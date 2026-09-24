Vast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vast kompaniyasi Oy dasturida ishtirok etish uchun Lunar Programs nomli yangi bo'linma tashkil etdi.
- Bu bo'linma kompaniyaning kosmik stansiyalar va sun'iy yo'ldoshlar yaratishdagi tajribasini NASAning oy dasturiga yo'naltiradi.
- Vast bosh direktori Maks Xaotning ta'kidlashicha, kompaniya birinchi oy forpostini qurish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlarga ega.
Tijoriy orbital stansiyalarni loyihalashtirish bilan shugʻullanuvchi Vast kompaniyasi oʻzining faoliyat doirasini kengaytirib, Lunar Programs deb nomlangan yangi oy boʻlinmasini tashkil etganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tuzilma kompaniyaning kosmik stansiyalar va sunʼiy yoʻldoshlar yaratishdagi toʻplangan boy tajribasini NASAning kelgusidagi oy dasturini amalga oshirishga yoʻnaltirishni maqsad qilgan. Ushbu tashabbus kelgusida Yer tabiiy yoʻldoshining oʻzlashtirilishida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vast bosh direktori Maks Xaotning taʼkidlashicha, korxonada milliy miqyosdagi vazifalarni bajarish uchun zarur boʻlgan barcha shart-sharoitlar mavjud. «U Vast yirik ishlab chiqarish quvvatlari, boy amaliy tajriba va birinchi oy forpostini qurish uchun talab etiladigan texnik ekspertizaga ega», — deya qayd etgan kompaniya rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, muhandislik ishlari, ishlab chiqarish jarayoni hamda sinov bosqichlarining oʻzaro integratsiyasi bunday murakkab vazifalarni yuqori tezlik va ishonchlilik bilan bajarish imkonini beradi.
Oy bazasini bosqichma-bosqich qurish arxitekturasiKompaniya tomonidan ishlab chiqilgan oy arxitekturasi uchta mantiqiy bosqichga boʻlingan boʻlib, ularning har biri aniq maqsadlarga erishishga qaratilgan. Birinchi bosqich oy sirtiga xavfsiz kirishni taʼminlash, asosiy infratuzilmani oʻrnatish va texnologik tavakkalchiliklarni kamaytirishga moʻljallangan texnologik namoyishlarni oʻz ichiga oladi. Ikkinchi bosqichda esa ekipaj faoliyati uchun zarur tizimlar bilan jihozlangan dastlabki oy baza elementlarini qurish ishlari boshlanadi.
Uchinchi va yakuniy bosqich insonning Oydagi uzoq muddatli va barqaror qatnashini taʼminlaydigan keng koʻlamli infratuzilmani toʻliq yoyishni koʻzda tutadi. Mutaxassislarning fikricha, bu yondashuv loyihaning xavfsizligini oshirib, har bir qadamning puxta oʻylanganligini kafolatlaydi.
Haven stansiyasi texnologiyalari va yangi ishlanmalarQiziq jihati shundaki, yangi oy tizimlari uchun zarur boʻlgan koʻplab texnologiyalar hozirgi kunda Haven orbital stansiyasi modullarini yaratish jarayonida sinovdan oʻtkazilmoqda. Har bir yangi modul avvalgisining takomillashtirilgan versiyasi hisoblanib, kelgusida oy tizimlari ham aynan shu prinsip asosida muntazam ravishda yangilanib boradi. Bu esa oʻz navbatida xarajatlarni qisqartirish va texnologik tayyorgarlikni tezlashtirish imkonini beradi.
Kompaniya tomonidan shakllantirilgan portfelga quyidagi asosiy ishlanmalar kiritilgan:
- Quyosh generatsiyasi va energiya yigʻish moslamalariga ega zamonaviy energetika stansiyasi
- Oy changidan himoyalangan hamda kosmonavtlarning ochiq fazo uchun moʻljallangan скафандраlari bilan toʻlaqonli mos keluvchi avtonom shlyuz
- Hayotni taʼminlash, termoregulyatsiya, avionika va aloqa tizimlarini oʻz ichiga olgan koʻp modulli qulay yashash majmuasi
Izohlar 0
…