Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdi
Xiaomi Pekin shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon robototexnika konferensiyasida Xiaomi Tieda nomli insonnoma robotini taqdim etdi. Bo'yi 1,7 metr, og'irligi 66 kilogramm bo'lgan robot 66 ta erkinlik darajasini qo'llab-quvvatlaydi va avtomobil zavodidagi sinovlarda operatsiyalarni 98 foiz muvaffaqiyat bilan bajardi.
Pekin shahrida boʻlib oʻtgan Butunjahon robototexnika konferensiyasida Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi avlod insonnoma (humanoid) robotini taqdim etdi. Xiaomi Tieda deb nomlangan mazkur qurilma ilgʻor muhandislik yechimlari va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgani bilan mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi robotning boʻyi 1,7 metrni, ogʻirligi esa 66 kilogrammni tashkil qiladi. Uning konstruksiyasi 66 ta erkinlik darajasini (degrees of freedom) qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa unga inson harakatlarini yuqoriroq aniqlikda takrorlash imkonini beradi.
Ishlab chiqarishdagi sinovlar va yutuqlarTaqdimotda keltirilishicha, Xiaomi Tieda joriy yil boshidayoq kompaniyaning avtomobil zavodiga «stajirovkaga» yuborilgan edi. Zavodda u oʻzi kesuvchi gaykalarni yuklash stansiyasida sinovdan oʻtkazildi. Uch oylik faoliyatdan soʻng robot operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarish koʻrsatkichini 98 foizga yetkazdi. Bu inson natijasidan atigi 1 foiz punktga kamdir.
Mutaxassislarning fikricha, yaqin kelajakda ushbu robot avtozavodlardagi murakkab jarayonlarga rasman toʻlaqonli jalb etilishi kutilmoqda. Bu esa sanoat korxonalarida avtomatlashtirish jarayonlarini yanada yuqori bosqichga koʻtaradi.
Logistika va nodatiy vazifalarZavodning yakuniy yigʻish sexidagi logistika zonasida robot boshqa bir kasbni ham oʻrgandi. U yerda Tieda markaziy boshqaruv panelining yon qopqoqlarini saraladi hamda materiallar solingan qutilarni taxladi. Mazkur yoʻnalishdagi ish jarayonida ham operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarish koʻrsatkichi 90 foiz atrofida qayd etildi.
Kompaniya muhandislari robotning imkoniyatlarini faqat sanoat bilan cheklab qoʻymadi. 2026-yilgi ralli boʻyicha jahon chempionati vaqtida Tieda oʻzini «florist» rolida ham sinab koʻrdi. U barglarni olib, gullarni sochish hamda ularni tomoshabinlarga uzatish ishlarini bajardi.
Sunʼiy intellekt va mustaqil boshqaruvTaqdimot davomida robot tomoshabinlar bilan qoʻl siqishib koʻrishdi, ularni qutladi va qoʻllari yordamida yurak shaklidagi jestlarni koʻrsatdi. Bunday murakkab harakatlar maxsus katta til modeli (LLM) asosida bajarilishi uning asosiy afzalligi hisoblanadi.
Aksariyat shunga oʻxshash namoyishlarda qoʻlda masofadan boshqarish usullaridan foydalanilsa, Xiaomi Tieda vaziyatni mustaqil ravishda tushunadi, qoʻyilgan vazifani anglaydi va tashqi aralashuvsiz zarur harakatlarni oʻzi tanlaydi.
…