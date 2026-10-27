Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalar

·115·Salomatlik
Qaysi vaqtdagi uyqu rizqni to‘sadi, qaysi biri shifo? Uyqu turlari haqida tavsiyalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inson salomatligi va rizq-ro‘ziga ta’sir ko‘rsatadigan uyqu turlari Haylula, Qaylula va Aylula kabi uch asosiy qismga bo‘linadi.
  • Bomdod namozidan keyingi Haylula uyqusi zehnni susaytirib, rizq va barakaga to‘siq bo‘lsa, peshin arafasidagi 15–30 daqiqalik Qaylula miya faoliyatini tiklab, quvvat bag‘ishlaydi.
  • Asr namozidan keyingi Aylula uyqusi esa bosh og‘rig‘i, xotira zaiflashuvi hamda turli asab xastaliklarini keltirib chiqarishi sababli tavsiya etilmaydi.

Kundalik hayotda to‘g‘ri uxlash va dam olish nafaqat insonning ruhiy-jismoniy tetikligini ta’minlaydi, balki uning salomatligi hamda rizq-ro‘ziga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Islom ta’limotida va sharq tibbiyotida kunning turli qismlarida uxlashning alohida xususiyatlari bayon etilgan bo‘lib, ular uch asosiy turga — «Haylula», «Qaylula» va «Aylula»ga bo‘linadi.

Ushbu uyqu turlarining inson organizmiga foydasi va zarari zamonaviy tibbiy tadqiqotlar orqali ham o‘z isbotini topmoqda.

Uyquning 3 ta asosiy turi va ularning organizmga ta’siri

Kun tartibini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishda ushbu uch holatni farqlay olish muhim ahamiyatga ega:

  • Haylula — rizqqa to‘siq bo‘luvchi uyqu: Bomdod namozidan keyin, quyosh chiqqunga qadar va tongning ilk soatlaridagi uyqu. Xalqimizda «erta turganning bir ishi ortiq» naqli bejiz aytilmagan. Bu vaqtda rizq va baraka taqsimlanishi, tonggi vaqtni harakatda o‘tkazish inson faolligi va zehnini oshirishi ta’kidlanadi. Ushbu paytda uxlash rizq va baraka yo‘lida to‘siq hisoblanadi;

  • Qaylula — quvvat va shifo manbai: Peshin namozidan oldin (yoki peshindan so‘ng) olinadigan 15–30 daqiqalik qisqa uyqu. Bu odat Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bo‘lib, miya faoliyatini qayta tiklaydi, kunning ikkinchi yarmi uchun yangi kuch-quvvat beradi va stressni kamaytiradi;

  • Aylula — xastalik keltiruvchi noxush uyqu: Asr namozidan keyin, shom vaqtiga yaqin uxlash. Bu vaqtda organizmning biologik soati sustlashadi va uxlab turgan odamda ruhiy lanjlik, bosh og‘rig‘i, xotira zaiflashuvi va turli asab xastaliklari kelib chiqish ehtimoli yuqori bo‘ladi.

Nima uchun «Qaylula» foydali-yu, «Aylula» zararli?

Tibbiy va amaliy tahlillar ushbu tavsiyalarning ilmiy asoslarini oshkor etadi:

  • Qaylulaning siri (Power Nap): Zamonaviy neyrobiologlar kunduzgi qisqa dam olish yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilashi, diqqatni jamlashni 30% ga oshirishini ta’kidlashadi;

  • Aylulaning xatari: Kun botishi arafasida tanadagi metabolizm o‘zgaradi. Asrdan keyin uxlagan inson ko‘pincha uyqudan og‘ir kayfiyat va horg‘inlik bilan uyg‘onib, kechki uyqu ritmini butunlay izdan chiqaradi.

Kunlik uyqu turlari pasporti

Uyqu turi

Vaqti

Ruhiy va jismoniy ta’siri

Tavsiya

Haylula

Bomdoddan keyin

Zehnni susaytiradi, rizq va barakani to‘sadi

Uxlamaslik va harakatda bo‘lish tavsiya etiladi

Qaylula

Peshin arafasida (kunduzi)

Miyani tiklaydi, kuch bag‘ishlaydi, yurakka foydali

15–30 daqiqa uxlash sunnat va tavsiya qilinadi

Aylula

Asrdan keyin (shomgacha)

Bosh og‘rig‘i, dangasalik va turli xastaliklarga sabab

Qat’iy ravishda voz kechish tavsiya etiladi

HaylulaQaylulaAylulasog‘lom turmush tarzi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:29Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?Uyqu yetishmasligi tashqi ko‘rinishga qanday ta’sir qiladi?6 sentabr 13:36Xitoylik olimlar kech uxlashning organizmga "dahshatli ta’siri"ni fosh qildiXitoylik olimlar kech uxlashning organizmga "dahshatli ta’siri"ni fosh qildi5 oktabr 11:41Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...2 sentabr 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati