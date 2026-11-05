Mask uchun qora kunlar: Demokratlar Kongressni egallagach, birinchi zarbani kimga beradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHdagi oraliq saylovlarda g‘alaba qozongan Demokratik partiya vakillari Ilon Mask va uning kompaniyasiga nisbatan yirik tergov jarayonini boshlashga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
- Senatning Xalqaro aloqalar qo‘mitasi Maskdan Ukraina Qurolli Kuchlari uchun Starlink tarmog‘ini cheklash holati bo‘yicha barcha hujjatlarni saqlab qolishni talab qildi.
AQSHdagi oraliq saylovlarda g‘alaba qozonib, hokimiyatni qo‘lga olayotgan Demokratik partiya texnologiya magnati Ilon Maskga qarshi yirik tergov jarayonini boshlashga tayyorgarlik ko‘rmoqda. CNN telekanali ma’lumotlariga ko‘ra, Senatning Xalqaro aloqalar qo‘mitasi Mask va uning kompaniyasiga Ukraina Qurolli Kuchlari uchun Starlink sun’iy yo‘ldosh internet tarmog‘ini ataylab sekinlashtirish (yoki o‘chirib qo‘yish) holati bo‘yicha barcha hujjatlar va yozishmalarni saqlab qolish talabini yuborgan.
Demokratlarning fikricha, front chizig‘idagi kosmik aloqani sun’iy ravishda cheklash bo‘yicha ko‘rilgan choralar milliy xavfsizlik manfaatlariga zid bo‘lib, bu qarorlar sinchkovlik bilan tekshirilishi lozim.
«Bizga to‘liq tergov va jazo choralari kerak»: Kongress pozitsiyasi
Vakillar palatasidagi Demokratik partiyaning uch nafar a’zosi rasmiy ravishda Ilon Maskning ushbu voqealardagi shaxsiy rolini fosh qilishni talab qildi:
Qat’iy pozitsiya: «Bizga to‘liq tergov, uning natijasiga qarab esa tegishli oqibatlar va javobgarlik kerak», — deya bayonot berdi kongressmen Sem Likkardo;
Keng ko‘lamli so‘rovlar: Senat qo‘mitasi nafaqat Maskka, balki Rossiya dizel yoqilg‘isi yetkazib berish bo‘yicha shubhali bitimlarga aloqador bo‘lgan bir qator yirik banklar, xalqaro dengiz portlari va xususiy tuzilmalarga ham rasmiy so‘rovnomalar yo‘llagan;
Dalillarni yo‘qotishga taqiq: Yuborilgan buyruqqa binoan, tekshiruvga daxldor hech bir hujjat, raqamli xabar yoki server qaydnomalari o‘chirilishi mumkin emas.
Yanvardagi katta reviziya: Tramp qarorlari qayta ko‘rib chiqiladi
CNN xabariga ko‘ra, AQSH Kongressi ustidan to‘liq nazorat rasman yanvar oyida Demokratik partiyaga o‘tadi:
Kris Kuns boshchiligidagi tekshiruv: Senatdagi nufuzli jarayonlarni senator Kris Kuns boshqarishi kutilmoqda;
Ikki yillik faoliyat taftishi: Hokimiyat almashinuvi yuz berganidan so‘ng, demokratlar Donald Tramp ma’muriyati tomonidan so‘nggi ikki yil ichida qabul qilingan deyarli barcha ichki va tashqi siyosiy qarorlarni keng ko‘lamli taftish (reviziya) qilishni boshlaydi.
«Ko‘kargan Amerika»: Texnologiya gigantlari nishonda
Britaniyaning nufuzli The Guardian nashri tahliliga ko‘ra, AQSH siyosiy xaritasida demokratlarning ustun kelishi («mamlakatning ko‘karishi») ayrim Kremniy vodiysi magnatlari uchun qiyin davrlarni boshlab beradi:
Siyosiy qasos va nazorat: So‘nggi yillarda Donald Tramp bilan faol yaqinlashib, uni qo‘llab-quvvatlagan yirik texnologik milliarderlarning hayoti yanvardan boshlab sezilarli darajada murakkablashishi kutilmoqda;
Monopoliya va federal shartnomalar: Maskning Starlink, SpaceX va boshqa loyihalari davlat kontraktlari hamda qattiq parlament nazorati ostida qayta tekshirilishi ehtimoli yuqori.
Izohlar 0
…