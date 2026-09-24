Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar

·14·Texno
Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astronomlar Elias 2-24b nomli, yoshi bir million yildan kam bo'lgan eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar.
  • Bu sayyora Yerimizdan 454 yorug'lik yili uzoqlikda, Ilonboqar yulduz turkumida joylashgan va hali ham o'z yulduzi atrofidagi diskdan massa to'plamoqda.
  • Elias 2-24b kashfiyoti sayyoralar shakllanishining mavjud nazariyalarini qaytadan ko'rib chiqishga undaydi, chunki u ilg'or modellar ham tushuntira olmagan jarayonlarni ko'rsatib beradi.

Xalqaro astronomlar guruhi ilm-fan tarixidagi eng yosh ekzoplaneta mavjudligini rasman tasdiqladi. Yerimizdan taxminan 454 yorugʻlik yili uzoqlikda, Ilonboqar yulduz turkumidagi yulduz hosil boʻlish hududida joylashgan bu osmon jismi Elias 2-24b deb nomlandi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ekzoplanetaning yoshi bir million yildan ham kam boʻlib, u oʻz yulduzini oʻrab turgan protoplanet diskidan moddalarni yigʻish orqali hamon massa toʻplashda davom etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Elias 2-24 yulduzi oʻzining yosh sayyorasi bilan birgalikda kosmik oʻlchovlar boʻyicha endigina „goʻdaklik“ yoshidan chiqqan tizimni tashkil etadi. Ungacha eng yosh protoplanetalar sifatida PDS 70 va WISPIT 2 tizimidagi obʼektlar eʼtirof etilib, ularning yoshi taxminan 5 million yilni tashkil etgan edi. Yangi kashfiyot olimlarning mavjud tushunchalarini qaytadan koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.

Ilmiy modellar va kashfiyot tarixi

Chilidagi Astrofizika tadqiqotlari instituti professori Lukas Syeza taʼkidlaganidek, sayyoralar shakllanishining oldingi modellari hatto avvalgi rekordchilarni ham tushuntirishda qiynalar edi. Elias 2-24b esa eng ilgʻor nazariyalarning oʻzida ham qandaydir muhim jarayonlar yetishmayotganini yaqqol koʻrsatib bermoqda. Mazkur noyob obʼektning topilish tarixi esa oʻn yillik mashaqqatli izlanishlarni oʻz ichiga oladi.

Bundan oʻn yil muqaddam ALMA radioteleskopi protoplanet diskida tor boʻshliqni qayd etgan edi. Bu holat ichkarida yirik osmon jismi shaklanayotganidan darak beruvchi muhim belgi hisoblanadi. Keyinchalik „Juda katta teleskop“ yordamida mazguri yoriq ichidan xira obʼekt topildi. Hal qiluvchi surat esa Mauna-Kea choʻqqisidagi Kek observatoriyasining koronografi yordamida olindi — maxsus asbob yulduz nurini toʻsib, sayyorani toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrish imkonini berdi.

Kelajakdagi tadqiqotlar istiqboli

Astronomlarning yorqinlik va sayyoralar evolyutsiyasi modellari asosidagi dastlabki baholariga koʻra, Elias 2-24b massasi Yupiterning 1,9 dan 4 barobarigacha boʻlgan qiymatni tashkil qiladi. Diskdagi boʻshliq va yorqin chang halqasining oʻzaro mos kelishi gaz gigantlarining qattiq yadro atrofida tezkor akkretsiya yoʻli bilan shakllanish gipotezasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Tadqiqot mualliflaridan biri Andrea Bernardi kelgusida shunday topilmalar yanada osonlashishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Elias 2-24b hozirgi teleskoplar imkoniyatining chekkasida turibdi, biroq „Nensi Greys Roman“ kabi yangikosmik teleskoplar kashfiyot jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Mutaxassislar xulosasiga koʻra, eng yosh ekzoplanetaning topilishi sayyoralar hosil boʻlish vaqtini va yosh diskdagi jarayonlarni baholashda tub burilish yasaydi.

EkzoplanetaAstronomiyaKosmosKoinotIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdiOlimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi17 iyul 02:51Jeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandiJeyms Uebb teleskopi eng sovuq qoʻngʻir mitti ob’ektining ob-havosini oʻrgandi20 sentabr 05:55Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdi7 sentabr 16:22NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi7 sentabr 04:29NASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqdaNASA soʻnggi 60 yilda ilk bor Marsni himoya qilish qoidalarini oʻzgartirmoqda1 sentabr 16:59Olimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdiOlimlar Yerdan 54 yorugʻlik yili uzoqlikda tuzli bulutlarga ega gʻayritabiiy sayyorani topdi18 iyun 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi