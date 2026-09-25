O‘zbekiston 25 sentyabr kuni Osiyo o‘yinlarida 5 ta medal oldi
Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarining 25 sentyabr kungi bellashuvlarida O‘zbekiston sportchilari 5 ta medalga sazovor bo‘ldi. Delegatsiya hisobiga 1 ta oltin, 3 ta kumush va 1 ta bronza medal qo‘shildi.
Oltin medal
Yengil atletikada Suxrob Xodjayev O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi oltin medalni taqdim etdi.
Kumush medallar
Baydarkada eshkak eshish bahslarida Milana Dushev-Yanich, Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva va Shahrizoda Mavlonova to‘rtligi kumush medalga ega chiqdi.
Kanoeda eshkak eshishda esa Vladlen Denisov hamda Nilufar Zokirova — Shohsanam Sherzodova juftligi sovrindorlar safidan joy oldi.
Bronza
Sport gimnastikasida Rasuljon Abdurahimov qo‘shpoyadagi mashqda bronza medalni qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, 25 sentyabr kuni O‘zbekiston delegatsiyasi jami 5 ta medal bilan musobaqa kunini yakunladi.
Izohlar 0
…