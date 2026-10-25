iPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlar

·58·Texno
iPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 25 oktyabr kuni iPhone Duo, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangilangan narxlari e'lon qilindi.
  • Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta turiga qarab turlicha belgilangan.
  • Masalan, iPhone Duo modelining 256 GB xotirali versiyasi 3 799 dollar, 512 GB versiyasi esa 4 599 dollar etib belgilandi.
  • Xaridorlar iPhone 18 Pro va 18 Pro Max modellarini E-SIM hamda SIM+E-SIM formatlarida turli narxlarda xarid qilishlari mumkin.

25 oktyabr kuni uchun iPhone smartfonlarining narxlari yangilandi. Ro‘yxatdan iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o‘rin olgan. Smartfonlarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta turiga qarab belgilangan.

iPhone Duo narxlari:

• 256 GB xotirali versiya: 3 799 dollar
• 512 GB xotirali versiya: 4 599 dollar

E-SIM + E-SIM versiyalari

iPhone 18 Pro

• 256 GB Silver: 1 549 dollar
• 256 GB Glacier: 1 559 dollar
• 256 GB Black: 1 559 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 559 dollar
• 512 GB: 1 819 dollar
• 1 TB: 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Black: 1 739 dollar
• 256 GB Silver: 1 749 dollar
• 256 GB Glacier: 1 749 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 779 dollar
• 512 GB Black: 1 999 dollar
• 512 GB Silver: 2 019 dollar
• 512 GB Glacier: 1 999 dollar
• 512 GB Burgundy: 2 099 dollar
• 1 TB: 2 699 dollar

SIM + E-SIM versiyalari

iPhone 18 Pro

• 256 GB Silver: 1 549 dollar
• 256 GB Glacier: 1 579 dollar
• 256 GB Black: 1 579 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 589 dollar
• 512 GB: 1 869 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Glacier: 1 749 dollar
• 256 GB Black: 1 749 dollar, aksiyada
• 256 GB Silver: 1 759 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 799 dollar
• 512 GB Black: 2 059 dollar
• 512 GB Silver: 2 089 dollar
• 512 GB Burgundy: 2 079 dollar
• 512 GB Glacier: 2 099 dollar
• 1 TB Black: 2 679 dollar
• 1 TB Burgundy: 2 699 dollar
• 1 TB Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB Silver: 2 999 dollar

Ushbu narxlar 2026 yil 25 oktyabr uchun keltirilgan. Modellar va ranglar bo‘yicha qiymatlar keyingi kunlarda o‘zgarishi mumkin.

iPhone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxSmartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari e’lon qilindi15 oktabr 12:17iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlari14 oktabr 11:15«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqda«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqda23 oktabr 21:11iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 11 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 11 oktyabrdagi narxlari11 oktabr 15:39iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari10 oktabr 11:48iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari9 oktabr 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari