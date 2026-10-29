Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahlili

·58·Sport
Abduqodir Husanovga necha ball berildi? “Manchester Siti” — “Brayton” uchrashuvi tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliyaning Karabao kubogi 4-bosqichida «Manchester Siti» penaltilar seriyasida «Brayton»ni 4:3 hisobida mag‘lub etib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
  • Asosiy vaqtda 2:2 hisobi qayd etilgan bahsda «shaharliklar» darvozaboni Jeronimo Ruli ikkita penaltini qaytarib, jamoasi g‘alabasida asosiy qahramonga aylandi.
  • Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, himoyani mustahkamlash uchun maydonga tushgan Abduqodir Husanov 6,0 ball bilan baholandi.

Angliyaning Karabao kubogi 4-bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan «Manchester Siti» va «Brayton» o‘rtasidagi bahs haqiqiy kubok trilleriga aylandi. Asosiy vaqti 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakunlangan to‘qnashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo‘ldi.

Asabiy va murosasiz kechgan 11 metrlik zarbalar seriyasida «shaharliklar» 4:3 hisobida ustun kelib, musobaqaning beshinchi bosqichiga yo‘l oldi va o‘tgan mavsumda qo‘lga kiritilgan sovrinni himoya qilish yurishini davom ettirdi.

«Ettixad»dagi 4 ta gol va penaltilar qahramoni

Uchrashuv davomida maydonda to‘liq hujumkor va ochiq futbol namoyish etildi:

  • «Chaykalar»ning ikki karra ustunligi: Fabian Xyurseler shogirdlari o‘yin davomida ikki bor hisobda oldinga chiqib oldi — 31-daqiqada Malik Yalkuye va 47-daqiqada Jorjino Rutter gol muallifiga aylandi;

  • «Siti»ning javob zarbalari: Mezbonlar safida 40-daqiqada Mateo Kovachich muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 72-daqiqada Rayan Sherkining jarima to‘pidan oshirgan pasidan so‘ng Vitor Reys o‘z mahoratini ko‘rsatib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Jeronimo Rulining benefisi: Seriya boshida Jeyson Stil Kovachichning penaltisini qaytarib «Brayton»ga ustunlik taqdim etgandek tuyulgan edi. Biroq «Siti» posboni Ruli avvaliga Yasin Ayarining, so‘ngra raqib sardori Lyuis Dankning zarbalarini bartaraf etib, jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi.

«Manchester Siti» futbolchilariga qo‘yilgan baholar

Uchrashuv yakunlariga ko‘ra, tahlilchilar va ekspertlar «shaharliklar» tarkibiga quyidagicha baho berdi:

  • Jeronimo Ruli — 8,5/10: Uchrashuv qahramoni. O‘yin davomida favqulodda seyv namoyish etdi va penaltilar seriyasida ikkita zarbani qaytarib, g‘alabani naqd qildi.

  • Rayan Sherki — 8,5/10: Ochiq va hujumkor o‘yinda o‘zini ko‘rsatdi, golli uzatma berdi va hal qiluvchi penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirdi.

  • Vitor Reys — 8,0/10: Himoyada ham, to‘p bilan muomalada ham juda ishonchli harakat qildi hamda jamoa safidagi debut golini kiritdi.

  • Fil Foden — 8,0/10: Hujumda muntazam xavf tug‘dirib, yuqori saviyali harakatlari bilan ajralib turdi.

  • Mateo Kovachich — 7,5/10: Muhim golni urdi va maydon markazida ishonchli to‘p surdi (penaltidan adashganiga qaramay).

  • Jeremi Doku — 7,5/10: Zaxiradan tushib raqib mudofaasiga jiddiy bosim o‘tkazdi.

  • Ayyub Buaddi — 7,5/10: 45 daqiqa ichida pressing ostida ham xotirjam harakat qilib, mahorat ko‘rsatdi.

  • Rayan Ayt-Nuri — 7,0/10: Ham hujumda, ham himoyada faol bo‘lib, o‘yinni kuchaytirdi.

  • Mark Gexi — 6,5/10: Ayrim asabiy vaziyatlarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, avvalgi uchrashuvlariga nisbatan ancha ishonchli ko‘rindi.

  • Allan — 6,5/10: To‘p bilan kamroq muomalada bo‘lgan bo‘lsa-da, maydonda tinimsiz mehnat qildi.

  • Abduqodir Husanov — 6,0/10: O‘yinning oxirgi qismida maydonga tushib, himoyani mustahkamladi va o‘z qanotida faol harakat qildi.

  • Enso Fernandes — 6,0/10: Penaltilar seriyasi uchun tushirildi va o‘z zarbasini benuqson amalga oshirdi.

  • Riko Lyuis — 6,0/10: Himoyadagi xatolari jamoasiga qimmatga tushdi.

  • Niko O'Reyli — 6,0/10: Tezlik va jismoniy forma yetishmayotgani sezildi.

  • Floyd Samba — 6,0/10: Birinchi golda qatnashdi, ammo o‘yinning qolgan qismida soyada qoldi.

  • Rayan MakAydu — 6,0/10: Faol harakat qildi, biroq sezilarli ta’sir ko‘rsata olmadi.

Qiyin kechgan bahsda o‘z irodasini ko‘rsatgan Manchester klubi kubok himoyasi yo‘lida eng kuchli sakkizlik orasida o‘z yurishini davom ettiradi.

Manchester SitiBraytonKarabao kubogiAngliya futbol ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Husanovning o‘yini qanday baholandi: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan qanday o‘tdi?Bugun 08:39Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiBugun 07:51Ayollar oʻrtasidagi Angliya kubogi: Manchester Siti finaldaAyollar oʻrtasidagi Angliya kubogi: Manchester Siti finalda10 may 22:18Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi19 sentabr 11:11“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi“Chelsi” Husanov uchun harakatni boshladi: Alonso o‘zbek himoyachisini bosh maqsadga qo‘ydi30 sentabr 20:27«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!18 sentabr 05:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi