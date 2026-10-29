Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliyaning Karabao kubogi 4-bosqichida «Manchester Siti» penaltilar seriyasida «Brayton»ni 4:3 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
- Asosiy vaqtda 2:2 hisobi qayd etilgan bahsda «shaharliklar» darvozaboni Jeronimo Ruli ikkita penaltini qaytarib, jamoasi g‘alabasida asosiy qahramonga aylandi.
- Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, himoyani mustahkamlash uchun maydonga tushgan Abduqodir Husanov 6,0 ball bilan baholandi.
Angliyaning Karabao kubogi 4-bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan «Manchester Siti» va «Brayton» o‘rtasidagi bahs haqiqiy kubok trilleriga aylandi. Asosiy vaqti 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan to‘qnashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.
Asabiy va murosasiz kechgan 11 metrlik zarbalar seriyasida «shaharliklar» 4:3 hisobida ustun kelib, musobaqaning beshinchi bosqichiga yo‘l oldi va o‘tgan mavsumda qo‘lga kiritilgan sovrinni himoya qilish yurishini davom ettirdi.
«Ettixad»dagi 4 ta gol va penaltilar qahramoni
Uchrashuv davomida maydonda to‘liq hujumkor va ochiq futbol namoyish etildi:
«Chaykalar»ning ikki karra ustunligi: Fabian Xyurseler shogirdlari o‘yin davomida ikki bor hisobda oldinga chiqib oldi — 31-daqiqada Malik Yalkuye va 47-daqiqada Jorjino Rutter gol muallifiga aylandi;
«Siti»ning javob zarbalari: Mezbonlar safida 40-daqiqada Mateo Kovachich muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 72-daqiqada Rayan Sherkining jarima to‘pidan oshirgan pasidan so‘ng Vitor Reys o‘z mahoratini ko‘rsatib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Jeronimo Rulining benefisi: Seriya boshida Jeyson Stil Kovachichning penaltisini qaytarib «Brayton»ga ustunlik taqdim etgandek tuyulgan edi. Biroq «Siti» posboni Ruli avvaliga Yasin Ayarining, so‘ngra raqib sardori Lyuis Dankning zarbalarini bartaraf etib, jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi.
«Manchester Siti» futbolchilariga qo‘yilgan baholar
Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, tahlilchilar va ekspertlar «shaharliklar» tarkibiga quyidagicha baho berdi:
Jeronimo Ruli — 8,5/10: Uchrashuv qahramoni. O‘yin davomida favqulodda seyv namoyish etdi va penaltilar seriyasida ikkita zarbani qaytarib, g‘alabani naqd qildi.
Rayan Sherki — 8,5/10: Ochiq va hujumkor o‘yinda o‘zini ko‘rsatdi, golli uzatma berdi va hal qiluvchi penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi.
Vitor Reys — 8,0/10: Himoyada ham, to‘p bilan muomalada ham juda ishonchli harakat qildi hamda jamoa safidagi debut golini kiritdi.
Fil Foden — 8,0/10: Hujumda muntazam xavf tug‘dirib, yuqori saviyali harakatlari bilan ajralib turdi.
Mateo Kovachich — 7,5/10: Muhim golni urdi va maydon markazida ishonchli to‘p surdi (penaltidan adashganiga qaramay).
Jeremi Doku — 7,5/10: Zaxiradan tushib raqib mudofaasiga jiddiy bosim o‘tkazdi.
Ayyub Buaddi — 7,5/10: 45 daqiqa ichida pressing ostida ham xotirjam harakat qilib, mahorat ko‘rsatdi.
Rayan Ayt-Nuri — 7,0/10: Ham hujumda, ham himoyada faol bo‘lib, o‘yinni kuchaytirdi.
Mark Gexi — 6,5/10: Ayrim asabiy vaziyatlarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, avvalgi uchrashuvlariga nisbatan ancha ishonchli ko‘rindi.
Allan — 6,5/10: To‘p bilan kamroq muomalada bo‘lgan bo‘lsa-da, maydonda tinimsiz mehnat qildi.
Abduqodir Husanov — 6,0/10: O‘yinning oxirgi qismida maydonga tushib, himoyani mustahkamladi va o‘z qanotida faol harakat qildi.
Enso Fernandes — 6,0/10: Penaltilar seriyasi uchun tushirildi va o‘z zarbasini benuqson amalga oshirdi.
Riko Lyuis — 6,0/10: Himoyadagi xatolari jamoasiga qimmatga tushdi.
Niko O'Reyli — 6,0/10: Tezlik va jismoniy forma yetishmayotgani sezildi.
Floyd Samba — 6,0/10: Birinchi golda qatnashdi, ammo o‘yinning qolgan qismida soyada qoldi.
Rayan MakAydu — 6,0/10: Faol harakat qildi, biroq sezilarli ta’sir ko‘rsata olmadi.
Qiyin kechgan bahsda o‘z irodasini ko‘rsatgan Manchester klubi kubok himoyasi yo‘lida eng kuchli sakkizlik orasida o‘z yurishini davom ettiradi.
Izohlar 0
…