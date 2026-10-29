Qashqadaryoga qish erta keldi: Maydanakda 2750 metr balandlikda “gupillab” qor yog‘moqda

·57·O‘zbekiston
Qashqadaryoga qish erta keldi: Maydanakda 2750 metr balandlikda “gupillab” qor yog‘moqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida joylashgan 2750 metr balandlikdagi Maydanak observatoriyasi hududida qalin qor yog‘ishi kuzatilmoqda.
  • Kuz fasli yakunlanmasdan yuz bergan ushbu ob-havo o‘zgarishi tog‘li hududda qish mavsumi erta boshlanganidan dalolat beradi.
  • Yog‘ingarchilik natijasida hali so‘lmagan gullar va o‘simliklar qor ostida qolgan.

Qashqadaryo viloyatining tog‘li hududlarida kuzning iliq kunlari o‘rnini haqiqiy qish qahratoni egalladi. Viloyatning Qamashi tumanida, dengiz sathidan naq 2750 metr balandlikda joylashgan mashhur Maydanak observatoriyasi hududida qalin qor yog‘ishi kuzatilmoqda.

Mahalliy manbalar va voqea joyidan olingan tasvirlarda tungi vaqtda tinimsiz yog‘ayotgan qor atrofni, yo‘llarni va hatto hali to‘kilib ulgurmagan gullarni butunlay oq libosga burkagani ko‘rinadi.

Baland tog‘li hududdagi vaziyat tafsilotlari

To‘satdan haroratning keskin pasayishi va kuchli yog‘ingarchilik quyidagi muhim jihatlar bilan ajralib turdi:

  • Dengiz sathidan 2750 metr balandlik: Maydanak astronomik observatoriyasi yuqori tog‘ tizmasida joylashgani bois, bu yerda havo harorati tez o‘zgaradi va qish fasli vodiy hududlariga qaraganda ancha erta boshlanadi;

  • «Gupillab» yog‘ayotgan yog‘ingarchilik: Taqdim etilgan tasvirlarda tungi ko‘cha chiroqlari shu’lasida qorning juda shiddatli va tinimsiz yog‘ayotganini, yerda qalin qor qatlami hosil bo‘lganini ko‘rish mumkin;

  • Oktyabr oxiridagi sovuq to‘lqin: Kuz fasli hali yakunlanmasdan turib, ushbu baland tog‘li mintaqada to‘liq qishki ob-havo sharoiti yuzaga keldi.

Kuz va qishning uchrashuvi: Tabiatning noyob manzarasi

Maydanak nafaqat nufuzli ilmiy markaz, balki o‘zining go‘zal va baland tog‘ manzaralari bilan ham mashhur:

  • Qor ostidagi gullar: Olingan kadrlarda hali so‘lmagan sariq gullar va yashil o‘simliklar ustiga qor tushgani kuz va qish fasllarining go‘zal to‘qnashuvini aks ettirgan;

  • Tog‘ yo‘llarida ehtiyotkorlik: Mutaxassislar shunday baland tog‘li hududlarga yo‘l oluvchi haydovchilarni muzlama va sirpanchiq yo‘llardan ogohlantirib, xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirmoqda.

Maydanakdagi ushbu hodisa O‘zbekistonning tog‘li hududlariga sovuq havo oqimi to‘liq kirib kelganidan va tabiat uzoq davom etuvchi qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rayotganidan darak beradi.

QashqadaryoMaydanak observatoriyasiQamashi tumaniob-havo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordiQamashida katta tezlikda harakatlangan Nexia-2 11 ta qo‘yni urib yubordi27 sentabr 17:37Qishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindiQishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindi6 oktabr 19:58O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!28 sentabr 14:19Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di4 sentabr 18:04Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaJalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazida20 iyun 18:02Andijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqdaAndijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqdaBugun 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)