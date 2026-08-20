Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdi

·11·Texno
Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdi
Qisqacha

Xiaomi Pekin shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon robototexnika konferensiyasida Xiaomi Tieda nomli insonnoma robotini taqdim etdi. Bo'yi 1,7 metr, og'irligi 66 kilogramm bo'lgan robot 66 ta erkinlik darajasini qo'llab-quvvatlaydi va avtomobil zavodidagi sinovlarda operatsiyalarni 98 foiz muvaffaqiyat bilan bajardi.

Pekin shahrida boʻlib oʻtgan Butunjahon robototexnika konferensiyasida Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi avlod insonnoma (humanoid) robotini taqdim etdi. Xiaomi Tieda deb nomlangan mazkur qurilma ilgʻor muhandislik yechimlari va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgani bilan mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi robotning boʻyi 1,7 metrni, ogʻirligi esa 66 kilogrammni tashkil qiladi. Uning konstruksiyasi 66 ta erkinlik darajasini (degrees of freedom) qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa unga inson harakatlarini yuqoriroq aniqlikda takrorlash imkonini beradi.

Ishlab chiqarishdagi sinovlar va yutuqlar

Taqdimotda keltirilishicha, Xiaomi Tieda joriy yil boshidayoq kompaniyaning avtomobil zavodiga «stajirovkaga» yuborilgan edi. Zavodda u oʻzi kesuvchi gaykalarni yuklash stansiyasida sinovdan oʻtkazildi. Uch oylik faoliyatdan soʻng robot operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarish koʻrsatkichini 98 foizga yetkazdi. Bu inson natijasidan atigi 1 foiz punktga kamdir.

Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda ushbu robot avtozavodlardagi murakkab jarayonlarga rasman toʻlaqonli jalb etilishi kutilmoqda. Bu esa sanoat korxonalarida avtomatlashtirish jarayonlarini yanada yuqori bosqichga koʻtaradi.

Logistika va nodatiy vazifalar

Zavodning yakuniy yigʻish sexidagi logistika zonasida robot boshqa bir kasbni ham oʻrgandi. U yerda Tieda markaziy boshqaruv panelining yon qopqoqlarini saraladi hamda materiallar solingan qutilarni taxladi. Mazkur yoʻnalishdagi ish jarayonida ham operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarish koʻrsatkichi 90 foiz atrofida qayd etildi.

Kompaniya muhandislari robotning imkoniyatlarini faqat sanoat bilan cheklab qoʻymadi. 2026-yilgi ralli boʻyicha jahon chempionati vaqtida Tieda oʻzini «florist» rolida ham sinab koʻrdi. U barglarni olib, gullarni sochish hamda ularni tomoshabinlarga uzatish ishlarini bajardi.

Sunʼiy intellekt va mustaqil boshqaruv

Taqdimot davomida robot tomoshabinlar bilan qoʻl siqishib koʻrishdi, ularni qutladi va qoʻllari yordamida yurak shaklidagi jestlarni koʻrsatdi. Bunday murakkab harakatlar maxsus katta til modeli (LLM) asosida bajarilishi uning asosiy afzalligi hisoblanadi.

Aksariyat shunga oʻxshash namoyishlarda qoʻlda masofadan boshqarish usullaridan foydalanilsa, Xiaomi Tieda vaziyatni mustaqil ravishda tushunadi, qoʻyilgan vazifani anglaydi va tashqi aralashuvsiz zarur harakatlarni oʻzi tanlaydi.

XiaomiRobototexnikaSuniy intellektSanoatTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiBugun, 14:54SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiSpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 13:52Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiBugun, 13:27Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiBugun, 12:56Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi