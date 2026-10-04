Samsung Galaxy S27 sunʼiy intellekt yordamida suratlardagi nurlanishni yoʻq qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi kelajakdagi Galaxy S27 smartfonlarida kamera linzalaridagi nurlanish va optik nuqsonlarni yoʻq qilish uchun sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanadi.
- Ushbu dasturiy taʼminot kadrni qayta ishlash bosqichida istalmagan nurlanishlarni avtomatik ravishda aniqlab, yoʻq qiladi.
- Bu esa optik tizim tannarxini saqlagan holda yakuniy foto sifatini yaxshilash imkonini beradi.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelajakdagi flagman qurilmalarida mobil suratga olish sifatini yangi bosqichga koʻtarish ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tayyorlanayotgan Galaxy S27 smartfonlarida kamera linzalaridagi nurlanish va optik nuqsonlarni bartaraf etish uchun qimmatbaho jismoniy qoplamalar oʻrniga sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalaniladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda yorugʻlik manbalari, xususan, tungi chiroqlar, avtomobil faralari yoki quyosh nuridan kelib chiqadigan paruslar mobil fotografiyadagi eng keng tarqalgan muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Odatda ishlab chiqaruvchilar bu kabi optik nuqsonlarni kamaytirish uchun linzalarga maxsus qoplamalar berish kabi fizik usullarga tayanadilar.
Jumladan, Sony va Vivo kabi ayrim brendlar oʻz smartfonlarida Zeiss optik texnologiyalaridan qoʻllaydi. Xususan, T* qoplamasi keraksiz aks etishlarni kamaytirish va tasvir kontrastini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Biroq Samsung bunday qimmat qoplamalardan voz kechib, boshqacha yondashuvni tanlashi kutilmoqda.
Sunʼiy intellekt va dasturiy ishlov berishTarqalgan maʼlumotlarga koʻra, Galaxy S27 qurilmalarida kompaniya sunʼiy intellekt algoritmilariga tayanadi. Ushbu dasturiy taʼminot kadrni qayta ishlash bosqichida istalmagan nurlanishlarni oʻzi aniqlab, ularni avtomatik ravishda yoʻq qilishga qodir boʻladi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu yangi texnologiya sinov jarayonlarida yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda. Bu esa optik tizim tannarxini aslicha saqlagan holda yakuniy foto sifatini sezilarli yaxshilash imkonini beradi.
Mazkur maʼlumotni fosh qilgan kro_roe laqabli insayder oʻtgan yili One UI 7 interfeysining beta-test bosqichi boshlanish muddatlarini aniq eʼlon qilgani bilan tanilgan. Shuning uchun ham uning ushbu soʻnggi bayonotlariga texnologiya olamida katta eʼtibor qaratilmoqda.
Izohlar 0
…