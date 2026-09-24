Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi

·29·Texno
Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi o'zining ilk RGB-Mini LED texnologiyali S Pro RGB 2027 televizorlar seriyasini taqdim etdi, bu esa ranglar uzatish aniqligini sezilarli darajada oshiradi.
  • Ushbu yangi turkum 65, 75, 85 va 98 dyuymli ekran o'lchamlarida taqdim etiladi va Xitoyda davlat subsidiyalari bilan 760 dollardan boshlanadigan narxlar bilan bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi.

Xiaomi kompaniyasi displey texnologiyalari bozorida muhim qadam tashlab, oʻzining ilk RGB-Mini LED yoritish tizimiga ega boʻlgan S Pro RGB 2027 televizorlar seriyasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur turkum oʻzining ilgʻor imkoniyatlari hamda narx siyosati bilan eʼtiborni tortmoqda, ayniqsa 98 dyuymli ulkan modelning narxi Xitoyda davlat subsidiyalarini hisobga olganda 1715 dollarni tashkil etgani sanoatda katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qator toʻrtta asosiy moddan iborat boʻlib, xaridorlarga 65, 75, 85 va 98 dyuymli ekran diagonallari taklif etiladi. Xitoy bozorida amal qiluvchi davlat subsidiyalari hisobga olinsa, ushbu ekranlarning narxi mos ravishda 760, 890, 1115 va 1715 dollardan boshlanadi. Bu esa bunday yuqori texnologiyali yirik panellar uchun bozordagi eng raqobatbardosh takliflardan biri hisoblanadi.

RGB-Mini LED texnologiyasi va tasvir sifati

S Pro RGB 2027 modellarining anʼanaviy Mini LED qurilmalaridan asosiy farqi yoritish tizimining tuzilishidadir. Xiaomi anʼanaviy koʻk rangli kvant nuqtali yorugʻ diodlar oʻrniga alohida boshqariladigan qizil, yashil va koʻk rangli svetodiodlarni qoʻllagan. Bu yondashuv qoʻshimcha yorugʻlik oʻzgartirish bosqichidan voz kechish va ranglar uzatish aniqligini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.

Master Picture Engine 3.0 texnologiyasi bilan uygʻunlikda ishlaydigan televizorlar BT.2020 ranglar fazosini 100 foiz qamrab oladi. Ekranlarning eng yuqori yorqinligi 5000 nit darajasiga yetadi. Mahalliy qoraytirish zonalarining soni esa diagonaga qarab oʻzgaradi: 65 dyuymli versiyada 2160 ta, 75 dyuymli versiyada 2880 ta, 85 dyuymli versiyada 3744 ta va flagman 98 dyuymli modifikatsiyada naq 4860 ta zona mavjud boʻlib, bu yorugʻ obyektlar atrofida paydo boʻladigan xiraliklarni kamaytiradi.

Unumdorlik va qoʻshimcha imkoniyatlar

Qurilma 4K piksellar sonini qoʻllab-quvvatlaydi va uning kadrlar chastotasi 180 Hz ni tashkil etadi. Maxsus oʻyin rejimida esa piksellar sonini pasaytirish evaziga chastotani 360 Hz gacha oshirish mumkin. Shuningdek, televizor millimetr diapazonli radar yordamida tomoshabinning qaysi burchakdan qarayotganini aniqlab, real vaqt rejimida rang buzilishlarini avtomatik ravishda tuzatish funksiyasiga ega.

Televizorlar toʻrt yadroli Cortex-A73 protsessori, 4 GB tezkor va 64 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Dasturiy taʼminot sifatida HyperOS 4 tizimi qoʻllanilgan boʻlib, u Xiaomi aqlli uy ekotizimiga toʻliq integratsiya qilingan. Metall korpusning qalinligi 49,7 mm ni tashkil etib, devorga oʻrnatilganda u atigi 5 mm masofada joylashadi, ovoz tizimi uchun esa Harman 2.1.2 formati masʼuldir.

XiaomiTelevizorRGB-Mini LEDTexnologiyaGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdi26 avgust 21:21Xiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdiKecha 11:59Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi17 sentabr 11:59Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdi9 sentabr 11:53Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdi4 sentabr 10:53Samsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqdaSamsung, LG va Sony televizorlari narxi oshishi kutilmoqda20 sentabr 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi