Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdi

·2·Texno
Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astronomlar koinotda oʻta massiv qora tuynuk toʻrt alohida faollik davrini boshdan kechirgan ilk radiokalaktikani aniqladilar.
  • J023721.13−010528.5 deb nomlangan ushbu noyob obyekt galaktikalar klasterining markazida joylashgan boʻlib, uning umumiy uzunligi qariyb 3,9 million yorugʻlik yilini tashkil etadi.
  • Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, galaktikaning markazida Quyosh massasidan taxminan 2,28 milliard marta ogʻir boʻlgan oʻta massiv qora tuynuk mavjud.

Astronomlar koinotda oʻta massiv qora tuynuk toʻrt alohida faollik davrini boshdan kechirgan ilk radiokalaktikani aniqladilar. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, J023721.13−010528.5 deb nomlangan ushbu noyob obyekt galaktikalar klasterining markazida joylashgan boʻlib, uning umumiy uzunligi qariyb 3,9 million yorugʻlik yilini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ulkan S-simon radiochiziq Yer uchun ham, butun zamonaviy astrofizika uchun ham ulkan ahamiyatga ega. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, galaktikaning markazida Quyosh massasidan taxminan 2,28 milliard marta ogʻir boʻlgan oʻta massiv qora tuynuk mavjud. Bunday ulkan massadagi obyektlarning siklik faolligi olam evolyutsiyasini tushunishda muhim kalit hisoblanadi.

Toʻrt karra faollik siri

Takroriy faollik belgisi uGMRT, MeerKAT hamda VLA radioteleskoplari yordamida turli chastotalarda qayd etilgan maʼlumotlar asosida ochilgan. Markaziy galaktikaning har ikki tomonida simmetrik ravishda joylashgan toʻrt juft ixcham yuqori radioyorqinlik uchastkalari aniqlangan.

Asosiy dalil sifatida nurlanuvchi plazmaning yoshi olgʻa surildi. Radiospektr yadro chiqishidan uzoqlashgan sari keskinlashib boradi, bu esa elektronlarning qari boshlaganidan dalolat beradi. Xususan, radiatsion yosh yadrodan eng yaqin S1 uchastkasidagi 4,5 million yildan eng chekka N4 uchastkasidagi 20,5 million yilgacha boʻlgan oraliqni tashkil etadi.

S-simon shakl va uning dinamikasi

Ushbu ketma-ketlik barcha komponentlar yagona djet ichidagi tasodifiy plazma uyumlari ekanligi haqidagi taxminni inkor etadi. Tizim toʻrt karra ketma-ket faollik epizodiga ega boʻlgan quadruple-double radio galaxy (QDRG) sifatida talqin qilindi.

Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, djetlar har safar bir xil yoʻnalishni saqlab qolmagan. Ichki N1–S1 juftligiga nisbatan keyingi juftliklar yoʻnalishi soat miliga qarshi ravishda 7°, 16° va 24° ga ogʻgan. Aynan shu bosqichma-bosqich oʻqning burilishi xarakterli S-simon shaklni yuzaga keltirgan.

Mualliflar bu geometriyani markaziy qora tuynuk pretsessiyasi bilan bogʻlaydilar. Tizimdagi yosh va masofa oʻrtasidagi kuzatilgan bogʻliqlik djet quvvatining pasayishi yoki alohida faol fazalar davomiyligining qisqarishidan dalolat beradi.

AstronomiyaRadiokalaktikaQora tuynukKoinotIlmiy kashfiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdiAstronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdi6 avgust 18:51Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi3 sentabr 17:58Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiTarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiKecha 23:21Galaktikamizda ilk bor mikroblazar topildi: uning jeti Yerga qaratilganGalaktikamizda ilk bor mikroblazar topildi: uning jeti Yerga qaratilgan25 sentabr 12:57Betelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdiBetelgeyze qoʻshaloq yulduz boʻlib chiqdi29 iyul 21:54Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi5 sentabr 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi