«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qoraqalpog‘istonning Qonliko‘l tumanidan bo‘lgan o‘qituvchi Nigora Allambergenova «Yil o‘qituvchisi» tanlovida g‘olib bo‘lib, 616 million so‘m (taxminan 50 ming dollar) mukofot oldi.
- Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev bu xushxabardan mamnun bo‘lib, o‘qituvchining «chekka hududda ishlab ham 50 ming dollar olayotgani» haqidagi so‘zlarini shoir Sirojiddin Sayyidga she’r qilishni topshirdi.
O‘zbekiston ta’lim sohasida tarixiy va misli ko‘rilmagan rag‘bat tizimi o‘z natijasini bera boshladi. Qoraqalpog‘iston Respublikasining chekka va olis hududlaridan biri bo‘lgan Qonliko‘l tumanilik pedagog Nigora Allambergenova «Yil o‘qituvchisi» respublika tanlovining tuman bosqichida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritib, naqd 616 million so‘mlik (qariyb 50 ming AQSH dollari) pul mukofoti sohibasiga aylandi. Ushbu xushxabarni pedagogning o‘z tilidan eshitgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning kayfiyati birdaniga ko‘tarilib, ular o‘rtasidagi samimiy muloqot barchani to‘lqinlantirib yubordi.
«Bugun sizga maqtanib ayta olaman: chekka hududda ishlasam ham, siz yaratgan islohotlar natijasida ellik ming dollar olyapman», — dedi g‘olib muallima. Prezident bu gaplarni katta faxr bilan tinglab: «Yana bir marta qaytaring, menga juda yoqadi bu gaplaringiz», deya shoir Sirojiddin Sayyidga yuzlandi va ushbu tarixiy voqeani she’rga solishni so‘radi. Eng hayratlanarlisi, mamlakat bo‘ylab bunday baxtiyor ustozlar soni 208 nafarni tashkil etmoqda — O‘zbekistonning har bir tuman va shahridan bittadan fidoyi muallim naqd 616 million so‘mdan mukofot puliga ega chiqdi.
Xo‘sh, pedagoglarning oylik va mukofotlari bo‘yicha olib borilayotgan bu katta inqilob maktablarda ta’lim sifatini qanday o‘zgartiradi, chekka qishloqlardagi muallimlar mehnati qanday qadrlanmoqda va bu tarixiy rag‘bat boshqa ustozlarga qanday kuch beradi?
«Yana bir marta qaytaring, juda yoqadi»: Prezident va o‘qituvchi muloqoti xronikasi
Uchrashuv davomida kechgan eng ta’sirli lahzalar va muhim faktlar:
Qonliko‘llik o‘qituvchining yuksak zafari: Chekka tumandagi maktab muallimasi Nigora Allambergenova raqobatli tanlovda tengsiz deb topilib, 616 mln so‘mni qo‘lga kiritdi;
«50 ming dollar olyapman» iqrori: O‘qituvchi davlat rahbariga yuzlanib, bugun ustozlar chekka hududda ishlab ham katta daromad topa olayotganini g‘urur bilan aytdi;
Davlat rahbarining chin dildan quvonchi: Shavkat Mirziyoyev bu gaplar qalbiga cheksiz faxr bag‘ishlaganini ta’kidlab, jumlalarni qayta-qayta eshitgisi kelganini bildirdi;
Shoir Sirojiddin Sayyidga berilgan topshiriq: Prezident shoirga yuzlanib, Qonliko‘lda 50 ming dollar olgan o‘qituvchi haqida yangi she’r yozish lozimligini ta’kidladi;
Respublika bo‘ylab 208 nafar g‘olib: Bunday misli ko‘rilmagan mukofot puli yurtimizning barcha 208 ta tuman va shahridan saralangan eng ilg‘or muallimlarga taqdim etildi.
«Yil o‘qituvchisi» tanlovi va mukofotlash tizimining ko‘rsatkichlari
Pedagoglarni moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash ko‘lami:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Avvalgi yillardagi holat
Yangi islohotlar davri (2026 yil)
Bir yo‘la beriladigan tuman mukofoti
Faxriy yorliq va kichik esdalik sovg‘alar
Naqd 616 million so‘m (50 ming dollar)
Mukofot olgan o‘qituvchilar soni
Cheklangan sanoqli pedagoglar
208 nafar (har bir tuman/shahardan 1 tadan)
Geografik qamrov
Asosan poytaxt va markaziy maktablar
Eng olis hududlar, chekka tuman va ovullar
Kasbiy nufuz va moddiy rag‘bat
Kam oylikli kasblar qatorida sanalardi
Yuqori daromadli va jamiyat e’zozidagi kasb
Davlat rahbarining shaxsiy e’tibori
Umumiy tabriklar bilan cheklanilgan
Yuzma-yuz samimiy suhbat va she’rga munosib ko‘rish
Ijtimoiy va psixologik tahlil: Ekspertlar 616 millionlik mukofot haqida
Ta’lim mutaxassislari, sotsiologlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:
Chekka hududlardagi sifat inqilobi: Olis tumanlardagi ustozlar 50 ming dollarlik grant va mukofotlar olishi — chekka maktablarga eng iqtidorli mutaxassislarning borishini ta’minlaydi;
O‘qituvchi kasbining yuksalishi: Bugun maktab muallimining katta minbarlardan turib «maqtanib ayta olaman» deyishi — jamiyatda ustoz qadri haqiqatan tiklanganining amaliy isbotidir;
Raqobat muhitining kuchayishi: Har bir tumanda bittadan 616 million so‘mlik mukofotning berilishi qolgan minglab muallimlarni o‘z ustida ishlashga va zamonaviy metodikalarni qo‘llashga undaydi;
Prezident kayfiyatini ko‘targan omil: Davlat rahbari uchun barcha sa’y-harakat va ajratilgan mablag‘lar oddiy qishloq ahli va oddiy muallimlarning baxtida aks etishi eng oliy natija hisoblanadi.
Qonliko‘llik Nigora Allambergenovaning zafari butun O‘zbekiston o‘qituvchilariga yangi kuch, shijoat va kelajakka cheksiz ishonch bag‘ishlagan yorqin namuna bo‘ldi.
Sizningcha, oddiy tuman o‘qituvchisining 616 million so‘mlik (50 ming dollar) mukofot olishi yoshlarning o‘qituvchilik kasbiga bo‘lgan qiziqishini keskin oshiradimi? Siz farzandingiz o‘qiydigan maktabda ham shunday fidoyi muallimlar borligini bilasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek ta’limidagi ushbu tarixiy hamda quvonchli yangilik tahlilini barcha muallimlar, ustozlar va yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…