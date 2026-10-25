iPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 25 oktyabr kuni iPhone Duo, iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangilangan narxlari e'lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta turiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone Duo modelining 256 GB xotirali versiyasi 3 799 dollar, 512 GB versiyasi esa 4 599 dollar etib belgilandi.
- Xaridorlar iPhone 18 Pro va 18 Pro Max modellarini E-SIM hamda SIM+E-SIM formatlarida turli narxlarda xarid qilishlari mumkin.
25 oktyabr kuni uchun iPhone smartfonlarining narxlari yangilandi. Ro‘yxatdan iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari o‘rin olgan. Smartfonlarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta turiga qarab belgilangan.
iPhone Duo narxlari:
• 256 GB xotirali versiya: 3 799 dollar
• 512 GB xotirali versiya: 4 599 dollar
E-SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro
• 256 GB Silver: 1 549 dollar
• 256 GB Glacier: 1 559 dollar
• 256 GB Black: 1 559 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 559 dollar
• 512 GB: 1 819 dollar
• 1 TB: 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB Black: 1 739 dollar
• 256 GB Silver: 1 749 dollar
• 256 GB Glacier: 1 749 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 779 dollar
• 512 GB Black: 1 999 dollar
• 512 GB Silver: 2 019 dollar
• 512 GB Glacier: 1 999 dollar
• 512 GB Burgundy: 2 099 dollar
• 1 TB: 2 699 dollar
SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro
• 256 GB Silver: 1 549 dollar
• 256 GB Glacier: 1 579 dollar
• 256 GB Black: 1 579 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 589 dollar
• 512 GB: 1 869 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB Glacier: 1 749 dollar
• 256 GB Black: 1 749 dollar, aksiyada
• 256 GB Silver: 1 759 dollar
• 256 GB Burgundy: 1 799 dollar
• 512 GB Black: 2 059 dollar
• 512 GB Silver: 2 089 dollar
• 512 GB Burgundy: 2 079 dollar
• 512 GB Glacier: 2 099 dollar
• 1 TB Black: 2 679 dollar
• 1 TB Burgundy: 2 699 dollar
• 1 TB Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB Silver: 2 999 dollar
Ushbu narxlar 2026 yil 25 oktyabr uchun keltirilgan. Modellar va ranglar bo‘yicha qiymatlar keyingi kunlarda o‘zgarishi mumkin.
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