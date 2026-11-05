Mask uchun qora kunlar: Demokratlar Kongressni egallagach, birinchi zarbani kimga beradi?

·53·Dunyo
Mask uchun qora kunlar: Demokratlar Kongressni egallagach, birinchi zarbani kimga beradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHdagi oraliq saylovlarda g‘alaba qozongan Demokratik partiya vakillari Ilon Mask va uning kompaniyasiga nisbatan yirik tergov jarayonini boshlashga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
  • Senatning Xalqaro aloqalar qo‘mitasi Maskdan Ukraina Qurolli Kuchlari uchun Starlink tarmog‘ini cheklash holati bo‘yicha barcha hujjatlarni saqlab qolishni talab qildi.

AQSHdagi oraliq saylovlarda g‘alaba qozonib, hokimiyatni qo‘lga olayotgan Demokratik partiya texnologiya magnati Ilon Maskga qarshi yirik tergov jarayonini boshlashga tayyorgarlik ko‘rmoqda. CNN telekanali ma’lumotlariga ko‘ra, Senatning Xalqaro aloqalar qo‘mitasi Mask va uning kompaniyasiga Ukraina Qurolli Kuchlari uchun Starlink sun’iy yo‘ldosh internet tarmog‘ini ataylab sekinlashtirish (yoki o‘chirib qo‘yish) holati bo‘yicha barcha hujjatlar va yozishmalarni saqlab qolish talabini yuborgan.

Demokratlarning fikricha, front chizig‘idagi kosmik aloqani sun’iy ravishda cheklash bo‘yicha ko‘rilgan choralar milliy xavfsizlik manfaatlariga zid bo‘lib, bu qarorlar sinchkovlik bilan tekshirilishi lozim.

«Bizga to‘liq tergov va jazo choralari kerak»: Kongress pozitsiyasi

Vakillar palatasidagi Demokratik partiyaning uch nafar a’zosi rasmiy ravishda Ilon Maskning ushbu voqealardagi shaxsiy rolini fosh qilishni talab qildi:

  • Qat’iy pozitsiya: «Bizga to‘liq tergov, uning natijasiga qarab esa tegishli oqibatlar va javobgarlik kerak», — deya bayonot berdi kongressmen Sem Likkardo;

  • Keng ko‘lamli so‘rovlar: Senat qo‘mitasi nafaqat Maskka, balki Rossiya dizel yoqilg‘isi yetkazib berish bo‘yicha shubhali bitimlarga aloqador bo‘lgan bir qator yirik banklar, xalqaro dengiz portlari va xususiy tuzilmalarga ham rasmiy so‘rovnomalar yo‘llagan;

  • Dalillarni yo‘qotishga taqiq: Yuborilgan buyruqqa binoan, tekshiruvga daxldor hech bir hujjat, raqamli xabar yoki server qaydnomalari o‘chirilishi mumkin emas.

Yanvardagi katta reviziya: Tramp qarorlari qayta ko‘rib chiqiladi

CNN xabariga ko‘ra, AQSH Kongressi ustidan to‘liq nazorat rasman yanvar oyida Demokratik partiyaga o‘tadi:

  • Kris Kuns boshchiligidagi tekshiruv: Senatdagi nufuzli jarayonlarni senator Kris Kuns boshqarishi kutilmoqda;

  • Ikki yillik faoliyat taftishi: Hokimiyat almashinuvi yuz berganidan so‘ng, demokratlar Donald Tramp ma’muriyati tomonidan so‘nggi ikki yil ichida qabul qilingan deyarli barcha ichki va tashqi siyosiy qarorlarni keng ko‘lamli taftish (reviziya) qilishni boshlaydi.

«Ko‘kargan Amerika»: Texnologiya gigantlari nishonda

Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri tahliliga ko‘ra, AQSH siyosiy xaritasida demokratlarning ustun kelishi («mamlakatning ko‘karishi») ayrim Kremniy vodiysi magnatlari uchun qiyin davrlarni boshlab beradi:

  • Siyosiy qasos va nazorat: So‘nggi yillarda Donald Tramp bilan faol yaqinlashib, uni qo‘llab-quvvatlagan yirik texnologik milliarderlarning hayoti yanvardan boshlab sezilarli darajada murakkablashishi kutilmoqda;

  • Monopoliya va federal shartnomalar: Maskning Starlink, SpaceX va boshqa loyihalari davlat kontraktlari hamda qattiq parlament nazorati ostida qayta tekshirilishi ehtimoli yuqori.

Ilon MaskStarlinkDemokratik partiyaAQSH Kongressi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi26 oktabr 11:40“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi“Qoidalar buzildi”: Ilon Mask Zelenskiyning postidan so‘ng Starlink tizimini blokladi25 oktabr 22:21Starlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdiStarlink sunʼiy yoʻldosh internetidan passiv daromad topish imkonini taqdim etdi4 oktabr 12:28SpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdiSpaceX AQShda Starlink Mini narxini rekord darajada pasaytirdi2 oktabr 18:29Starlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladiStarlink internet tezligi gigabitgacha oshiriladi26 sentabr 18:24SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqda16 sentabr 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi