq aniq vazifalari va tarkibi hozircha oshkor etilmagan.
  • Tramp SI sanoatining o'sishiga to'sqinlik qilmaslikni, lekin qonunbuzarliklarni nazorat qilishni ta'kidladi.

AQSh prezidenti Donald Tramp sunʼiy intellekt yoʻnalishi boʻyicha yangi maxsus maslahatchi — norasmiy ravishda «SI tsari» lavozimiga tayinlov amalga oshirilishini hamda mamlakatda maxsus «SI kuchlari» tashkil etilishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu tuzilma oʻxshashligi jihatidan AQSh Kosmik kuchlarini eslatadi, biroq hozircha yangi tuzilmaning aniq vazifalari, unga kimlar kirishi va ish boshlash muddati Oq uy tomonidan oshkor etilmadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur bayonot Qoʻshma Shtatlarda sunʼiy intellekt xavfsizligi masalalari yuzasidan qizgʻin munozaralar avj olgan bir paytda yangradi. Xususan, Anthropic kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi Jeykob Kokson avvalroq ayrim mutaxassislar SI oʻn yillikning oxiriga borib bashariyat uchun real xavf tugʻdirishi mumkinligini jiddiy muhokama qilayotganini taʼkidlagandi. Shunga qaramay, Tramp sohaga qoʻshimcha cheklovlar kiritilishiga qatʼiy qarshi chiqmoqda.

«Biz ushbu ulkan sanoatning oʻsishiga hech qanday holatda toʻsqinlik qilmaymiz», — deb yozdi Donald Tramp oʻzining Truth Social sahifasida. Siyosatchining fikricha, davlat sunʼiy intellekt taraqqiyotini har tomonlama qoʻllab-quvvatlashi va ayni paytda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan qonunbuzarliklarni nazorat qilishi kerak. Buning uchun esa yangi tarmoq cheklovlarini joriy etgan maʼqulmi yoki mavjud huquqiy mexanizmlar yetarlimi degan savol muhokama markazida turibdi.

Sanoatni tartibga solish va xavfsizlik borasidagi yondashuvlar

Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, bu Tramp maʼmuriyati davrida «SI tsari» lavozimiga ikkinchi marta tayinlov boʻladi. Bungacha ushbu vazifani venchur investori Devid Saks bajarib kelgan edi. Biroq bahor oylarida u lavozimini tark etib, tashqi maslahatchi maqomiga oʻtgan. Saks ham sunʼiy intellektga oid yangi federal qoidalarga qarshi chiqib, dasturchilar oʻz mahsulotlari xavfsizligi va yetkazilgan zarar uchun mustaqil javobgar boʻlishi lozimligini taʼkidlagan.

Trampning ushbu tashabbusi AQSh va Xitoy oʻrtasidagi keskin texnologik raqobat fonida eʼlon qilindi. Har ikki davlat sunʼiy intellektni iqtisodiy va milliy qudratning eng muhim omili sifatida baholamoqda. Amerika texnologiya sanoatida ortiqcha byurokratik tartibga solish mahalliy kompaniyalar rivojini sekinlashtirib, xitoylik raqobatchilarga ustunlik berib qoʻyishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Biroq qatʼiy xavfsizlik choralarini talab qiluvchi taraflar bu yondashuvga qoʻshilmaydi.

Xalqaro muzokaralar va istiqbol

Shu kunlarda Nyu-York shahrida AQSh moliya vaziri Skott Bessent va Xitoy bosh vaziri oʻrinbosari Xe Lifen oʻrtasida muhim muzokaralar oʻtkazilmoqda. Tomonlar savdo va iqtisodiy masalalar qatorida sunʼiy intellekt xavfsizligi hamda ochiq va yopiq vaznga ega modellarni muhokama qilmoqdalar. Mazkur muzokaralar Donald Tramp va Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinning Vashingtonda boʻlib oʻtadigan uchrashuvi oldidan tashkil etilgani bilan ahamiyatlidir.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq maxsus GPT-6 Astra ney tarmogʻiga robotni boshqarish ishonib topshirilgan va u 60 ta xavfli eksperiment davomida barcha vazifalarni oxirigacha bajargandi. Bu esa mutaxassislar oʻrtasida SI tizimlarining muxtoriyati va nazorati qanchalik xavfli boʻlishi mumkinligi haqidagi bahslarni yanada kuchaytirgan edi.

Sunʼiy intellektDonald TrampAQShXitoyTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiAsus yangi turdagi Googlebook noutbukining ilk suratlari tarqaldiBugun, 18:58iPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiiPhone 18 Pro smartfonida 27 milliard parametrli sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 18:21Sunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiSunʼiy intellekt va robototexnika: xavfsizlik sinovlari kutilmagan natija berdiBugun, 17:23Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiBugun, 16:55iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdiBugun, 16:28Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi