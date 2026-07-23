Dunyoda ilk bor: 100 tonnalik toʻlqin generatori xalqaro xavfsizlik sertifikatini oldi

·66·Texno
Dunyoda ilk bor: 100 tonnalik toʻlqin generatori xalqaro xavfsizlik sertifikatini oldi

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida tarixiy voqea yuz berdi: Shvetsiyaning CorPower Ocean kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan C4 toʻlqinli energiya konvertori dunyoda birinchi boʻlib DNV xalqaro sertifikatiga loyiq koʻrildi. Ushbu hujjat dengiz energetikasi loyihalari uchun oltin standart hisoblanib, texnologiyaning nafaqat samaradorligini, balki ekstremal sharoitlarda xavfsiz ekanligini ham tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sertifikatlashtirish jarayoni naqd 7 yil davom etdi. Bu vaqt ichida mutaxassislar qurilmaning konstruksiyasi, ishlab chiqarish jarayoni, materiallarning chidamliligi va eng asosiysi, kuchli shtormlarga bardosh bera olish qobiliyatini sinovdan oʻtkazishdi. CorPower Ocean bosh direktori Patrik Myollerning soʻzlariga koʻra, ushbu sertifikat toʻlqin energetikasini shunchaki istiqbolli gʻoyadan yirik investorlar tomonidan moliyalashtirilishi mumkin boʻlgan tijoriy yechimga aylantiradi.

Texnologik moʻjiza: "Yurak klapani" prinsipi

C4 qurilmasi tomchi shaklidagi ulkan buy boʻlib, uning diametri 9 metr, balandligi 18 metr va ogʻirligi qariyb 100 tonnani tashkil etadi. U dengiz tubiga maxsus tros yordamida mahkamlanadi. Toʻlqinlar qurilmani yuqoriga koʻtarganda, tros uni pastga tortadi. Ushbu ilgarilanma-qaytma harakat tishli gʻildiraklar va reduktorlar tizimi orqali generatorni harakatga keltiradi, hosil boʻlgan elektr energiyasi esa suv osti kabellari orqali qirgʻoqqa uzatiladi.

Loyiha muvaffaqiyatining kaliti WaveSpring deb nomlangan noyob tizimdir. Ishlab chiquvchilar uni inson yuragi klapanining ishlashiga qiyoslashadi. Odatda toʻlqinlar harakati soʻndirilsa, bu tizim uni kuchaytiradi. Masalan, balandligi 1 metr boʻlgan toʻlqinlarda buyning harakat amplitudasi 3 metrgacha oshiriladi, bu esa ishlab chiqariladigan energiya miqdorini keskin koʻpaytiradi.

Tabiiy ofatlarga chidamlilik va kelajak rejalari

Kuchli boʻronlar paytida tizim avtomatik ravishda teskari rejimga oʻtadi va konstruksiyaga tushadigan yuklamani kamaytiradi. Bu texnologiya oʻzining hayotiyligini Portugaliya qirgʻoqlarida isbotladi. 2023-yildan buyon sinovdan oʻtayotgan prototip balandligi 18,5 metrga yetgan Domingos shtormini hech qanday talafotsiz yengib oʻtdi. Aynan mana shu koʻrsatkich DNV ekspertlari uchun sertifikat berishda asosiy omil boʻldi.

Hozirda CorPower Ocean kompaniyasi ushbu texnologiyani keng miqyosda tatbiq etishga tayyorlanmoqda. Rejaga koʻra, 2027–2029-yillar oraligʻida Portugaliya va Shotlandiya qirgʻoqlarida oʻnlab shunday buylardan tashkil topgan ilk tijoriy toʻlqin elektr stansiyalari ishga tushiriladi. Bu esa dunyo energetika balansida quyosh va shamol energiyasi kabi toʻlqin energiyasining ham oʻz oʻrniga ega boʻlishini taʼminlaydi.

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyiha dengiz energetikasi sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Oʻzbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati boʻlmagan davlatlar uchun bu texnologiya bevosita ahamiyatga ega boʻlmasa-da, global miqyosda yashil energiya narxining arzonlashishi va texnologik transferlar nuqtayi nazaridan muhim hisoblanadi.

EnergetikaTexnologiyaCorPower OceanToʻlqin EnergiyasiInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob