Organizm uchun eng foydali 5 ta meva
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Avokado, apelsin, banan, olma va anor inson salomatligi uchun eng foydali beshta meva hisoblanadi.
- Avokado yurak uchun foydali yog‘lar va vitaminlarga boy bo‘lsa, apelsin immun tizimini mustahkamlovchi C vitaminining asosiy manbaidir.
- Banan kaliy va B6 vitamini orqali mushaklar faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi, olma esa tarkibidagi pektin yordamida ichak faoliyatini yaxshilaydi.
Mevalar nafaqat mazali yegulik, balki organizm uchun zarur vitaminlar, minerallar, kletchatka va antioksidantlar manbai hamdir. Ayrimlari immun tizimini qo‘llab-quvvatlasa, boshqalari yurak salomatligi va ovqat hazm qilish jarayoni uchun foydali. Xo‘sh, dasturxonimizda qaysi mevalar ko‘proq bo‘lishi kerak?
1. Avokado
Avokado boshqa ko‘plab mevalardan farqli ravishda yog‘larga boy. Undagi yog‘larning asosiy qismini yurak uchun foydali bo‘lgan bir to‘yinmagan yog‘lar tashkil etadi. Bundan tashqari, avokado kletchatka, kaliy, E va K vitaminlarini o‘z ichiga oladi. Uni salatlarga qo‘shish yoki non bilan iste’mol qilish mumkin.
2. Apelsin
Apelsin organizmning immun faoliyati, terining tiklanishi va temirning o‘zlashtirilishi uchun zarur bo‘lgan C vitaminining yaxshi manbaidir. Uning tarkibida kaliy va boshqa foydali moddalar ham bor. Apelsinni sharbat qilib ichishdan ko‘ra, butunligicha yeyish ma’qul — bunda kletchatka ham saqlanib qoladi.
3. Banan
Kaliy va B6 vitamini manbai. Kaliy mushaklar faoliyati va qon bosimini me’yorda saqlashda muhim.
4. Olma
Olma tarkibidagi pektin va boshqa turdagi kletchatkalar ichak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. U to‘yimlilik hissini uzaytirishi ham mumkin. Olmani po‘sti bilan, yaxshilab yuvib iste’mol qilish foydaliroq, chunki kletchatka va ayrim o‘simlik birikmalarining katta qismi po‘stida joylashgan.
5. Anor
Polifenollar kabi antioksidant birikmalarga boy. Tarkibidagi kletchatka va boshqa foydali moddalar muvozanatli ovqatlanish uchun ahamiyatli.
Siz har kuni qaysi mevani iste’mol qilasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Izohlar 0
…