Vast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdi

·27·Texno
Vast kompaniyasi Oy dasturida qatnashish uchun maxsus boʻlinma ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vast kompaniyasi Oy dasturida ishtirok etish uchun Lunar Programs nomli yangi bo'linma tashkil etdi.
  • Bu bo'linma kompaniyaning kosmik stansiyalar va sun'iy yo'ldoshlar yaratishdagi tajribasini NASAning oy dasturiga yo'naltiradi.
  • Vast bosh direktori Maks Xaotning ta'kidlashicha, kompaniya birinchi oy forpostini qurish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlarga ega.

Tijoriy orbital stansiyalarni loyihalashtirish bilan shugʻullanuvchi Vast kompaniyasi oʻzining faoliyat doirasini kengaytirib, Lunar Programs deb nomlangan yangi oy boʻlinmasini tashkil etganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tuzilma kompaniyaning kosmik stansiyalar va sunʼiy yoʻldoshlar yaratishdagi toʻplangan boy tajribasini NASAning kelgusidagi oy dasturini amalga oshirishga yoʻnaltirishni maqsad qilgan. Ushbu tashabbus kelgusida Yer tabiiy yoʻldoshining oʻzlashtirilishida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vast bosh direktori Maks Xaotning taʼkidlashicha, korxonada milliy miqyosdagi vazifalarni bajarish uchun zarur boʻlgan barcha shart-sharoitlar mavjud. «U Vast yirik ishlab chiqarish quvvatlari, boy amaliy tajriba va birinchi oy forpostini qurish uchun talab etiladigan texnik ekspertizaga ega», — deya qayd etgan kompaniya rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, muhandislik ishlari, ishlab chiqarish jarayoni hamda sinov bosqichlarining oʻzaro integratsiyasi bunday murakkab vazifalarni yuqori tezlik va ishonchlilik bilan bajarish imkonini beradi.

Oy bazasini bosqichma-bosqich qurish arxitekturasi

Kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan oy arxitekturasi uchta mantiqiy bosqichga boʻlingan boʻlib, ularning har biri aniq maqsadlarga erishishga qaratilgan. Birinchi bosqich oy sirtiga xavfsiz kirishni taʼminlash, asosiy infratuzilmani oʻrnatish va texnologik tavakkalchiliklarni kamaytirishga moʻljallangan texnologik namoyishlarni oʻz ichiga oladi. Ikkinchi bosqichda esa ekipaj faoliyati uchun zarur tizimlar bilan jihozlangan dastlabki oy baza elementlarini qurish ishlari boshlanadi.

Uchinchi va yakuniy bosqich insonning Oydagi uzoq muddatli va barqaror qatnashini taʼminlaydigan keng koʻlamli infratuzilmani toʻliq yoyishni koʻzda tutadi. Mutaxassislarning fikricha, bu yondashuv loyihaning xavfsizligini oshirib, har bir qadamning puxta oʻylanganligini kafolatlaydi.

Haven stansiyasi texnologiyalari va yangi ishlanmalar

Qiziq jihati shundaki, yangi oy tizimlari uchun zarur boʻlgan koʻplab texnologiyalar hozirgi kunda Haven orbital stansiyasi modullarini yaratish jarayonida sinovdan oʻtkazilmoqda. Har bir yangi modul avvalgisining takomillashtirilgan versiyasi hisoblanib, kelgusida oy tizimlari ham aynan shu prinsip asosida muntazam ravishda yangilanib boradi. Bu esa oʻz navbatida xarajatlarni qisqartirish va texnologik tayyorgarlikni tezlashtirish imkonini beradi.

Kompaniya tomonidan shakllantirilgan portfelga quyidagi asosiy ishlanmalar kiritilgan:

  • Quyosh generatsiyasi va energiya yigʻish moslamalariga ega zamonaviy energetika stansiyasi
  • Oy changidan himoyalangan hamda kosmonavtlarning ochiq fazo uchun moʻljallangan скафандраlari bilan toʻlaqonli mos keluvchi avtonom shlyuz
  • Hayotni taʼminlash, termoregulyatsiya, avionika va aloqa tizimlarini oʻz ichiga olgan koʻp modulli qulay yashash majmuasi
Alohida yoʻnalish sifatida Oyning janubiy qutbini uzluksiz qamrab olishga moʻljallangan maxsus aloqa va navigatsiya sunʼiy yoʻldoshlar guruhini yaratish belgilangan. Ushbu guruh NASA tomonidan loyihalashtirilayotgan Lunar Communications Relay and Navigation Systems tarmogʻini toʻldirib, Yerdagi Deep Space Network antennalariga tushadigan yuklamani sezilarli darajada kamaytiradi.

VastOyNASAHavenKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldi17 sentabr 00:54NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdi14 sentabr 22:27NASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildiNASA fazogirlar uchun yangi maqomni joriy qildi13 sentabr 21:26Donald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdiDonald Tramp Oydagi ustuvorliklar va Amerikaning fazoviy rejalari haqida gapirdi7 sentabr 10:53NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradi17 avgust 09:58NASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqdaNASA oy missiyalarini xususiy kompaniyalarga topshirishni rejalashtirmoqda16 avgust 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi