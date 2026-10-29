Google Gemini 4 Carbon modelini taqdim etdi
Google kompaniyasi Gemini 4 Carbon nomli yangi flagman sun’iy intellekt modelini taqdim etdi. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, Argon modeli asosida yaratilgan Carbon dasturlash, ilmiy tadqiqotlar va turli formatdagi ma’lumotlarni tahlil qilish kabi yo‘nalishlarda samarali ishlashga mo‘ljallangan.
Yangi modelning asosiy xususiyatlaridan biri murakkab vazifalarni uzoq vaqt davomida mustaqil bajara olishidir. Google'ning ta’kidlashicha, Gemini 4 Carbon bir necha kun davomida uzluksiz agentlik vazifalarini bajarish uchun ishlab chiqilgan. Bunday yondashuv sun’iy intellektga faqat bitta savolga javob berish emas, balki ko‘p bosqichli ishlarni ham mustaqil olib borish imkonini beradi.
Kompaniya taqdim etgan sinov natijalarida Carbon bir qator raqobatchi modellardan yuqori ko‘rsatkich qayd etgan. Jumladan, Terminal Bench 4.0 (AA) agentlik dasturlash sinovida Gemini 4 Carbon 65,2 foiz natija ko‘rsatgan. Matnda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Claude Opus 5.5 va GPT-6 Astra modellarining natijasi 59 foizni tashkil etgan.
Ayni paytda Gemini 4 Carbon relizdan oldingi sinov bosqichida turibdi. 2026 yil noyabr oyiga kelib, undan foydalanish imkoniyati ayrim ishonchli kompaniyalarga berilishi rejalashtirilgan. Ommaviy taqdimotdan keyin model narxi Argon bilan bir xil bo‘lishi kutilmoqda: bir million kiruvchi token uchun 2 dollar, bir million chiquvchi token uchun esa 10 dollar. Keshlangan kiruvchi tokenlar narxi 95 foizga arzon bo‘ladi.
Izohlar 0
…