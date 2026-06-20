Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdi

·29·Texno
Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdi

Xalqaro koinot stansiyasida (XKS) oʻrnatilgan Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) detektori yordamida olingan yangi maʼlumotlar zamonaviy astrofizika modellarini shubha ostiga qoʻymoqda. Tadqiqotlar natijasida kosmik nurlarning tarkibida mavjud nazariyalar bilan tushuntirib boʻlmaydigan gʻayritabiiy tuzilma aniqlandi. Bu kashfiyot koinotdagi zarralarning paydo boʻlishi va harakatlanishi haqidagi tasavvurlarimizni tubdan oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kosmik nurlar — bu oʻta yuqori energiyaga ega boʻlgan zarralar oqimi boʻlib, ular asosan oʻta yangi yulduzlarning portlashi kabi ekstremal hodisalar natijasida yuzaga keladi. Ushbu jarayonlar davomida fazoga temirgacha boʻlgan turli elementlar otilib chiqadi va ular yorugʻlik tezligiga yaqin tezlikda millionlab yillar davomida galaktika boʻylab harakatlanib, Yerga yetib keladi. Physical Review Letters jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot aynan shu zarralarning kutilmagan xususiyatlarini ochib berdi.

AMS-02 qurilmasi 13 yildan ortiq vaqt davomida ochiq koinotda faoliyat yuritib, 230 trilliondan ortiq kosmik nur hodisalarini qayd etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu spektrometr vodorod va geliydan tortib, nikel va rux kabi nodir ogʻir elementlargacha boʻlgan moddalarni yuqori aniqlikda tahlil qila oladi. Olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, geliy va temir orasidagi elementlar toʻrtta barqaror guruhga boʻlinadi, bu esa amaldagi ilmiy modellarga mos kelmaydi.

Kosmik nurlarning sirli guruhlanishi

Olimlarning aniqlashicha, birlamchi kosmik nurlar ikki sinfga ajralgan: birinchisiga geliy, uglerod, kislorod va temir kirsa, ikkinchisiga neon, magniy, kremniy va oltingugurt guruhlangan. Ikkilamchi nurlar, yaʼni yulduzlararo muhit bilan toʻqnashuvda hosil boʻladigan zarralar ham litiy-berilliy-bor va ftor-fosfor-kaliy kabi alohida guruhlarni hosil qilgan. Bu kabi qatʼiy tizimlilik mavjud astrofizik modellarda koʻzda tutilmagan edi.

Tadqiqotning eng muhim jihatlaridan biri shundaki, AMS-02 ilgari oʻlchash qiyin boʻlgan fosfor, xlor, kaliy, argon va kalsiy kabi elementlar haqida misli koʻrilmagan aniqlikdagi maʼlumotlarni taqdim etdi. Ushbu maʼlumotlar yulduzlararo fazoda zarralarni tezlashtiruvchi bizga nomaʼlum boʻlgan qoʻshimcha mexanizmlar yoki manbalar mavjudligidan dalolat beradi.

Hozirgi vaqtda fizika sohasidagi eng katta jumboqlardan biri — bu zarralarning qanday qilib yorugʻlik tezligiga yaqin energiyani saqlab qolishidir. Oʻta yangi yulduz portlashi dastlabki turtkini bersa-da, zarralarning keyingi harakati yulduzlararo muhitdagi hali oʻrganilmagan fizik jarayonlarga bogʻliq boʻlishi mumkin. AMS-02 detektori oʻz ishini davom ettirmoqda va kelgusida toʻplanadigan maʼlumotlar koinotdagi moddalarning kelib chiqishi haqidagi tushunchalarni aniqlashtirishga xizmat qiladi.

KoinotAstrofizikaXKSIlm-fanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiGoogle va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdiBugun, 22:51Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiXitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiBugun, 22:20Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiNobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiBugun, 21:58Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56Apple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarApple iOS 27 tizimini taqdim etdi: Kundalik foydalanish uchun eng muhim yangiliklarBugun, 20:20SpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaSpaceX Starbase kosmodromini modernizatsiya qilmoqda: Mechazilla tizimi yangilanmoqdaBugun, 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi