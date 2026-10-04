Samsung Galaxy S27 sunʼiy intellekt yordamida suratlardagi nurlanishni yoʻq qilishi mumkin

·31·Texno
Samsung Galaxy S27 sunʼiy intellekt yordamida suratlardagi nurlanishni yoʻq qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 smartfonlarida kamera linzalaridagi nurlanish va optik nuqsonlarni yoʻq qilish uchun sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanadi.
  • Ushbu dasturiy taʼminot kadrni qayta ishlash bosqichida istalmagan nurlanishlarni avtomatik ravishda aniqlab, yoʻq qiladi.
  • Bu esa optik tizim tannarxini saqlagan holda yakuniy foto sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelajakdagi flagman qurilmalarida mobil suratga olish sifatini yangi bosqichga koʻtarish ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tayyorlanayotgan Galaxy S27 smartfonlarida kamera linzalaridagi nurlanish va optik nuqsonlarni bartaraf etish uchun qimmatbaho jismoniy qoplamalar oʻrniga sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalaniladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yorugʻlik manbalari, xususan, tungi chiroqlar, avtomobil faralari yoki quyosh nuridan kelib chiqadigan paruslar mobil fotografiyadagi eng keng tarqalgan muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Odatda ishlab chiqaruvchilar bu kabi optik nuqsonlarni kamaytirish uchun linzalarga maxsus qoplamalar berish kabi fizik usullarga tayanadilar.

Jumladan, Sony va Vivo kabi ayrim brendlar oʻz smartfonlarida Zeiss optik texnologiyalaridan qoʻllaydi. Xususan, T* qoplamasi keraksiz aks etishlarni kamaytirish va tasvir kontrastini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Biroq Samsung bunday qimmat qoplamalardan voz kechib, boshqacha yondashuvni tanlashi kutilmoqda.

Sunʼiy intellekt va dasturiy ishlov berish

Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 qurilmalarida kompaniya sunʼiy intellekt algoritmilariga tayanadi. Ushbu dasturiy taʼminot kadrni qayta ishlash bosqichida istalmagan nurlanishlarni oʻzi aniqlab, ularni avtomatik ravishda yoʻq qilishga qodir boʻladi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu yangi texnologiya sinov jarayonlarida yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda. Bu esa optik tizim tannarxini aslicha saqlagan holda yakuniy foto sifatini sezilarli yaxshilash imkonini beradi.

Mazkur maʼlumotni fosh qilgan kro_roe laqabli insayder oʻtgan yili One UI 7 interfeysining beta-test bosqichi boshlanish muddatlarini aniq eʼlon qilgani bilan tanilgan. Shuning uchun ham uning ushbu soʻnggi bayonotlariga texnologiya olamida katta eʼtibor qaratilmoqda.

SamsungGalaxy S27Sunʼiy intellektKameraTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladiSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladiKecha 19:26Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiSamsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdi13 avgust 10:58Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadiSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi29 sentabr 12:27Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradiSamsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 flagmanida kameralar arxitekturasini tubdan o‘zgartiradi17 avgust 21:58Samsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadiSamsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadi24 sentabr 14:28Samsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani oʻzgacha dizaynga ega boʻlishi mumkin16 avgust 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...