Qashqadaryoga qish erta keldi: Maydanakda 2750 metr balandlikda “gupillab” qor yog‘moqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida joylashgan 2750 metr balandlikdagi Maydanak observatoriyasi hududida qalin qor yog‘ishi kuzatilmoqda.
- Kuz fasli yakunlanmasdan yuz bergan ushbu ob-havo o‘zgarishi tog‘li hududda qish mavsumi erta boshlanganidan dalolat beradi.
- Yog‘ingarchilik natijasida hali so‘lmagan gullar va o‘simliklar qor ostida qolgan.
Qashqadaryo viloyatining tog‘li hududlarida kuzning iliq kunlari o‘rnini haqiqiy qish qahratoni egalladi. Viloyatning Qamashi tumanida, dengiz sathidan naq 2750 metr balandlikda joylashgan mashhur Maydanak observatoriyasi hududida qalin qor yog‘ishi kuzatilmoqda.
Mahalliy manbalar va voqea joyidan olingan tasvirlarda tungi vaqtda tinimsiz yog‘ayotgan qor atrofni, yo‘llarni va hatto hali to‘kilib ulgurmagan gullarni butunlay oq libosga burkagani ko‘rinadi.
Baland tog‘li hududdagi vaziyat tafsilotlari
To‘satdan haroratning keskin pasayishi va kuchli yog‘ingarchilik quyidagi muhim jihatlar bilan ajralib turdi:
Dengiz sathidan 2750 metr balandlik: Maydanak astronomik observatoriyasi yuqori tog‘ tizmasida joylashgani bois, bu yerda havo harorati tez o‘zgaradi va qish fasli vodiy hududlariga qaraganda ancha erta boshlanadi;
«Gupillab» yog‘ayotgan yog‘ingarchilik: Taqdim etilgan tasvirlarda tungi ko‘cha chiroqlari shu’lasida qorning juda shiddatli va tinimsiz yog‘ayotganini, yerda qalin qor qatlami hosil bo‘lganini ko‘rish mumkin;
Oktyabr oxiridagi sovuq to‘lqin: Kuz fasli hali yakunlanmasdan turib, ushbu baland tog‘li mintaqada to‘liq qishki ob-havo sharoiti yuzaga keldi.
Kuz va qishning uchrashuvi: Tabiatning noyob manzarasi
Maydanak nafaqat nufuzli ilmiy markaz, balki o‘zining go‘zal va baland tog‘ manzaralari bilan ham mashhur:
Qor ostidagi gullar: Olingan kadrlarda hali so‘lmagan sariq gullar va yashil o‘simliklar ustiga qor tushgani kuz va qish fasllarining go‘zal to‘qnashuvini aks ettirgan;
Tog‘ yo‘llarida ehtiyotkorlik: Mutaxassislar shunday baland tog‘li hududlarga yo‘l oluvchi haydovchilarni muzlama va sirpanchiq yo‘llardan ogohlantirib, xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirmoqda.
Maydanakdagi ushbu hodisa O‘zbekistonning tog‘li hududlariga sovuq havo oqimi to‘liq kirib kelganidan va tabiat uzoq davom etuvchi qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rayotganidan darak beradi.
Izohlar 0
…