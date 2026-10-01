Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Astronomlar koinotda oʻta massiv qora tuynuk toʻrt alohida faollik davrini boshdan kechirgan ilk radiokalaktikani aniqladilar.
- J023721.13−010528.5 deb nomlangan ushbu noyob obyekt galaktikalar klasterining markazida joylashgan boʻlib, uning umumiy uzunligi qariyb 3,9 million yorugʻlik yilini tashkil etadi.
- Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, galaktikaning markazida Quyosh massasidan taxminan 2,28 milliard marta ogʻir boʻlgan oʻta massiv qora tuynuk mavjud.
Astronomlar koinotda oʻta massiv qora tuynuk toʻrt alohida faollik davrini boshdan kechirgan ilk radiokalaktikani aniqladilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, J023721.13−010528.5 deb nomlangan ushbu noyob obyekt galaktikalar klasterining markazida joylashgan boʻlib, uning umumiy uzunligi qariyb 3,9 million yorugʻlik yilini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur ulkan S-simon radiochiziq Yer uchun ham, butun zamonaviy astrofizika uchun ham ulkan ahamiyatga ega. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, galaktikaning markazida Quyosh massasidan taxminan 2,28 milliard marta ogʻir boʻlgan oʻta massiv qora tuynuk mavjud. Bunday ulkan massadagi obyektlarning siklik faolligi olam evolyutsiyasini tushunishda muhim kalit hisoblanadi.
Toʻrt karra faollik siriTakroriy faollik belgisi uGMRT, MeerKAT hamda VLA radioteleskoplari yordamida turli chastotalarda qayd etilgan maʼlumotlar asosida ochilgan. Markaziy galaktikaning har ikki tomonida simmetrik ravishda joylashgan toʻrt juft ixcham yuqori radioyorqinlik uchastkalari aniqlangan.
Asosiy dalil sifatida nurlanuvchi plazmaning yoshi olgʻa surildi. Radiospektr yadro chiqishidan uzoqlashgan sari keskinlashib boradi, bu esa elektronlarning qari boshlaganidan dalolat beradi. Xususan, radiatsion yosh yadrodan eng yaqin S1 uchastkasidagi 4,5 million yildan eng chekka N4 uchastkasidagi 20,5 million yilgacha boʻlgan oraliqni tashkil etadi.
S-simon shakl va uning dinamikasiUshbu ketma-ketlik barcha komponentlar yagona djet ichidagi tasodifiy plazma uyumlari ekanligi haqidagi taxminni inkor etadi. Tizim toʻrt karra ketma-ket faollik epizodiga ega boʻlgan quadruple-double radio galaxy (QDRG) sifatida talqin qilindi.
Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, djetlar har safar bir xil yoʻnalishni saqlab qolmagan. Ichki N1–S1 juftligiga nisbatan keyingi juftliklar yoʻnalishi soat miliga qarshi ravishda 7°, 16° va 24° ga ogʻgan. Aynan shu bosqichma-bosqich oʻqning burilishi xarakterli S-simon shaklni yuzaga keltirgan.
Mualliflar bu geometriyani markaziy qora tuynuk pretsessiyasi bilan bogʻlaydilar. Tizimdagi yosh va masofa oʻrtasidagi kuzatilgan bogʻliqlik djet quvvatining pasayishi yoki alohida faol fazalar davomiyligining qisqarishidan dalolat beradi.
Izohlar 0
…