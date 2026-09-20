«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi

·60·O‘zbekiston
«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qoraqalpog‘istonning Qonliko‘l tumanidan bo‘lgan o‘qituvchi Nigora Allambergenova «Yil o‘qituvchisi» tanlovida g‘olib bo‘lib, 616 million so‘m (taxminan 50 ming dollar) mukofot oldi.
  • Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev bu xushxabardan mamnun bo‘lib, o‘qituvchining «chekka hududda ishlab ham 50 ming dollar olayotgani» haqidagi so‘zlarini shoir Sirojiddin Sayyidga she’r qilishni topshirdi.

O‘zbekiston ta’lim sohasida tarixiy va misli ko‘rilmagan rag‘bat tizimi o‘z natijasini bera boshladi. Qoraqalpog‘iston Respublikasining chekka va olis hududlaridan biri bo‘lgan Qonliko‘l tumanilik pedagog Nigora Allambergenova «Yil o‘qituvchisi» respublika tanlovining tuman bosqichida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritib, naqd 616 million so‘mlik (qariyb 50 ming AQSH dollari) pul mukofoti sohibasiga aylandi. Ushbu xushxabarni pedagogning o‘z tilidan eshitgan davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning kayfiyati birdaniga ko‘tarilib, ular o‘rtasidagi samimiy muloqot barchani to‘lqinlantirib yubordi.

«Bugun sizga maqtanib ayta olaman: chekka hududda ishlasam ham, siz yaratgan islohotlar natijasida ellik ming dollar olyapman», — dedi g‘olib muallima. Prezident bu gaplarni katta faxr bilan tinglab: «Yana bir marta qaytaring, menga juda yoqadi bu gaplaringiz», deya shoir Sirojiddin Sayyidga yuzlandi va ushbu tarixiy voqeani she’rga solishni so‘radi. Eng hayratlanarlisi, mamlakat bo‘ylab bunday baxtiyor ustozlar soni 208 nafarni tashkil etmoqda — O‘zbekistonning har bir tuman va shahridan bittadan fidoyi muallim naqd 616 million so‘mdan mukofot puliga ega chiqdi.

Xo‘sh, pedagoglarning oylik va mukofotlari bo‘yicha olib borilayotgan bu katta inqilob maktablarda ta’lim sifatini qanday o‘zgartiradi, chekka qishloqlardagi muallimlar mehnati qanday qadrlanmoqda va bu tarixiy rag‘bat boshqa ustozlarga qanday kuch beradi?

«Yana bir marta qaytaring, juda yoqadi»: Prezident va o‘qituvchi muloqoti xronikasi

Uchrashuv davomida kechgan eng ta’sirli lahzalar va muhim faktlar:

  • Qonliko‘llik o‘qituvchining yuksak zafari: Chekka tumandagi maktab muallimasi Nigora Allambergenova raqobatli tanlovda tengsiz deb topilib, 616 mln so‘mni qo‘lga kiritdi;

  • «50 ming dollar olyapman» iqrori: O‘qituvchi davlat rahbariga yuzlanib, bugun ustozlar chekka hududda ishlab ham katta daromad topa olayotganini g‘urur bilan aytdi;

  • Davlat rahbarining chin dildan quvonchi: Shavkat Mirziyoyev bu gaplar qalbiga cheksiz faxr bag‘ishlaganini ta’kidlab, jumlalarni qayta-qayta eshitgisi kelganini bildirdi;

  • Shoir Sirojiddin Sayyidga berilgan topshiriq: Prezident shoirga yuzlanib, Qonliko‘lda 50 ming dollar olgan o‘qituvchi haqida yangi she’r yozish lozimligini ta’kidladi;

  • Respublika bo‘ylab 208 nafar g‘olib: Bunday misli ko‘rilmagan mukofot puli yurtimizning barcha 208 ta tuman va shahridan saralangan eng ilg‘or muallimlarga taqdim etildi.

«Yil o‘qituvchisi» tanlovi va mukofotlash tizimining ko‘rsatkichlari

Pedagoglarni moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash ko‘lami:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Avvalgi yillardagi holat

Yangi islohotlar davri (2026 yil)

Bir yo‘la beriladigan tuman mukofoti

Faxriy yorliq va kichik esdalik sovg‘alar

Naqd 616 million so‘m (50 ming dollar)

Mukofot olgan o‘qituvchilar soni

Cheklangan sanoqli pedagoglar

208 nafar (har bir tuman/shahardan 1 tadan)

Geografik qamrov

Asosan poytaxt va markaziy maktablar

Eng olis hududlar, chekka tuman va ovullar

Kasbiy nufuz va moddiy rag‘bat

Kam oylikli kasblar qatorida sanalardi

Yuqori daromadli va jamiyat e’zozidagi kasb

Davlat rahbarining shaxsiy e’tibori

Umumiy tabriklar bilan cheklanilgan

Yuzma-yuz samimiy suhbat va she’rga munosib ko‘rish

Ijtimoiy va psixologik tahlil: Ekspertlar 616 millionlik mukofot haqida

Ta’lim mutaxassislari, sotsiologlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:

  • Chekka hududlardagi sifat inqilobi: Olis tumanlardagi ustozlar 50 ming dollarlik grant va mukofotlar olishi — chekka maktablarga eng iqtidorli mutaxassislarning borishini ta’minlaydi;

  • O‘qituvchi kasbining yuksalishi: Bugun maktab muallimining katta minbarlardan turib «maqtanib ayta olaman» deyishi — jamiyatda ustoz qadri haqiqatan tiklanganining amaliy isbotidir;

  • Raqobat muhitining kuchayishi: Har bir tumanda bittadan 616 million so‘mlik mukofotning berilishi qolgan minglab muallimlarni o‘z ustida ishlashga va zamonaviy metodikalarni qo‘llashga undaydi;

  • Prezident kayfiyatini ko‘targan omil: Davlat rahbari uchun barcha sa’y-harakat va ajratilgan mablag‘lar oddiy qishloq ahli va oddiy muallimlarning baxtida aks etishi eng oliy natija hisoblanadi.

Qonliko‘llik Nigora Allambergenovaning zafari butun O‘zbekiston o‘qituvchilariga yangi kuch, shijoat va kelajakka cheksiz ishonch bag‘ishlagan yorqin namuna bo‘ldi.

Sizningcha, oddiy tuman o‘qituvchisining 616 million so‘mlik (50 ming dollar) mukofot olishi yoshlarning o‘qituvchilik kasbiga bo‘lgan qiziqishini keskin oshiradimi? Siz farzandingiz o‘qiydigan maktabda ham shunday fidoyi muallimlar borligini bilasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek ta’limidagi ushbu tarixiy hamda quvonchli yangilik tahlilini barcha muallimlar, ustozlar va yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!

Nigora AllambergenovaShavkat MirziyoyevYil o‘qituvchisiQonliko‘l
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)«Hokimning qaror o‘qishga toqati yo‘q»: Prezident rahbarlarga keskin talab qo‘ydi (video)Bugun, 13:09Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiBugun, 12:52Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Bugun, 12:18616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandiBugun, 11:45«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:Kecha, 21:31Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?