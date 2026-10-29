Organizm uchun eng foydali 5 ta meva

·48·Salomatlik
Organizm uchun eng foydali 5 ta meva
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Avokado, apelsin, banan, olma va anor inson salomatligi uchun eng foydali beshta meva hisoblanadi.
  • Avokado yurak uchun foydali yog‘lar va vitaminlarga boy bo‘lsa, apelsin immun tizimini mustahkamlovchi C vitaminining asosiy manbaidir.
  • Banan kaliy va B6 vitamini orqali mushaklar faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi, olma esa tarkibidagi pektin yordamida ichak faoliyatini yaxshilaydi.

Mevalar nafaqat mazali yegulik, balki organizm uchun zarur vitaminlar, minerallar, kletchatka va antioksidantlar manbai hamdir. Ayrimlari immun tizimini qo‘llab-quvvatlasa, boshqalari yurak salomatligi va ovqat hazm qilish jarayoni uchun foydali. Xo‘sh, dasturxonimizda qaysi mevalar ko‘proq bo‘lishi kerak?

1. Avokado

Yog‘och yuzada butun va bo‘laklangan yangi avokadolar.

Avokado boshqa ko‘plab mevalardan farqli ravishda yog‘larga boy. Undagi yog‘larning asosiy qismini yurak uchun foydali bo‘lgan bir to‘yinmagan yog‘lar tashkil etadi. Bundan tashqari, avokado kletchatka, kaliy, E va K vitaminlarini o‘z ichiga oladi. Uni salatlarga qo‘shish yoki non bilan iste’mol qilish mumkin.

2. Apelsin

Yog‘och yuzada butun va kesilgan apelsinlar to‘plami.

Apelsin organizmning immun faoliyati, terining tiklanishi va temirning o‘zlashtirilishi uchun zarur bo‘lgan C vitaminining yaxshi manbaidir. Uning tarkibida kaliy va boshqa foydali moddalar ham bor. Apelsinni sharbat qilib ichishdan ko‘ra, butunligicha yeyish ma’qul — bunda kletchatka ham saqlanib qoladi.

3. Banan

Savat ichida va uning atrofida bir nechta pishgan sariq bananlar turibdi.

Kaliy va B6 vitamini manbai. Kaliy mushaklar faoliyati va qon bosimini me’yorda saqlashda muhim.

4. Olma

To‘q rangli yog‘och yuzada uchta butun va bitta yarim qizil olma barglari bilan turibdi.

Olma tarkibidagi pektin va boshqa turdagi kletchatkalar ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. U to‘yimlilik hissini uzaytirishi ham mumkin. Olmani po‘sti bilan, yaxshilab yuvib iste’mol qilish foydaliroq, chunki kletchatka va ayrim o‘simlik birikmalarining katta qismi po‘stida joylashgan.

5. Anor

Yog‘och stol ustida turgan butun va bo‘lingan qizil anorlar.

Polifenollar kabi antioksidant birikmalarga boy. Tarkibidagi kletchatka va boshqa foydali moddalar muvozanatli ovqatlanish uchun ahamiyatli.

Siz har kuni qaysi mevani iste’mol qilasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Sog‘lom ovqatlanishVitaminlarMevalarParhez
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?12 sentabr 00:16O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?23 sentabr 08:15Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?26 oktabr 15:13Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor