Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildi
Pitirim Sorokin nomidagi Siktivkar davlat universiteti olimlari va ularning hamkasblari oʻtkir koronar sindrom (OʻKS) bilan kasallangan bemorlarda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi yangi tizimni ishlab chiqdilar. Mashinali oʻrganishga asoslangan ushbu model anʼanaviy GRACE shkalasiga qaraganda ancha yuqori aniqlikni koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahlil uchun 14 mingdan ortiq bemorning maʼlumotlaridan foydalanildi, ulardan 13,3 ming nafari yakuniy tadqiqotga kiritildi. Algoritm 28 ta klinik parametrni, jumladan yosh, gemodinamika koʻrsatkichlari va laboratoriya maʼlumotlarini baholadi. Eng samarali natijani CatBoost ansambl modeli koʻrsatdi — uning bashorat qilish qobiliyati (AUC-ROC) 0,961 ga yetdi, GRACE shkalasida esa bu koʻrsatkich 0,919 ni tashkil etdi.
Loyiha rahbari, biologiya fanlari nomzodi Ilya Solovyovning taʼkidlashicha, bu texnologiya bemor shifoxonaga yotqizilgan bosqichdayoq uning aniq individual xavf profilini shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqotchilar SHAP usuli yordamida prognozga taʼsir qiluvchi asosiy omillarni, xususan, chap qorincha otilish fraksiyasi, yurak yetishmovchiligi darajasi va arterial bosim kabi koʻrsatkichlarni aniqladilar.
Tadqiqotchilar olingan natijalar hali texnologiyaning keng klinik amaliyotga tayyorligini anglatmasligini qayd etishdi. Keyingi bosqichda koʻp markazli klinik sinovlar oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu tekshiruvlar muvaffaqiyatli yakunlansa, shifokorlar qarorini qoʻllab-quvvatlovchi yangi avlod tizimlari yaratilishi va yurak-qon tomir kasalliklaridan oʻlim koʻrsatkichi kamayishi kutilmoqda.
…