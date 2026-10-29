Google Gemini 4 Carbon modelini taqdim etdi

·54·Texno
Google Gemini 4 Carbon modelini taqdim etdi

Google kompaniyasi Gemini 4 Carbon nomli yangi flagman sun’iy intellekt modelini taqdim etdi. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, Argon modeli asosida yaratilgan Carbon dasturlash, ilmiy tadqiqotlar va turli formatdagi ma’lumotlarni tahlil qilish kabi yo‘nalishlarda samarali ishlashga mo‘ljallangan.

Yangi modelning asosiy xususiyatlaridan biri murakkab vazifalarni uzoq vaqt davomida mustaqil bajara olishidir. Google'ning ta’kidlashicha, Gemini 4 Carbon bir necha kun davomida uzluksiz agentlik vazifalarini bajarish uchun ishlab chiqilgan. Bunday yondashuv sun’iy intellektga faqat bitta savolga javob berish emas, balki ko‘p bosqichli ishlarni ham mustaqil olib borish imkonini beradi.

Google Gemini 4 Carbon modelini taqdim etdi

Kompaniya taqdim etgan sinov natijalarida Carbon bir qator raqobatchi modellardan yuqori ko‘rsatkich qayd etgan. Jumladan, Terminal Bench 4.0 (AA) agentlik dasturlash sinovida Gemini 4 Carbon 65,2 foiz natija ko‘rsatgan. Matnda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Claude Opus 5.5 va GPT-6 Astra modellarining natijasi 59 foizni tashkil etgan.

Ayni paytda Gemini 4 Carbon relizdan oldingi sinov bosqichida turibdi. 2026 yil noyabr oyiga kelib, undan foydalanish imkoniyati ayrim ishonchli kompaniyalarga berilishi rejalashtirilgan. Ommaviy taqdimotdan keyin model narxi Argon bilan bir xil bo‘lishi kutilmoqda: bir million kiruvchi token uchun 2 dollar, bir million chiquvchi token uchun esa 10 dollar. Keshlangan kiruvchi tokenlar narxi 95 foizga arzon bo‘ladi.

GoogleGemini 4 CarbonSun’iy intellektTerminal Bench 4.0
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardi2 oktabr 02:27Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildiSatlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildi1 oktabr 17:27Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadiGoogle sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi25 sentabr 05:27Google yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdiGoogle yangi Googlebook noutbuklari bilan bozorga qaytdi21 sentabr 19:30AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfi11 sentabr 22:44Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiGoogle meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdi3 sentabr 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari