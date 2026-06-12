Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildi

·20·Texno
Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildi

Pitirim Sorokin nomidagi Siktivkar davlat universiteti olimlari va ularning hamkasblari oʻtkir koronar sindrom (OʻKS) bilan kasallangan bemorlarda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi yangi tizimni ishlab chiqdilar. Mashinali oʻrganishga asoslangan ushbu model anʼanaviy GRACE shkalasiga qaraganda ancha yuqori aniqlikni koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlil uchun 14 mingdan ortiq bemorning maʼlumotlaridan foydalanildi, ulardan 13,3 ming nafari yakuniy tadqiqotga kiritildi. Algoritm 28 ta klinik parametrni, jumladan yosh, gemodinamika koʻrsatkichlari va laboratoriya maʼlumotlarini baholadi. Eng samarali natijani CatBoost ansambl modeli koʻrsatdi — uning bashorat qilish qobiliyati (AUC-ROC) 0,961 ga yetdi, GRACE shkalasida esa bu koʻrsatkich 0,919 ni tashkil etdi.

Loyiha rahbari, biologiya fanlari nomzodi Ilya Solovyovning taʼkidlashicha, bu texnologiya bemor shifoxonaga yotqizilgan bosqichdayoq uning aniq individual xavf profilini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqotchilar SHAP usuli yordamida prognozga taʼsir qiluvchi asosiy omillarni, xususan, chap qorincha otilish fraksiyasi, yurak yetishmovchiligi darajasi va arterial bosim kabi koʻrsatkichlarni aniqladilar.

Tadqiqotchilar olingan natijalar hali texnologiyaning keng klinik amaliyotga tayyorligini anglatmasligini qayd etishdi. Keyingi bosqichda koʻp markazli klinik sinovlar oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu tekshiruvlar muvaffaqiyatli yakunlansa, shifokorlar qarorini qoʻllab-quvvatlovchi yangi avlod tizimlari yaratilishi va yurak-qon tomir kasalliklaridan oʻlim koʻrsatkichi kamayishi kutilmoqda.

Sunʼiy IntellektTibbiyotTexnologiyaKardiologiyaMashinali Oʻrganish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiSpaceX prezidenti Tesla bilan birlashish ehtimoliga ishora qildiBugun, 19:21SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi va Muskning yangi rekordiKecha, 18:57Koinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKoinotning tezlashib kengayishi Ia turidagi oʻta yangi yulduzlar orqali tasdiqlandiKecha, 18:55Elon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimElon Musk: SpaceX muvaffaqiyatiga 10 foizdan kam imkoniyat bergandimKecha, 18:52SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaKecha, 18:29Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiUbtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiKecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi