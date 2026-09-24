Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi o'zining ilk RGB-Mini LED texnologiyali S Pro RGB 2027 televizorlar seriyasini taqdim etdi, bu esa ranglar uzatish aniqligini sezilarli darajada oshiradi.
- Ushbu yangi turkum 65, 75, 85 va 98 dyuymli ekran o'lchamlarida taqdim etiladi va Xitoyda davlat subsidiyalari bilan 760 dollardan boshlanadigan narxlar bilan bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi.
Xiaomi kompaniyasi displey texnologiyalari bozorida muhim qadam tashlab, oʻzining ilk RGB-Mini LED yoritish tizimiga ega boʻlgan S Pro RGB 2027 televizorlar seriyasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur turkum oʻzining ilgʻor imkoniyatlari hamda narx siyosati bilan eʼtiborni tortmoqda, ayniqsa 98 dyuymli ulkan modelning narxi Xitoyda davlat subsidiyalarini hisobga olganda 1715 dollarni tashkil etgani sanoatda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qator toʻrtta asosiy moddan iborat boʻlib, xaridorlarga 65, 75, 85 va 98 dyuymli ekran diagonallari taklif etiladi. Xitoy bozorida amal qiluvchi davlat subsidiyalari hisobga olinsa, ushbu ekranlarning narxi mos ravishda 760, 890, 1115 va 1715 dollardan boshlanadi. Bu esa bunday yuqori texnologiyali yirik panellar uchun bozordagi eng raqobatbardosh takliflardan biri hisoblanadi.
RGB-Mini LED texnologiyasi va tasvir sifatiS Pro RGB 2027 modellarining anʼanaviy Mini LED qurilmalaridan asosiy farqi yoritish tizimining tuzilishidadir. Xiaomi anʼanaviy koʻk rangli kvant nuqtali yorugʻ diodlar oʻrniga alohida boshqariladigan qizil, yashil va koʻk rangli svetodiodlarni qoʻllagan. Bu yondashuv qoʻshimcha yorugʻlik oʻzgartirish bosqichidan voz kechish va ranglar uzatish aniqligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.
Master Picture Engine 3.0 texnologiyasi bilan uygʻunlikda ishlaydigan televizorlar BT.2020 ranglar fazosini 100 foiz qamrab oladi. Ekranlarning eng yuqori yorqinligi 5000 nit darajasiga yetadi. Mahalliy qoraytirish zonalarining soni esa diagonaga qarab oʻzgaradi: 65 dyuymli versiyada 2160 ta, 75 dyuymli versiyada 2880 ta, 85 dyuymli versiyada 3744 ta va flagman 98 dyuymli modifikatsiyada naq 4860 ta zona mavjud boʻlib, bu yorugʻ obyektlar atrofida paydo boʻladigan xiraliklarni kamaytiradi.
Unumdorlik va qoʻshimcha imkoniyatlarQurilma 4K piksellar sonini qoʻllab-quvvatlaydi va uning kadrlar chastotasi 180 Hz ni tashkil etadi. Maxsus oʻyin rejimida esa piksellar sonini pasaytirish evaziga chastotani 360 Hz gacha oshirish mumkin. Shuningdek, televizor millimetr diapazonli radar yordamida tomoshabinning qaysi burchakdan qarayotganini aniqlab, real vaqt rejimida rang buzilishlarini avtomatik ravishda tuzatish funksiyasiga ega.
Televizorlar toʻrt yadroli Cortex-A73 protsessori, 4 GB tezkor va 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Dasturiy taʼminot sifatida HyperOS 4 tizimi qoʻllanilgan boʻlib, u Xiaomi aqlli uy ekotizimiga toʻliq integratsiya qilingan. Metall korpusning qalinligi 49,7 mm ni tashkil etib, devorga oʻrnatilganda u atigi 5 mm masofada joylashadi, ovoz tizimi uchun esa Harman 2.1.2 formati masʼuldir.
Izohlar 0
…